English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • KKR vs SRH: కేకేఆర్‌పై గెలుపుతో నేను సంతోషంగా లేను.. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిష‌న్ కీల‌క కామెంట్స్

KKR vs SRH: ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు గెలుపు బోణీ కొట్టింది. గురువారం ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదిక‌గా కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 65 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ మ్యాచ్‌లో విజ‌యం సాధించ‌డం ప‌ట్ల ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిష‌న్ ఆనందాన్ని వ్య‌క్తం చేశాడు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 3, 2026, 09:29 AM IST

Trending Photos

YS Jagan Dressing Style: ఖరీదైన బ్రాండ్లు కాదు.. తనకంటూ ఒక &#039;స్టైల్&#039;.. వైఎస్ జగన్ సిగ్నేచర్ డ్రెస్సింగ్ వెనకున్న ఆ టైలర్ ఎవరో తెలుసా?
5
YS Jagan
YS Jagan Dressing Style: ఖరీదైన బ్రాండ్లు కాదు.. తనకంటూ ఒక 'స్టైల్'.. వైఎస్ జగన్ సిగ్నేచర్ డ్రెస్సింగ్ వెనకున్న ఆ టైలర్ ఎవరో తెలుసా?
Big Breaking: ఘోర విమాన ప్రమాదం.. 29 మంది మృతి..!
6
Russia plane crash
Big Breaking: ఘోర విమాన ప్రమాదం.. 29 మంది మృతి..!
Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్‌ జయంతి ఏడాదిలో రెండుసార్లు ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా?
5
Hanuman Jayanti 2026
Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్‌ జయంతి ఏడాదిలో రెండుసార్లు ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా?
Poonam Pandey Pregnancy: పెళ్లి కాకుండానే కడుపు తెచ్చుకున్న గ్లామరస్ బ్యూటీ..నిండు గర్భంతో ఫొటోలు లీక్..తండ్రి ఎవరంటే?
7
Poonam Pandey pregnancy
Poonam Pandey Pregnancy: పెళ్లి కాకుండానే కడుపు తెచ్చుకున్న గ్లామరస్ బ్యూటీ..నిండు గర్భంతో ఫొటోలు లీక్..తండ్రి ఎవరంటే?
Add Zee News as a Preferred Source

ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 226 ప‌రుగులు చేసింది. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ ప్లేయ‌ర్ల‌లో హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (35 బంతుల్లో 52 రన్స్) హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. అభిషేక్ శ‌ర్మ (21 బంతుల్లో 48 రన్స్), ట్రావిస్ హెడ్ (21 బంతుల్లో 46 రన్స్). నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి (24 బంతుల్లో 39 రన్స్) వేగంగా ఆడారు. కేకేఆర్ బౌల‌ర్ల‌లో బ్లెస్సింగ్ ముజరబాని 4, వైభవ్ అరోరా 2, కార్తిక్ త్యాగి, అనుకుల్ రాయ్‌లు చెరో వికెట్ ప‌డ‌గొట్టాడు.

227 ప‌రుగుల భారీ ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్ 16 ఓవ‌ర్ల‌లో 161 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. కేకేఆర్ బ్యాట‌ర్ల‌లో అంక్రిష్ రఘువంశీ (29 బంతుల్లో 52) హాఫ్ సెంచరీ చేయ‌గా.. రింకూ సింగ్ (25 బంతుల్లో 35 ప‌రుగులు) రాణించాడు. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ బౌల‌ర్ల‌లో జ‌య‌దేవ్ ఉనాద్క‌త్ 3, మలింగ, నితీశ్‌కుమార్ రెడ్డిలు చెరో 2, హ‌ర్ష్ దూబె ఓ వికెట్ తీశారు.

