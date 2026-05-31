IPL 2026 Final: క్రికెట్ ప్రియులంతా ఎంతో ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్న రోజు రానే వచ్చేసింది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఫైనల్ మ్యాచ్కు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ హై-వోల్టేజ్ పోరులో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), మాజీ ఛాంపియన్ గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) తలపడనున్నాయి. అహ్మదాబాద్లోని మోదీ స్టేడియంలో రాత్రి 7:30 గంటల నుంచి ఈ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ మ్యాచ్పైనే అందరి కళ్లూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రెండు టీమ్స్కు కూడా ఇది రెండోసారి ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలిచే సువర్ణావకాశం.
లీగ్ దశలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన ఆర్సీబీ.. క్వాలిఫయర్-1లో గుజరాత్ను ఓడించింది. అయితే ఆ తర్వాత క్వాలిఫయర్-2 లో గుజరాత్ టైటాన్స్.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ను మట్టికరిపించి ఫైనల్కు దూసుకొచ్చింది. దీంతో నేడు బెంగళూరు, గుజరాత్ అహ్మదాబాద్ వేదికగా అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్ రజత్ పాటిదార్ కెప్టెన్సీలో గతేడాది తన ఫస్ట్ టైటిల్ కొట్టింది. గుజరాత్ టైటాన్స్ టీమ్ 2022లో తన డెబ్యూ సీజన్లోనే హార్దిక్ పాండ్యా కెప్టెన్సీలో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఇక ఈరోజు అహ్మదాబాద్ గ్రౌండ్లో ఇరు జట్ల మధ్య నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫైట్ జరగడం పక్కా.
ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన అహ్మదాబాద్ నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం పిచ్ బ్యాటింగ్కు బాగా అనుకూలిస్తుంది. ఈ సీజన్లో ఇక్కడ భారీ స్కోర్లు నమోదయ్యాయి. ఇటీవల చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో గుజరాత్ ఇక్కడే 229 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. అయితే, ఇక్కడి పిచ్ పరిస్థితుల ప్రకారం పేస్ బౌలర్లు కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది.
ఈ గ్రౌండ్లో ఇప్పటివరకు జరిగిన 45 ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే..
1. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు విజయం - 60%
2. మొదట బౌలింగ్ చేసిన జట్టు విజయం - 40%
ఆర్సీబీ బలం దూకుడు..
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆర్సీబీ ఈ మ్యాచ్లో హాట్ ఫేవరెట్గా కనిపిస్తోంది. ఈ సీజన్ మొత్తం తన ఆటతీరుతో ప్రత్యర్థులను బెంబేలెత్తించింది. ముఖ్యంగా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ ఫామ్కు తోడు దేవదత్ పడిక్కల్, టిమ్ డేవిడ్, కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్, వెంకటేష్ అయ్యర్ భారీ హిట్టింగ్తో ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతున్నారు. పిచ్ ఎలా ఉన్నా, బౌలర్లు ఎవరైనా సరే.. వీరు హిట్టింగే మంత్రంగా తమదైన శైలిలో పరుగుల వరద పారిస్తున్నారు. దాంతో ఈ సీజన్లో అత్యధిక సార్లు 200 ప్లస్ స్కోర్లు సాధించిన జట్టుగా ఆర్సీబీ ఇప్పటికే రికార్డు సృష్టించింది. బౌలింగ్లోనూ బెంగళూరుకి తిరుగులేదు. 26 వికెట్లతో పర్పుల్ క్యాప్ రేసులో రెండో స్థానంలో ఉన్న పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ మరోసారి కీలకం కానున్నాడు. ఫీల్డింగ్లోనూ బెంగళూరు అదరగొడుతుంది.
టాప్ ఆర్డర్పైనే గుజరాత్ ఫ్యూచర్..
గుజరాత్ టైటాన్స్ బ్యాటింగ్ బలం మొత్తం టాప్ ఆర్డర్పైనే ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (722), సాయి సుదర్శన్ (710) ఇచ్చే మెరుపు ఆరంభం జట్టుకు భారీ స్కోరును తెచ్చిపెడుతోంది. ఛేజింగ్లోనూ ఈ ఇద్దర్ని అడ్డుకునే బౌలర్లు కనిపించడం లేదు. వన్డౌన్లో జోస్ బట్లర్ (507) మెరుస్తున్నా.. మిడిలార్డర్ బలహీనంగా ఉండటం మైనస్గా కనిపిస్తోంది. అహ్మదాబాద్ పిచ్ స్పిన్కు అనుకూలిస్తే ఆర్సీబీని ముప్పుతిప్పలు పెట్టే స్పిన్నర్లకు జీటీలో కొదవలేదు. పేసర్లు కగిసో రబాడ (28), మహ్మద్ సిరాజ్, జేసన్ హోల్డర్, ప్రసిధ్ కృష్ణతో పాటు రషీద్ ఖాన్ సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నారు.
జట్లు (అంచనా)..
బెంగళూరు: రజత్ పటీదార్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, వెంకటేశ్ అయ్యర్ / ఫిల్ సాల్ట్, దేవదత్ పడిక్కల్, క్రునాల్ పాండ్యా, టిమ్ డేవిడ్, జితేష్ శర్మ, రొమారియో షెఫర్డ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, జోస్ హేజిల్వుడ్, రసిక్ సలామ్, జాకబ్ డఫీ / సుయాష్ శర్మ.
గుజరాత్: శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్, వాషింగ్టన్ సుందర్, నిశాంత్ సింధు, జేసన్ హోల్డర్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, సాయి కిశోర్, కగిసో రబాడ, ప్రసిధ్ కృష్ణ, సిరాజ్.
