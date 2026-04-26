Orange Cap: ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో ఇదే తొలిసారి.. ఒకేరోజు నాలుగు సార్లు ఆటగాళ్ల చేతులు మారిన ఆరెంజ్ క్యాప్‌

IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓ అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది. టోర్న‌మెంట్ చ‌రిత్ర‌లో ఎన్న‌డూ లేని విధంగా ఒకేరోజు నాలుగు సార్లు ఆరెంజ్ క్యాప్ చేతులు మారింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 26, 2026, 12:57 PM IST

Orange Cap: ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో ఇదే తొలిసారి.. ఒకేరోజు నాలుగు సార్లు ఆటగాళ్ల చేతులు మారిన ఆరెంజ్ క్యాప్‌

Orange Cap: ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా ఏప్రిల్ 25, శ‌నివారం జ‌రిగిన డ‌బుల్ హెడ‌ర్ మ్యాచ్‌లతో ఫ్యాన్స్‌ ఎంతో ఖుషీ అయ్యారు. తొలి మ్యాచ్‌లో కేఎల్ రాహుల్ విధ్వంస‌క‌ర సెంచరీతో (152 నాటౌట్; 67 బంతుల్లో 16 ఫోర్లు, 9 సిక్స‌ర్ల)తో ఢిల్లీ 264 ప‌రుగులు చేయ‌గా.. పంజాబ్ కింగ్స్ మ‌రో ఏడు బంతులు మిగిలి ఉండ‌గానే 4 వికెట్లు కోల్పోయి ల‌క్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

ఇక రెండో మ్యాచ్‌లో వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ (103; 37 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 12 సిక్స‌ర్లు) శతకంతో చెల‌రేగ‌డంతో రాజ‌స్థాన్ 228 ప‌రుగులు చేసిన‌ప్ప‌టికి కూడా దానిని కాపాడుకోలేక‌పోయింది. ఇషాన్ కిష‌న్ (74; 31 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు), అభిషేక్ శ‌ర్మ (57; 29 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) హాఫ్ సెంచ‌రీల‌తో రాణించ‌డంతో 229 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని స‌న్‌రైజ‌ర్స్ 18.3 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్లు కోల్పోయి అందుకుంది.

ఇక శ‌నివారం రోజు ఓ అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది. టోర్న‌మెంట్ చ‌రిత్ర‌లో ఎన్న‌డూ లేని విధంగా ఒకే రోజు నాలుగు సార్లు ఆరెంజ్ క్యాప్ చేతులు మారింది. నిన్న డ‌బుల్ హెడ‌ర్ మ్యాచ్‌లు ప్రారంభం అయ్యే స‌మ‌యానికి ఆరెంజ్ క్యాప్ హోల్డ‌ర్‌గా విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నాడు. తొలి మ్యాచ్‌లో కేఎల్ రాహుల్ వీర‌విహారం చేయ‌డంతో ఢిల్లీ ఇన్నింగ్స్ ముగియ‌గానే ఆరెంజ్ క్యాప్ హోల్డ‌ర్‌గా కేఎల్ రాహుల్ నిలిచాడు. ఆ త‌రువాత రెండో మ్యాచ్‌లో విధ్వంస‌క‌ర శ‌త‌కంతో వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ.. కేఎల్ రాహుల్ వ‌ద్ద నుంచి ఆరెంజ్ క్యాప్ లాక్కున్నాడు. అయితే.. బుడ్డోడి ఆనందం ఎక్కువ సేపు నిల‌వ‌లేదు. రాజ‌స్థాన్‌పై మెరుపు వేగంతో 57 ప‌రుగులు చేసి అభిషేక్ శ‌ర్మ అంద‌రిని అధిగ‌మించి ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు.

ఈ సీజ‌న్‌లో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు అత్య‌ధిక ప‌రుగులు చేసిన టాప్-5 ఆట‌గాళ్లు ఎవరంటే?
1. అభిషేక్ శ‌ర్మ – 8 మ్యాచ్‌ల్లో 380 ప‌రుగులు

2. వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ – 8 మ్యాచ్‌ల్లో 357 ప‌రుగులు

3. కేఎల్ రాహుల్ – 7 మ్యాచ్‌ల్లో 357 ప‌రుగులు

4. హెన్రిచ్ క్లాసెన్ – 8 మ్యాచ్‌ల్లో 349 ప‌రుగులు

5. విరాట్ కోహ్లీ – 7 మ్యాచ్‌ల్లో 328 ప‌రుగులు

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

IPL 2026Orange CapAbhishek SharmaVirat KohliKL Rahul