అయితే మ్యాచ్ అనంత‌రం ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిష‌న్ మాట్లాడుతూ.. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో గెలుపు బోణీ కొట్ట‌డం సంతోషాన్ని ఇచ్చింద‌న్నాడు. ఈ గెలుపు క్రెడిట్ ఓపెన‌ర్ల‌దేన‌ని చెప్పుకొచ్చాడు. జ‌ట్టు ప్ర‌ద‌ర్శ‌నపై ఆనందాన్ని వ్య‌క్తం చేశాడు. కానీ వ్య‌క్తిగ‌తంగా త‌న ఆట‌తీరు ప‌ట్ల సంతోషంగా లేన‌న్నాడు. గ్రౌండ్‌లో టీమ్ చూపిన నిబద్ద‌త ప‌ట్ల సంతోషంగా ఉన్నాన‌ని.. ప్ర‌తి ఒక్క‌రు త‌మ శ‌క్తి వంచ‌న లేకుండా గెలుపు కోసం కృషి చేశార‌న్నాడు. టీమ్ నుంచి తాను కోరుకున్న‌ది కూడా అదేన‌ని.. ఇక ఓపెన‌ర్లు ట్రావిస్ హెడ్‌, అభిషేక్ శ‌ర్మ‌లు అద్భుతంగా ఆడార‌ని మెచ్చుకున్నాడు. వారి దూకుడు కార‌ణంగా ప‌వ‌ర్ ప్లేలో 80 ప‌రుగులు వ‌చ్చాయ‌న్నాడు. దీంతో మిగిలిన బ్యాట‌ర్లు సింగిల్స్ తీసుకోవ‌డానికి, పిచ్ ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవ‌డానికి అద‌న‌పు స‌మ‌యం దొరికింద‌న్నాడు.

వీరిద్ద‌రితో పాటు ఆఖ‌రిలో హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌, నితీశ్ రెడ్డిలు గొప్ప‌గా ఆడార‌న్నాడు. మొత్తంగా ఇది జ‌ట్టు విజ‌యం అని చెప్పుకొచ్చాడు. ఇక కేకేఆర్ ఆట‌గాడు ఫిన్ అలెన్ ఎంత‌టి ప్ర‌మాద‌క‌ర ఆట‌గాడో అంద‌రికి తెలుసున‌న్నాడు. అత‌డు ఒక్క‌సారి చెల‌రేగితే ఆప‌డం చాలా క‌ష్ట‌మ‌న్నాడు. అయితే.. హ‌ర్ష్ దూబె అద్భుత‌మైన బంతితో అత‌డిని బోల్తా కొట్టించాల‌ని తెలిపాడు. ఇక త‌మ బౌల‌ర్లు అంద‌రూ ప్ర‌ణాళిక‌ల‌ను స‌మ‌ర్ధ‌వంతంగా అమలు చేశార‌న్నాడు. ప్ర‌తి మ్యాచ్ నుంచి తాము ఎన్నో అంశాల‌ను నేర్చుకుంటామ‌న్నాడు. ముఖ్యంగా ఫీల్డింగ్‌లో తాము ఇంకాస్త మెరుగుప‌డాల్సి ఉంద‌న్నాడు. ఎక్స్‌ట్రాల రూపంలో 20కి పైగా ప‌రుగులు ఇవ్వ‌డం స‌రికాద‌న్నాడు. ఓ టీ20 మ్యాచ్‌లో 20 లేదా 10 ప‌రుగులు కూడా పెద్ద ముప్పుగా మారుతుంద‌న్నాడు. కాబ‌ట్టి ఫీల్డింగ్‌ను మెరుగుప‌ర‌చుకునేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తామ‌న్నాడు ఇషాన్ కిషన్.

Also Read: Telangana Govt: రేవంత్ సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం.. హైదరాబాద్‌ సహా ఆ జిల్లాల్లోని వారందరికీ సొంత ఇల్లులు రాబోతున్నాయ్!  

Also Read: Gold Rate Today: తులంపై రూ. 6వేలు తగ్గిన బంగారం.. నేడు ఏప్రిల్ 3వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

IPL 2026KKR vs SRHIshan KishanIshan Kishan CommentsNitish Kumar Reddy

Trending News