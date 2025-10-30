English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IPL Auction: ఐపీఎల్ మినీ వేలం..ఈసారి ధోనీ లేనట్టేనా..ముగ్గురు వికెట్ కీపర్లపై కన్నేసిన సీఎస్కే!

IPL Auction: ఐపీఎల్ మినీ వేలం..ఈసారి ధోనీ లేనట్టేనా..ముగ్గురు వికెట్ కీపర్లపై కన్నేసిన సీఎస్కే!

IPL 2026 Mini Auction Dhoni Replacement: 2026 సీజన్ కోసం చాలా అంచనాలు ఉన్నాయి. ఎంఎస్ ధోనీ, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ వంటి సీనియర్ క్రికెటర్లు మరోసారి ఐపీఎల్‌లో ఆడనున్నారు. ఈ కారణంగా క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ, ధోనీ ఆడే అవకాశం చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 30, 2025, 02:46 PM IST

Trending Photos

Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ బంపర్ జాక్ పాట్.. అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎక్కడంటే..?
6
Montha cyclone effect
Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ బంపర్ జాక్ పాట్.. అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎక్కడంటే..?
Interesting Fact: చనిపోయిన వ్యక్తి వేలిముద్రతో మొబైల్ అన్‌లాక్ అవుతుందా? అసలు నిజం ఇదే!
5
Biometric Unlock Deceased
Interesting Fact: చనిపోయిన వ్యక్తి వేలిముద్రతో మొబైల్ అన్‌లాక్ అవుతుందా? అసలు నిజం ఇదే!
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం చైర్ పర్సన్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ ఎవరు? ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం చైర్ పర్సన్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ ఎవరు? ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి?
8th Pay Commission: కోటి మంది ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. 8వ వేతన సంఘానికి ఆమోదం.. జీతం పెంపు సూత్రాన్ని నిర్ణయించే నిబంధనలు ఏమిటి? కమిషన్ నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది?
7
8th Pay Commission News
8th Pay Commission: కోటి మంది ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. 8వ వేతన సంఘానికి ఆమోదం.. జీతం పెంపు సూత్రాన్ని నిర్ణయించే నిబంధనలు ఏమిటి? కమిషన్ నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది?
IPL Auction: ఐపీఎల్ మినీ వేలం..ఈసారి ధోనీ లేనట్టేనా..ముగ్గురు వికెట్ కీపర్లపై కన్నేసిన సీఎస్కే!

IPL 2026 Mini Auction Dhoni Replacement: 2026 సీజన్ కోసం చాలా అంచనాలు ఉన్నాయి. ఎంఎస్ ధోనీ, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ వంటి సీనియర్ క్రికెటర్లు మరోసారి ఐపీఎల్‌లో ఆడనున్నారు. ఈ కారణంగా క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ, ధోనీ ఆడే అవకాశం చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ముగ్గురు వికెట్ కీపర్లను సొంతం చేసుకునేందుకు కన్నేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఐపీఎల్ మినీ వేలం: ముంబైలో మినీ వేలం...?
IPL 2026 సీజన్ కోసం ఒక మినీ వేలం జరుగుతోంది. డిసెంబర్ రెండవ వారంలో మినీ వేలం జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. డిసెంబర్ 13-15 మధ్య జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లో ఐపీఎల్ వేలం జరుగుతుండగా, ఈసారి భారతదేశంలో జరుగుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది ముంబైలో జరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

IPL మినీ వేలం: నవంబర్ 15 నాటికి...
నవంబర్ 15 నాటికి ప్రతి జట్టు ఐపీఎల్ మినీ వేలం కోసం నిలుపుకునే ఆటగాళ్ల జాబితాను ఖరారు చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇంకా 15 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో, ఏ జట్లు ఐపీఎల్ మినీ వేలం కోసం ఏ ఆటగాళ్లను విడుదల చేస్తాయి? మినీ వేలంలో వారు ఏ ఆటగాళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు?

