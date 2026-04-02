LSG vs DC Highlights: లక్నోకు ఘోర ఓటమి.. ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

IPL 2026 LSG vs DC Highlights: ఐపీఎల్ 2026లో అతి తక్కువ స్కోర్ నమోదైన మ్యాచ్లో పోరాడలేక లక్నో సూపర్ జియాంట్స్ చేతులెత్తెయగా.. అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన చేసి తొలి విజయాన్ని అందుకుంది. 17 బంతులు మిగిలుండగానే 6 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకోగా.. బ్యాటింగ్లో.. బౌలింగ్లో విఫలమైన లక్నోకు తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది. ఈ ఐపీఎల్లో అతి తక్కువ స్కోర్ మ్యాచ్ ఇదే కావడం విశేషం.
లక్నో వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన లక్నో సూపర్ జియాంట్స్ 18.4 ఓవర్లకే కుప్పకూలి 141 పరుగులు చేసింది. టాపార్డర్, మిడిలార్డర్ కుప్పకూలిపోవడంతో ఏ ఒక్క బ్యాటర్ అర్థ సెంచరీ నమోదు చేయలేదు. ఈ సమయంలో అబ్దుల్ సమద్, మిచెల్ మార్ష్ తలా 35 పరుగులు సాధించి పర్వాలేదనిపించారు. కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్ 7 పరుగులకే ఔటవగా.. మార్క్రమ్ 11 పరుగులు చేసి నిరాశపర్చాడు. ఆయుశ్ బదౌనీ డకౌట్ కాగా.. నికోలస్ పూరన్ 8 పరుగులు చేశాడు. చౌదరి (14), షమీ (1), నోర్ట్జే, మోహిసిన్ ఖాన్ డకౌట్ అయ్యారు. ఢిల్లీ బౌలర్లు అద్భుతంగా బంతులు వేసి లక్నో బ్యాటర్లను ఏమాత్రం స్కోర్ చేయకుండా కట్టడి చేశారు. ఎంగిడి, నటరాజన్ నిప్పులు చెరిగేలా బంతులు వేసి మూడేసి వికెట్లు తీశారు. నటరాజన్ రెండు వికెట్లు తీయగా.. అక్షర్ పటేల్ ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు.
ఛేదనకు దిగిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 17.1 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 145 సాధించింది. ఢిల్లీ జట్టు కూడా ఆరంభంలో తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనయ్యింది. సీనియర్ ఆటగాడు కేఎల్ రాహుల్ గోల్డెన్ డకౌట్ కాగా.. నిస్సాంక ఒక్క పరుగుకే ఔటయ్యాడు. టాప్ ఓపెనర్లు ఔటయిన వేళ గ్రౌండ్లో నిలబడదామనుకున్న నితీశ్ రానా 15 పరుగులకే వెనుదిరిగాడు. ఈ సమయంలో గ్రౌండ్లోకి దిగిన సమీర్ రిజ్వీ అద్భుతంగా ఆడి 70 పరుగుల భారీ స్కోర్తో జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. అక్షర్ పటేల్ గోల్డెన్ డకౌట్ అయినా కూడా త్రిస్టన్ స్టబ్స్తో కలిసి సమీర్ రిజ్వీ చక్కటి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి స్కోర్ బోర్డును పరిగెత్తించాడు. 47 బంతుల్లో 70 పరుగులు చేసిన రిజ్వీ.. 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు బాదాడు. 32 బంతుల్లో 39 పరుగులు చేసిన త్రిస్టన్ 3 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ నమోదు చేశాడు. బౌలింగ్లో లక్నో ఆరంభంలో అదరగొట్టినా ఆఖరు వరకు కసి కొనసాగించలేకపోవడంతో మ్యాచ్ చేజారింది. ప్రిన్స్ యాదవ్, షమీ మినహా మిగతా బౌలర్లు ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయారు.
