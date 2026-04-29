English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • క్రీడలు
MI Vs SRH Preview 2026: నేడు ముంబై ఇండియన్స్‌కి డూ ఆర్ డై మ్యాచ్.. సన్ రైజర్స్‌ చేతిలో ఓడిపోతే ఇక అంతే సంగతి!

MI vs SRH: ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్‌ వరుస ప‌రాజ‌యాల‌తో స‌త‌మ‌త‌మ‌వుతోంది. ఈ సీజ‌న్‌లో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఏడు మ్యాచ్‌లు ఆడిన ముంబై.. కేవ‌లం రెండు మ్యాచ్‌ల్లో మాత్రమే విజ‌యం సాధించి, మ‌రో ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో ఓడిపోయింది. ఆ జ‌ట్టు ఖాతాలో 4 పాయింట్లు ఉన్నాయి. నెట్‌ ర‌న్‌రేటు -0.736గా ఉంది. ప్ర‌స్తుతం పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో తొమ్మిదో స్థానంలో ఉంది. ఈ క్ర‌మంలో నేడు స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌తో కీల‌క పోరుకు సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. వాంఖ‌డే మైదానం ఈ మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వ‌నుంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 29, 2026, 01:31 PM IST

Trending Photos

MI Vs SRH Match Preview: ఐపీఎల్  2026లో ముంబై ఇండియన్స్ అగ్ని పరీక్షకు సిద్ధమైంది. నేడు వాంఖడే స్టేడియంలో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌తో తలపడబోతోంది.ఇప్పటి వరకు ఆడిన 7 మ్యాచ్‌ల్లో ముంబై కేవలం రెండింటిలో మాత్రమే గెలిచింది. ఆ జట్టు ప్లేఆఫ్స్‌కు వెళ్లాలంటే మిగిలిన 7 మ్యాచ్‌ల్లో 6 మ్యాచులలో గెలిచి తీరాలి. దీంతో ఇవాళ్టి మ్యాచ్‌తో ముంబై ప్లే ఆఫ్ అవకాశాలను దాదాపుగా డిసైడ్ చేస్తుంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో 103 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓటమి పాలవడం ముంబై ఇండియన్స్ రన్ రేట్‌ను కూడా దెబ్బ తీసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ మ్యాచ్‌లో గెలవడం ముంబై ఇండియ‌న్స్‌కు చాలా ముఖ్యం. ఇందు‌లో విజ‌యం సాధిస్తేనే ఆ జ‌ట్టు ప్లే ఆఫ్స్ అవ‌కాశాలు స‌జీవంగా ఉంటాయి. అదే స‌మ‌యంలో ఓడిపోతే మాత్రం ప్లేఆఫ్స్ అవ‌కాశాలు సంక్లిష్టం అవుతాయి. గ‌త సీజ‌న్ల‌ను ప‌రిగ‌ణ‌లోకి తీసుకుంటే 8 మ్యాచ్‌ల్లో విజ‌యం సాధించి జ‌ట్లు టాప్‌-4లో చోటు ద‌క్కించుకుని ప్లేఆఫ్స్‌లో అడుగుపెడుతున్నాయి. అదే 9 మ్యాచ్‌ల్లో గెలిచిన జ‌ట్లు మిగిలిన జ‌ట్ల ఫ‌లితాల‌తో సంబంధం లేకుండా ప్లేఆఫ్స్‌కు వెళ్లాయి. ఈ లెక్క‌ల‌ను ప‌రిగ‌ణ‌లోకి తీసుకుంటే.. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు రెండు మ్యాచ్‌లే గెలిచిన ముంబై మిగిలిన ఏడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ విజ‌యం సాధించాల్సి ఉంటుంది. క‌నీసం 6 మ్యాచ్‌ల్లోనైనా గెలుపొందాల్సిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ మ్యాచ్ ముంబైకి కీల‌కంగా మారింది.