ఐపీఎల్ మినీ వేలం: ముగ్గురు వికెట్ కీపర్లు...
అదే సమయంలో, గత మెగా వేలంలో ఎవరూ తీసుకోని ఆటగాళ్లు, గత ఐపీఎల్ సిరీస్‌లో తాత్కాలిక ప్రత్యామ్నాయాలుగా ఆడిన వారు మినీ వేలానికి వస్తారని భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, గాయం కారణంగా గత మెగా వేలంలో పాల్గొనని కామెరాన్ గ్రీన్ వంటి ఆటగాళ్లు కూడా మినీ వేలంలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఈ మినీ వేలంలో చాలా మంది ఆటగాళ్లకు అధిక డిమాండ్ ఉంటుంది. ఆ విషయంలో, ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో అత్యధిక మొత్తానికి వేలం వేయబడే అవకాశం ఉన్న 3 వికెట్ కీపర్ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది.

1. జానీ బెయిర్‌స్టో
గత మెగా వేలంలో ఇంగ్లాండ్ వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్‌మన్ జానీ బెయిర్‌స్టోను ఎంపిక చేయలేదు. అయితే, ముంబై ఇండియన్స్‌కు చెందిన ర్యాన్ రికిల్టన్‌ను ఐపీఎల్ సమయంలో అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల కోసం విడుదల చేసినప్పుడు, జానీ బెయిర్‌స్టో తాత్కాలిక స్థానంలో ఆడాడు. గత సీజన్‌లో ముంబై తరపున 2 ప్లే-ఆఫ్ మ్యాచ్‌లలో ఆడటం ద్వారా అతను చాలా మంది దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అనుభవజ్ఞుడైన ఆటగాడిగా కేకేఆర్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ అతన్ని లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అతను ఓపెనర్ కాబట్టి సీఎస్‌కే కూడా ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది.

2. టిమ్ సీఫెర్ట్
గత మెగా వేలంలో న్యూజిలాండ్ వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్ మాన్ టిమ్ సీఫెర్ట్ ను ఏ జట్టు కూడా ఎంపిక చేయలేదు. అయితే చివరి నిమిషంలో అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ల కోసం RCB నుండి విడుదల చేయగా.. అతడి స్థానంలో ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు జాకబ్ బెథెల్ స్థానంలో తాత్కాలిక స్థానంలో కూడా అతన్ని ఎంపిక చేశారు. అయితే, గత సీజన్ లో సీఫెర్ట్ ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. అతను 2021, 2022 సీజన్లలో కేవలం 3 మ్యాచ్ లు మాత్రమే ఆడి 36 పరుగులు చేశాడు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా T20 లీగ్ లలో ఆడుతున్నాడు. ఈ మినీ వేలంలో కూడా అతనికి డిమాండ్ ఉంటుంది. అతను ఓపెనర్ కాబట్టి CSK, KKR కూడా అతనితో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయి.

3. నారాయణ్ జగదీశన్
భారత వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్‌మెన్‌లకు ఎప్పుడూ అధిక డిమాండ్ ఉంటుంది. అయితే, గత మెగా వేలంలో నారాయణ్ జగదీశన్‌ను ఏ జట్టు కూడా ఎంపిక చేయలేదు. ప్రస్తుతం అతని ఫామ్ బాగుంది. అతను భారత టెస్ట్ జట్టులో కూడా బాగా ఆడాడు. అతను CSK, KKR తరపున ఆడాడు. 13 మ్యాచ్‌ల్లో 162 పరుగులు చేశాడు. అతని ప్రస్తుత ఫామ్ కారణంగా, రాబోయే మినీ వేలంలో అతను మంచి మొత్తానికి వేలంలో సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. 

Also Read; Anaya Bangar Gym: లేడీగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..ఎక్స్‌పోజింగ్ చేస్తూ హాట్ హాట్ వర్కౌట్స్..వీడియో వైరల్!

Also Read: TVS iQube Electric: ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేస్తే 212 కి.మీ. మైలేజీ..భారతదేశంలో అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

ipl auctionIPL 2026 Mini AuctionChennai Super KingsMS DhoniDhoni Replacement

Trending News