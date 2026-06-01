IPL 2026 Final Match Incidents: ఐపీఎల్ 2026 మహా సంగ్రామం ముగిసింది. ఆదివారం జరిగిన ఉత్కంఠభరిత ఫైనల్ పోరులో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) ఐదు వికెట్ల తేడాతో గుజరాత్ టైటాన్స్ను మట్టికరిపించి, రెండోసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ముద్దాడింది. కింగ్ విరాట్ కోహ్లీ అజేయ ఇన్నింగ్స్తో ఆర్సీబీని ఛాంపియన్గా నిలబెట్టాడు. అయితే, ఈ హై-వోల్టేజ్ ఫైనల్ మ్యాచ్ కేవలం ఆట పరంగానే కాకుండా, మైదానంలో జరిగిన 5 ఆసక్తికర, వింత సంఘటనలతో సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నెహ్రా వింత ప్రవర్తన..కెప్టెన్ గిల్ టెన్షన్
సాధారణంగా బౌండరీ లైన్ వద్ద నిలబడి ఆటగాళ్లను ఎంతో యాక్టివ్గా నడిపించే గుజరాత్ హెడ్ కోచ్ ఆశిష్ నెహ్రా, ఈ కీలక ఫైనల్లో మాత్రం భిన్నంగా కనిపించాడు. జట్టు ఓటమి అంచున ఉన్నా ఎలాంటి సలహాలు ఇవ్వకుండా, డగౌట్లో కూర్చుని నెయిల్ కట్టర్తో ప్రశాంతంగా కాళ్ల గోళ్లు తీసుకుంటూ కెమెరాకు చిక్కాడు. మరోవైపు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో మైదానంలోనే చేతి గోళ్లు కొరుక్కుంటూ కనిపించాడు. గురువు నిర్లక్ష్యం, శిష్యుడి టెన్షన్కు సంబంధించిన ఈ విజువల్స్ నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
కోహ్లీని రెచ్చగొట్టిన సాయి సుదర్శన్..
బెంగళూరు ఇన్నింగ్స్ చేజింగ్ సమయంలో ఒక ఆసక్తికరమైన డ్రామా నడిచింది. ఆర్సీబీ వికెట్లు కోల్పోయి ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు, క్రీజులో ఉన్న విరాట్ కోహ్లీని మానసికంగా దెబ్బతీయడానికి సాయి సుదర్శన్ స్లెడ్జింగ్కు దిగాడు. "నువ్వు ఒక్కసారి అవుటై చూడు, మ్యాచ్ మొత్తం మా చేతుల్లోకి వస్తుంది" అంటూ సవాల్ విసిరాడు. అయితే కోహ్లీ ఎంతో సంయమనంతో నవ్వుతూ.. "నేనేం అవుట్ కాను, చివరి వరకు ఉండి మ్యాచ్ గెలిపిస్తా" అని బదులిచ్చాడు. అన్నట్లుగానే కింగ్ కోహ్లీ అజేయంగా నిలిచి జట్టును విజేతగా నిలిపాడు.
ఐసీసీ ఛైర్మన్ జైషా పక్కన వైభవ్ సూర్యవంశీ..
ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్లో వీఐపీ స్టాండ్స్లో ఒక అరుదైన దృశ్యం కనిపించింది. ఐసీసీ బాస్ జై షా పక్కన కూర్చుని 15 ఏళ్ల యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ మ్యాచ్ను వీక్షించాడు. ఈ సీజన్లో ఏకంగా 776 పరుగులు సాధించి 'ఆరెంజ్ క్యాప్' కైవసం చేసుకున్న వైభవ్, ఆ అవార్డును అందుకోవడానికి ఫైనల్ మ్యాచ్కు హాజరయ్యాడు. జై షాతో కలిసి అతడు దిగిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
నాటౌట్ వివాదం.. పాత మ్యాచ్ సెగలు..
గుజరాత్ బ్యాటింగ్ సమయంలో జాకబ్ డఫీ వేసిన బంతికి వాషింగ్టన్ సుందర్ భారీ షాట్ ఆడాడు. అక్కడ ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న జోర్డన్ క్రాక్స్ గాల్లోకి దూకుతూ అద్భుతమైన డైవ్తో క్యాచ్ అందుకున్నాడు. అయితే బంతి నేలకు తాకినట్లు రీప్లేలో స్పష్టమవడంతో థర్డ్ అంపైర్ నాటౌట్గా ప్రకటించాడు. ఇదే గ్రౌండ్లో గతంలో రజత్ పాటిదార్ క్యాచ్ను జేసన్ హోల్డర్ ఇలాగే పట్టినప్పుడు అవుట్ ఇచ్చారని, ఇప్పుడు సుందర్కు ఎందుకు ఇవ్వలేదంటూ అభిమానులు అంపైరింగ్ ప్రమాణాలపై మండిపడుతున్నారు.
గిల్ పట్టిన క్యాచ్..థర్డ్ అంపైర్ ట్విస్ట్!
ఆర్సీబీ ఇన్నింగ్స్ చివరి ఓవర్లలో విరాట్ కోహ్లీ గాల్లోకి కొట్టిన బంతిని గుజరాత్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి నేలకు అతి దగ్గరగా అందుకున్నాడు. తాము మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పామని భావించిన గుజరాత్ ప్లేయర్లు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. కోహ్లీ కూడా నిరాశగా వెనుతిరగబోయాడు. కానీ థర్డ్ అంపైర్ జూమ్ చేసి క్షుణంగా పరిశీలించి, బంతి గ్రౌండ్కు తాకినట్లు తేల్చడంతో కోహ్లీకి నాటౌట్ లభించింది. ఈ నిర్ణయం గుజరాత్ క్యాంప్ను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది.
ఈ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్ 156 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని మాత్రమే నిర్దేశించగా.. ఆర్సీబీ 18 ఓవర్లలోనే 5 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఒత్తిడిని అధిగమించి, స్లెడ్జింగ్లకు బ్యాట్తోనే సమాధానం చెప్పిన కోహ్లీ ఆర్సీబీని ఛాంపియన్గా నిలబెట్టగా.. ఈ 5 వింత సంఘటనలు ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ను చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేకమైన మ్యాచ్గా మార్చేశాయి.
