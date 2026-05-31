IPL 2026 Final: నేడే ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ రచ్చ.. బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్‌లో ట్రోఫీ గెలిచేది ఎవరో?

IPL 2026: క్రికెట్ ప్రియులంతా ఎంతో ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తున్న రోజు రానే వచ్చేసింది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ హై-వోల్టేజ్ పోరులో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), మాజీ ఛాంపియన్ గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) తలపడనున్నాయి. అహ్మదాబాద్‌లోని మోదీ స్టేడియంలో రాత్రి 7:30 గంటల నుంచి ఈ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌పైనే అందరి కళ్లూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రెండు టీమ్స్‌కు కూడా ఇది రెండోసారి ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలిచే సువర్ణావకాశం.  
Written ByAruna Maharaju
Published: May 31, 2026, 08:26 AM IST|Updated: May 31, 2026, 08:26 AM IST
Image Credit: IPL 2026 Final Today Royal Challengers Bangalore Vs Gujarat Titans Clash For The Trophy (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

