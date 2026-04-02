English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
LSG vs DC Highlights: లక్నోకు ఘోర ఓటమి.. ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

Delhi Capitals Won By 6 Wickets Against Lucknow Super Giants: ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌ ఇప్పుడిప్పుడే ఆసక్తి నెలకొనగా.. ఈ సమయంలో ఉత్కంఠగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌పై ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఘన విజయం సాధించింది. 6 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ గెలిచి సత్తా చాటగా.. లక్నో పోరాడినా నిరాశ ఎదురైంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 2, 2026, 01:44 AM IST

Trending Photos

YS Jagan Dressing Style: ఖరీదైన బ్రాండ్లు కాదు.. తనకంటూ ఒక &#039;స్టైల్&#039;.. వైఎస్ జగన్ సిగ్నేచర్ డ్రెస్సింగ్ వెనకున్న ఆ టైలర్ ఎవరో తెలుసా?
5
YS Jagan
YS Jagan Dressing Style: ఖరీదైన బ్రాండ్లు కాదు.. తనకంటూ ఒక 'స్టైల్'.. వైఎస్ జగన్ సిగ్నేచర్ డ్రెస్సింగ్ వెనకున్న ఆ టైలర్ ఎవరో తెలుసా?
DA Hike News 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. ఈ నెలలోనే జీతాల పెంపు ప్రకటన..!
5
DA hike
DA Hike News 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. ఈ నెలలోనే జీతాల పెంపు ప్రకటన..!
Indian Railways: రైల్వే ప్రయాణీకులకు అలెర్ట్‌.. రేపటి నుంచి టిక్కెట్‌ రీఫండ్‌ రూల్స్‌ ఛేంజ్‌, ఎంత వాపసు వస్తాయంటే?
6
Indian Railways Refund Rules
Indian Railways: రైల్వే ప్రయాణీకులకు అలెర్ట్‌.. రేపటి నుంచి టిక్కెట్‌ రీఫండ్‌ రూల్స్‌ ఛేంజ్‌, ఎంత వాపసు వస్తాయంటే?
Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. ఆ ఒక్క విషయంలో జాగ్రత్త!
5
daily horoscope march 31 2026
Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. ఆ ఒక్క విషయంలో జాగ్రత్త!
IPL 2026 LSG vs DC Highlights: ఐపీఎల్‌ 2026లో అతి తక్కువ స్కోర్‌ నమోదైన మ్యాచ్‌లో పోరాడలేక లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ చేతులెత్తెయగా.. అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శన చేసి తొలి విజయాన్ని అందుకుంది. 17 బంతులు మిగిలుండగానే 6 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకోగా.. బ్యాటింగ్‌లో.. బౌలింగ్‌లో విఫలమైన లక్నోకు తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది. ఈ ఐపీఎల్‌లో అతి తక్కువ స్కోర్‌ మ్యాచ్‌ ఇదే కావడం విశేషం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. అలిపిరిలో పులి భయం అక్కర్లేదు

లక్నో వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ 18.4 ఓవర్లకే కుప్పకూలి 141 పరుగులు చేసింది. టాపార్డర్‌, మిడిలార్డర్‌ కుప్పకూలిపోవడంతో ఏ ఒక్క బ్యాటర్‌ అర్థ సెంచరీ నమోదు చేయలేదు. ఈ సమయంలో అబ్దుల్‌ సమద్‌, మిచెల్‌ మార్ష్‌ తలా 35 పరుగులు సాధించి పర్వాలేదనిపించారు. కెప్టెన్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ 7 పరుగులకే ఔటవగా.. మార్‌క్రమ్‌ 11 పరుగులు చేసి నిరాశపర్చాడు. ఆయుశ్‌ బదౌనీ డకౌట్‌ కాగా.. నికోలస్‌ పూరన్‌ 8 పరుగులు చేశాడు. చౌదరి (14), షమీ (1), నోర్ట్జే, మోహిసిన్‌ ఖాన్‌ డకౌట్‌ అయ్యారు. ఢిల్లీ బౌలర్లు అద్భుతంగా బంతులు వేసి లక్నో బ్యాటర్లను ఏమాత్రం స్కోర్‌ చేయకుండా కట్టడి చేశారు. ఎంగిడి, నటరాజన్‌ నిప్పులు చెరిగేలా బంతులు వేసి మూడేసి వికెట్లు తీశారు. నటరాజన్‌ రెండు వికెట్లు తీయగా.. అక్షర్‌ పటేల్‌ ఒక వికెట్‌ పడగొట్టాడు.

ఛేదనకు దిగిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ 17.1 ఓవర్‌లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 145 సాధించింది. ఢిల్లీ జట్టు కూడా ఆరంభంలో తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనయ్యింది. సీనియర్‌ ఆటగాడు కేఎల్‌ రాహుల్ గోల్డెన్ డకౌట్‌ కాగా.. నిస్సాంక ఒక్క పరుగుకే ఔటయ్యాడు. టాప్‌ ఓపెనర్లు ఔటయిన వేళ గ్రౌండ్‌లో నిలబడదామనుకున్న నితీశ్‌ రానా 15 పరుగులకే వెనుదిరిగాడు. ఈ సమయంలో గ్రౌండ్‌లోకి దిగిన సమీర్‌ రిజ్వీ అద్భుతంగా ఆడి 70 పరుగుల భారీ స్కోర్‌తో జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. అక్షర్‌ పటేల్‌ గోల్డెన్‌ డకౌట్‌ అయినా కూడా త్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌తో కలిసి సమీర్‌ రిజ్వీ చక్కటి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి స్కోర్‌ బోర్డును పరిగెత్తించాడు. 47 బంతుల్లో 70 పరుగులు చేసిన రిజ్వీ.. 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు బాదాడు. 32 బంతుల్లో 39 పరుగులు చేసిన త్రిస్టన్‌ 3 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌ నమోదు చేశాడు. బౌలింగ్‌లో లక్నో ఆరంభంలో అదరగొట్టినా ఆఖరు వరకు కసి కొనసాగించలేకపోవడంతో మ్యాచ్‌ చేజారింది. ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌, షమీ మినహా మిగతా బౌలర్లు ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

IPL 2026 LSG vs DC HighlightsLucknow Super Giants vs Delhi CapitalsLSG vs DC LIVE ScoreIPL 2026cricket

Trending News