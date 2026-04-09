  • IPL 2026 LSG vs KKR: ఓటమి నుంచి లక్నో విజయం.. బౌలర్ల వైఫల్యంతో కలకత్తా హ్యాట్రిక్ ఓటమి

IPL 2026 LSG vs KKR: ఓటమి నుంచి లక్నో విజయం.. బౌలర్ల వైఫల్యంతో కలకత్తా హ్యాట్రిక్ ఓటమి

Hattrick Defeat Of Kolkata Knight Riders In IPL 2026: ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌లో కలకత్తా నైట్‌రైడర్స్‌ హ్యాట్రిక్‌ పరాభవాన్ని మూటగట్టుకుంది. ఓడిపోయే మ్యాచ్‌ను  లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ అద్భుతంగా పోరాడి విజయంగా మలుచుకుంది. మూడు వికెట్ల తేడాతో లక్నో విజయం సాధించగా.. కలకత్తాకు వరుసగా మూడో ఓటమితో చెన్నై సరసన నిలిచింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 9, 2026, 11:46 PM IST

IPL 2026 LSG vs KKR: ఓటమి నుంచి లక్నో విజయం.. బౌలర్ల వైఫల్యంతో కలకత్తా హ్యాట్రిక్ ఓటమి

KKR vs LSG Highlights: ఇది అసలైన క్రికెట్‌ ఆట.. ఇది అసలైన ఐపీఎల్‌ మజా. వరుసగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లు నరాలు తెగే ఉత్కంఠతో కొనసాగుతుండగా.. లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌, కలకత్తా నైట్‌రైడర్స్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌ కూడా అదే స్థాయిలో జరిగింది. ఒక్కో బంతి ఒక్కో మలుపు తిరుగుతూ.. ఫలితం అటు ఇటు తారుమారు అవుతూ చివరకు విజయం లక్నో వైపు నిలవగా.. మరో ఓటమిని ఖాతాలో వేసుకుని ఈ సీజన్‌లో కలకత్తా హ్యాట్రిక్‌ పరాభవం మూటగట్టుకుంది.

వరుస ఓటములతో సతమతమవుతున్న కలకత్తా నైట్‌రైడర్స్‌ మరో ఓటమిని చవిచూసింది. లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఏమాత్రం పోరాటం చేయలేదు. మోస్తరు లక్ష్యాన్ని బౌలర్లు కాపాడడంలో విఫలమయ్యారు. కానీ లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ అద్భుతంగా ఆడి ఓటమి నుంచి విజయం వైపుగా మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పింది. కలకత్తా వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో కలకత్తాపై మూడు వికెట్ల తేడాతో లక్నో విజయం సాధించి పాయింట్లను మెరుగుపర్చుకోగా.. కలకత్తా హ్యాట్రిక్‌ ఓటములతో చెన్నై సరసన నిలిచింది.

సొంతగడ్డపై టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన కోల్‌కత్తా నైట్‌రైడర్స్‌ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్‌లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 181 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్‌ అజింక్యా రహనే 24 బంతుల్లో 41 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో 4 ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఫిన్‌ అలెన్‌ (9) తక్కువ స్కోర్‌కే పరిమితమవగా.. అంగ్‌క్రిష్‌ రఘువంశీ అద్భుతంగా ఆడి 33 బంతుల్లో 45 పరుగులు చేశాడు. వాటిలో 5 బౌండరీలు, రెండు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. కామెరూన్‌ గ్రీన్‌ 24 బంతుల్లో 32 పరుగులతో రాణించగా.. రింకూ సింగ్‌ 4 పరుగులే చేశాడు. ఆఖరులో రావ్‌మన్‌ పావెల్‌ చెలరేగి ఆడి 39 పరుగులు చేసి జట్టుకు చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్‌ను అందించాడు. వరుస వైఫల్యాలను పొందుతున్న సమయంలో విజయం కోసం భారీ స్కోర్‌ చేస్తారనుకుంటే మోస్తరు స్కోర్‌ నమోదు చేశారు. లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ బౌలింగ్‌ చెప్పుకోదగ్గట్టు ఏమీ లేదు. ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌, సిద్ధార్థ్‌, దిగ్వేష్‌ రాఠి, అవేశ్ ఖాన్‌ ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

కలకత్తా నిలిపిన లక్ష్యాన్ని బంతులను పూర్తి చేసుకుని 7 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. సూపర్‌ ఓవర్‌ వెళ్తుందని భావించగా అనూహ్యంగా ముకుల్‌ చౌదరి బ్యాటింగ్‌తో అదరగొట్టి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. మిచెల్‌ మార్ష్‌ (15), కెప్టెన్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ (10), నికోలస్‌ పూరన్‌ (13), అబ్దుల్‌ సమద్‌ (2), షమీ (1) తక్కువ పరుగులు చేయగా.. ఆయుశ్‌ బదౌనీ, ముకుల్‌ చౌదరి అద్భుతంగా ఆడారు. 34 బంతుల్లో 54 పరుగులు చేసిన ఆయుశ్‌.. 7 ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లతో చెలరేగి ఆడాడు. వికెట్లన్నీ టపాటపా పడుతున్నా.. ఓటమి ఖాయం చేసుకున్న సమయంలో ముకుల్‌ చౌదరి అద్భుతంగా ఆడాడు. ఎవరూ ఊహించని రీతిలో ఏడో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగి దుమ్మురేపాడు. 27 బంతుల్లో 54 పరుగులు చేసి విన్నింగ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. బౌండరీలు రెండు కొట్టగా.. ఏడు సిక్సర్లతో ధనాధన్‌ షాట్లు బాదాడు.

చివరి రెండు ఓవర్లు
విజయం కోసం ఏమాత్రం కలకత్తా బౌలర్లు ప్రయత్నం చేయలేకపోయారు. ఆరంభంలో టపాటపా వికెట్లు తీసినా.. ఓవర్లు ముగుస్తున్నా కొద్దీ బౌలింగ్‌ పదును తగ్గింది. ముఖ్యంగా చివరి రెండు ఓవర్లు చక్కగా వేసి ఉంటే ఫలితం వేరేలా ఉండేది. కానీ కలకత్తా బౌలర్లు గెలుపు బాధ్యత మరిచారో లేదో ఏమిటో తెలియదు కానీ వికెట్లు తీయకపోవడమే కాకుండా పరుగులను కూడా నియంత్రించలేకపోయారు. వైభవ్‌ అరోరా, అనుకుల్‌ రాయ్‌ రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. సునీల్‌ నరైన్‌, కార్తీక్‌ త్యాగి, కామెరూన్‌ గ్రీన్‌ ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