ఇక గాయం కారణంగా గత మ్యాచ్‌కు దూరమైన రోహిత్ శర్మ ఈ మ్యాచ్‌లో ఆడడంపై స్పష్టత లేదు. ఒకవేళ రోహిత్ ఆడితే మాత్రం ముంబైకి అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పొచ్చు. మరోవైపు సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఫామ్‌లోకి రావడం ముంబైకి చాలా కీలకం.ఈ సీజన్ లో సూర్య ఒక్క మ్యాచ్ లోనూ చెప్పుకోదగిన ఇన్నింగ్స్ ఆడలేదు. తన మునుపటి సత్తా నిరూపించుకునేందుకు ఈ మ్యాచ్ అతనికి మంచి అవకాశం. ఇదిలా ఉంటే ఒక సెంచరీ బాదిన తిలక్ వర్మ మిడిల్ ఆర్డర్‌లో కీలకం కానున్నాడు. అలాగే హార్దిక్ పాండ్యా, పావెల్ వంటి హిట్టర్స్ కూడా రాణించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక బౌలింగ్ లోనూ ముంబై అనుకున్న స్థాయిలో రాణించడం లేదు. ఈ సీజన్‌లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా కేవలం 2 వికెట్లు మాత్రమే తీయడం అభిమానులను కలవరపెడుతోంది.  

మరోవైపు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ సూపర్ ఫామ్‌లో ఉంది. ఇప్పటి వరకూ 8 మ్యాచ్‌లు ఆడి 5 విజయాలతో 10 పాయింట్లు సాధించి నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. గత మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ రాయ‌ల్స్‌పై బంప‌ర్ విక్ట‌రీ సాధించింది. భారీ టార్గెట్‌ను అలవోకగా అందుకుంది. బ్యాటింగ్‌లో స్టార్ ప్లేయర్స్ అంతా ఫామ్‌లోకి వచ్చేశారు. అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, క్లాసెన్ కీలకం కానున్నారు. అయితే హెడ్ ఫామ్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. హెడ్ కూడా చెలరేగితే ఇక సన్ రైజర్స్‌కు తిరుగు లేనట్టే. బౌలింగ్‌లో కమిన్స్ కూడా రావడంతో సన్ రైజర్స్ బలపడింది. ముఖ్యంగా మలింగ అదరగొడుతున్నాడు. అతనితో పాటు హుస్సేన్ , ప్రఫుల్ కూడా పేస్ ఎటాక్‌లో సత్తా చాటుతున్నారు. శివాంగ్ శర్మ, స్పిన్ భారాన్ని మోస్తున్నారు. వాంఖడే స్టేడియంలో బ్యాటింగ్ పిచ్‌పై సన్ రైజర్స్ బౌలర్లు ఎలా రాణిస్తారో చూడాలి.

హెడ్-టు-హెడ్ రికార్డ్స్..
ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు స‌న్‌రైజ‌ర్స్, ముంబై జ‌ట్లు 34 సంద‌ర్భాల్లో ముఖాముఖిగా త‌ల‌ప‌డ్డాయి. ఇందులో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ 19 మ్యాచ్‌ల్లో విజ‌యం సాధించింది. మ‌రో 15 మ్యాచ్‌ల్లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ గెలుపొందింది.

ముంబై పిచ్ నివేదిక..
ముంబై వికెట్ బ్యాటింగ్‌కు పూర్తిగా అనుకూలించని ట్రాక్‌గా ఉంది. ఈ సీజన్‌లో వాంఖడేలో అత్యల్ప స్కోరు 195 పరుగులు. ఆ మ్యాచ్‌లో ముంబై కేవలం 16.3 ఓవర్లలోనే ఓడిపోయింది. ఈ సీజన్‌లో ఈ మైదానంలో 220 నుంచి 240 పరుగుల వరకు స్కోర్లు నమోదయ్యాయి. వాతావరణం 20 డిగ్రీల సెల్సియస్ పైగా ఉష్ణోగ్రతతో ఉండే అవకాశం ఉంది.

ముంబై ఇండియన్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
క్వింటన్ డి కాక్ (wk), ర్యాన్ రికెల్టన్, నమన్ ధీర్, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా (c), షెర్ఫాన్ రూథర్‌ఫోర్డ్/అల్లా ఘజన్‌ఫర్, క్రిష్ భరత్, విల్ జాక్స్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా. 

సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ తుదిజట్టు అంచనా..
అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్ (wk), హెన్రిచ్ క్లాసెన్, సలీల్ అరోరా, అనికేత్ వర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్ష్ దూబే, పాట్ కమిన్స్ (c), ప్రఫుల్ హింగే, ఇషాన్ మలింగ.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

IPL 2026MI Vs SRH Preview 2026MI vs SRHMI Vs SRH Preview TeamMumbai Indians Vs Sun Risers Hyderabad

Trending News