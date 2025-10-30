IPL Auction: ఐపీఎల్ మినీ వేలం..ఈసారి ధోనీ లేనట్టేనా..ముగ్గురు వికెట్ కీపర్లపై కన్నేసిన సీఎస్కే!

IPL 2026 Mini Auction Dhoni Replacement: 2026 సీజన్ కోసం చాలా అంచనాలు ఉన్నాయి. ఎంఎస్ ధోనీ, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ వంటి సీనియర్ క్రికెటర్లు మరోసారి ఐపీఎల్లో ఆడనున్నారు. ఈ కారణంగా క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ, ధోనీ ఆడే అవకాశం చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ముగ్గురు వికెట్ కీపర్లను సొంతం చేసుకునేందుకు కన్నేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఐపీఎల్ మినీ వేలం: ముంబైలో మినీ వేలం...?
IPL 2026 సీజన్ కోసం ఒక మినీ వేలం జరుగుతోంది. డిసెంబర్ రెండవ వారంలో మినీ వేలం జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. డిసెంబర్ 13-15 మధ్య జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో ఐపీఎల్ వేలం జరుగుతుండగా, ఈసారి భారతదేశంలో జరుగుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది ముంబైలో జరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
IPL మినీ వేలం: నవంబర్ 15 నాటికి...
నవంబర్ 15 నాటికి ప్రతి జట్టు ఐపీఎల్ మినీ వేలం కోసం నిలుపుకునే ఆటగాళ్ల జాబితాను ఖరారు చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇంకా 15 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో, ఏ జట్లు ఐపీఎల్ మినీ వేలం కోసం ఏ ఆటగాళ్లను విడుదల చేస్తాయి? మినీ వేలంలో వారు ఏ ఆటగాళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు?
ఐపీఎల్ మినీ వేలం: ముగ్గురు వికెట్ కీపర్లు...
అదే సమయంలో, గత మెగా వేలంలో ఎవరూ తీసుకోని ఆటగాళ్లు, గత ఐపీఎల్ సిరీస్లో తాత్కాలిక ప్రత్యామ్నాయాలుగా ఆడిన వారు మినీ వేలానికి వస్తారని భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, గాయం కారణంగా గత మెగా వేలంలో పాల్గొనని కామెరాన్ గ్రీన్ వంటి ఆటగాళ్లు కూడా మినీ వేలంలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఈ మినీ వేలంలో చాలా మంది ఆటగాళ్లకు అధిక డిమాండ్ ఉంటుంది. ఆ విషయంలో, ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో అత్యధిక మొత్తానికి వేలం వేయబడే అవకాశం ఉన్న 3 వికెట్ కీపర్ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది.
1. జానీ బెయిర్స్టో
గత మెగా వేలంలో ఇంగ్లాండ్ వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్మన్ జానీ బెయిర్స్టోను ఎంపిక చేయలేదు. అయితే, ముంబై ఇండియన్స్కు చెందిన ర్యాన్ రికిల్టన్ను ఐపీఎల్ సమయంలో అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల కోసం విడుదల చేసినప్పుడు, జానీ బెయిర్స్టో తాత్కాలిక స్థానంలో ఆడాడు. గత సీజన్లో ముంబై తరపున 2 ప్లే-ఆఫ్ మ్యాచ్లలో ఆడటం ద్వారా అతను చాలా మంది దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అనుభవజ్ఞుడైన ఆటగాడిగా కేకేఆర్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ అతన్ని లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అతను ఓపెనర్ కాబట్టి సీఎస్కే కూడా ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది.
2. టిమ్ సీఫెర్ట్
గత మెగా వేలంలో న్యూజిలాండ్ వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్ మాన్ టిమ్ సీఫెర్ట్ ను ఏ జట్టు కూడా ఎంపిక చేయలేదు. అయితే చివరి నిమిషంలో అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ల కోసం RCB నుండి విడుదల చేయగా.. అతడి స్థానంలో ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు జాకబ్ బెథెల్ స్థానంలో తాత్కాలిక స్థానంలో కూడా అతన్ని ఎంపిక చేశారు. అయితే, గత సీజన్ లో సీఫెర్ట్ ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. అతను 2021, 2022 సీజన్లలో కేవలం 3 మ్యాచ్ లు మాత్రమే ఆడి 36 పరుగులు చేశాడు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా T20 లీగ్ లలో ఆడుతున్నాడు. ఈ మినీ వేలంలో కూడా అతనికి డిమాండ్ ఉంటుంది. అతను ఓపెనర్ కాబట్టి CSK, KKR కూడా అతనితో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయి.
3. నారాయణ్ జగదీశన్
భారత వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్లకు ఎప్పుడూ అధిక డిమాండ్ ఉంటుంది. అయితే, గత మెగా వేలంలో నారాయణ్ జగదీశన్ను ఏ జట్టు కూడా ఎంపిక చేయలేదు. ప్రస్తుతం అతని ఫామ్ బాగుంది. అతను భారత టెస్ట్ జట్టులో కూడా బాగా ఆడాడు. అతను CSK, KKR తరపున ఆడాడు. 13 మ్యాచ్ల్లో 162 పరుగులు చేశాడు. అతని ప్రస్తుత ఫామ్ కారణంగా, రాబోయే మినీ వేలంలో అతను మంచి మొత్తానికి వేలంలో సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
