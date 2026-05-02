CSK Vs MI: ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా నేడు హై వోల్టేజి మ్యాచ్ జరగనుంది. ఐపీఎల్ లీగ్లోనే చిరకాల ప్రత్యర్థులుగా ఉన్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ జట్ల మధ్య రాత్రి 7:30 గంటలకు కీలక పోరు జరగనుంది. ఇరు జట్లు కూడా చెరో ఐదుసార్లు ఐపీఎల్ టైటిల్ను నెగ్గాయి. ఇక ఈ మ్యాచ్ ముంబై ఇండియన్స్కు డూ ఆర్ డై లాంటిది. ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో ఉండాలంటే ముంబై ఇండియన్స్కు ఇకపై ప్రతి మ్యాచ్ కూడా కీలకమే కానుంది.
ఈ సీజన్లో ముంబై ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీమ్స్ దాదాపుగా ఒకే విధంగా ఆడుతున్నాయి. అయితే సీఎస్కే వరుస విజయాలు సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో పైకి ఎగబాకింది. అయితే ముంబై ఇండియన్స్ మాత్రం బ్యాక్ టూ బ్యాక్ పరాజయాలతో 8 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 4 పాయింట్లతో 9వ స్థానంలో కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం 4 పాయింట్లతో ఉన్న ముంబై ఇండియన్స్.. ప్లే ఆఫ్స్ చేరాలంటే 16 పాయింట్లు సాధించాల్సి ఉంది. మిగిలి ఉన్న 6 మ్యాచ్ల్లో విజయాలు సాధిస్తేనే ముంబై ఇండియన్స్ ఖాతాలో 16 పాయింట్లు చేరతాయి. ఒక్క మ్యాచ్లో ఓడినా ప్లే ఆఫ్స్కు వెళ్లలేదు.
ముంబై ఇండియన్స్ క్రితం మ్యాచ్లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్పై ఆడి.. 243 పరుగులు చేసి కూడా ఓడింది. బుమ్రా, బౌల్ట్, హార్దిక్ పాండ్యా లాంటి బౌలర్లను పెట్టుకొని 244 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కాపాడుకోలేకపోవడం జట్టును మానసికంగా కృంగదీసింది. రోహిత్ శర్మ గాయం కారణంగా గత కొన్ని మ్యాచ్లకు దూరంగా ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా సూర్యకుమార్ యాదవ్ పేలవ ఫామ్ కూడా జట్టును బాధిస్తోంది. బుమ్రా ఆశించిన స్థాయిలో వికెట్స్ తీయడం లేదు. ఇక తిలక్ వర్మ సెంచరీ తర్వాత మళ్లీ ఆ స్థాయిలో ఆడలేదు.
2020లో టైటిల్ నెగ్గిన తర్వాత ముంబై ఇండియన్స్ చెప్పుకోదగిన ఆట ఆడటం లేదనే చెప్పొచ్చు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చేతిలో ఓడితే ముంబై ఇండియన్స్ ప్లే ఆఫ్స్ రేసు నుంచి దాదాపుగా దూరమైనట్లే.. ఎందుకంటే ముంబై తర్వాతి 5 మ్యాచ్ల్లో నెగ్గినా 14 పాయింట్లే ఉంటాయి. ప్రస్తుతం పంజాబ్ కింగ్స్కు 13 పాయింట్లు.. ఆర్సీబీ, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్తాన్ రాయల్స్లకు తలా 12 పాయింట్లు ఉన్నాయి. గుజరాత్ టైటాన్స్ 10 పాయింట్లతో.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 8 పాయింట్లతో ఉన్నాయి.
ఈ 6 జట్లలో పంజాబ్ కింగ్స్ ఒక విజయం.. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, ఆర్సీబీ, రాజస్తాన్ రాయల్స్ రెండేసి విజయాలు సాధించినా ముంబై తర్వాతి 5 మ్యాచ్ల్లో నెగ్గినా వచ్చే 14 పాయింట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. గుజరాత్ టైటాన్స్, ఢిల్లీ కూడా 14 పాయింట్ల కంటే ఎక్కువ సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి చెన్నైతో జరిగే పోరులో ముంబై తప్పక నెగ్గాలి. ఆ తర్వాత జరిగే మిగిలిన 5 మ్యాచ్ల్లోనూ భారీ తేడాతో విజయాలు సాధించాలి. అప్పుడే ప్లే ఆఫ్స్ చేరుతుంది.
