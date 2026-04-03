  • KKR vs SRH: కేకేఆర్‌కు రెండో ఓటమి.. 65 పరుగుల తేడాతో హైదరాబాద్‌ భారీ విజయం

KKR vs SRH: కేకేఆర్‌కు రెండో ఓటమి.. 65 పరుగుల తేడాతో హైదరాబాద్‌ భారీ విజయం

KKR vs SRH Highlights SRH Won By 65 Runs Against KKR: ఐపీఎల్‌ 2026 సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ అద్భుత విజయం సాధించింది. తొలి మ్యాచ్‌ ఓటమి నుంచి తేరుకున్న హైదరాబాద్‌.. కోల్‌కత్తా నైట్‌రైడర్స్‌పై విజృంభించి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. 65 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలిచి సన్‌రైజర్స్‌ దూకుడు కనబర్చింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 3, 2026, 09:59 PM IST

KKR vs SRH: కేకేఆర్‌కు రెండో ఓటమి.. 65 పరుగుల తేడాతో హైదరాబాద్‌ భారీ విజయం

KKR vs SRH Highlights: ఆల్‌ రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ జట్టు అదరగొట్టింది. బ్యాటర్లు దుమ్మురేపగా.. బౌలర్లు బంతులతో చెలరేగి కలకత్తా నైట్‌రైడర్స్‌ జట్టును చిత్తు చేశారు. తొలి మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ ఆర్‌సీబీ చేతిలో ఓడిపోయిన సన్‌రైజర్స్‌ రెండో మ్యాచ్‌కు గొప్పగా పుంజుకుని ఆడి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. కలకత్తాపై 65 పరుగుల భారీ తేడాతో సన్‌రైజర్స్‌ విజయం సాధించింది. అన్నింటిలో విఫలమైన కలకత్తా రెండో ఓటమిని చవిచూసింది.

ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌లో ఆరో మ్యాచ్‌ కలకత్తాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌ వేదికగా జరగ్గా.. టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ జట్టు 8 వికెట్లు కోల్పోయి 226 పరుగులు చేసింది. భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేక కలకత్తా జట్టు 16 ఓవర్‌లలోనే 161కి కుప్పకూలిపోయింది. సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటర్లు, బౌలర్లు అద్భుతంగా ఆడడంతో కలకత్తాను సునాయాసంగా ఓడించారు. ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఒక ఓటమి.. విజయంతో సన్‌రైజర్స్‌ ఉండగా.. కలకత్తా జట్టు మాత్రం ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ఓటమిని చవిచూసింది.

తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సన్‌రైజర్స్‌ అద్భుతంగా ఆడి 226 పరుగులు సాధించింది. తొలి ఓవర్‌ నుంచి ఓపెనర్లు తుఫాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడడంతో పవర్‌ ప్లే ముగిసేసరికి స్కోర్‌ 80 పరుగులు దాటింది. పదో ఓవర్‌ వచ్చేసరికి సన్‌రైజర్స్‌కు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. ఒక్క బ్యాటర్‌ కూడా భారీ హిట్టింగ్‌ చేయలేకపోయారు. అందరూ ఔటవుతున్న వేళ క్లాసెన్‌ అద్భుతంగా ఆడి జట్టుకు భారీ పరుగులు అందించాడు. 35 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేయగా... వాటిలో నాలుగు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌ ఉంది. అంతకుముందు ఓపెనర్లు ట్రావిస్‌ హెడ్‌, అభిషేక్‌ శర్మ భారీ హిట్టింగ్‌లతో శుభారంభం చేశారు. హెడ్‌ 21 బంతుల్లో 46 చేసి 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు బాదితే.. అభిషేక్‌ శర్మ 21 బంతుల్లో 48 చేసి కొద్దిలో అర్ధ శతకాన్ని కోల్పోయాడు. కెప్టెన్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌ 14 పరుగులు మాత్రమే చేయగా. అనికేత్‌ వర్మ ఒక్క పరుగుకే ఔటయ్యాడు. అనంతరం నితీశ్‌ కుమార్‌ 39 పరుగులతో విలువైన ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. హర్ష్‌ దూబే (9), శివాంగ్‌ కుమార్‌ (4) కొన్ని పరుగులు జోడించారు. కలకత్తా బౌలర్లు పవర్‌ప్లేతోపాటు కొన్ని ఓవర్లు బ్యాటర్లకు అనుకూలంగా వేయగా.. తర్వాత తేరుకుని బ్యాటర్లను బంతికి దొరకబుచ్చుకుని మైదానం నుంచి పంపించారు. బ్లెస్సింగ్‌ ముజరబానీ 4 వికెట్లతో దుమ్మురేపగా.. వైభవ్‌ అరోరా రెండు, కార్తీక్‌ త్యాగి, అనుకూల్‌ రాయ్‌ తలా ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదనకు దిగిన కలకత్తా నైట్‌రైడర్స్‌ బ్యాటర్లు టపాటపా వికెట్లు కోల్పోయి 161 పరుగులకు మ్యాచ్‌ను 16 ఓవర్లలోనే ముగించారు. అంగ్‌క్రిష్‌ రఘువంశీ 29 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేసి జట్టు విజయానికి మార్గం చూపించాడు. కెప్టెన్‌ అజింక్యా రహనే 8 పరుగులకే ఔటవగా.. ఫిన్‌ అలెన్‌ 28 పరుగులతో రాణించాడు. గ్రీన్‌ రెండు పరుగులకే ఔటయిన పరిస్థితుల్లో మిగతా బ్యాటర్లు కూడా అదే మార్గంలో నడించారు. రింకూ సింగ్‌ 35 పరుగులతో రాణించగా.. అనుకూల్‌ రాయ్‌ డకౌట్‌ అయ్యాడు. బ్యాటర్లు చేసిన భారీ స్కోర్‌ను ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లు చేయలేక సన్‌రైజర్స్‌ బౌలర్లు పటిష్టంగా బంతులు వేశారు. ఈసారి బౌలర్లకు మంచి అవకాశాలు లభించడంతో వారు రెచ్చిపోతున్నారు. ఈ విజయంతో సన్‌రైజర్స్‌ పైకి దూసుకెళ్లగా.. కలకత్తా రెండో ఓటమితో తీవ్ర దిగాలుగా పట్టికలో ఆఖరు స్థానంలో నిలిచారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

KKR vs SRH highlightsIPL 2026Sunrisers HyderabadKolkata Knight Riderscricket

