  • Arshdeep Singh: ఐపీఎల్‌లో అత్యంత చెత్త రికార్డును మూట‌గ‌ట్టుకున్న అర్ష్‌దీప్ సింగ్.. ఒకే ఓవ‌ర్‌లో 11 బాల్స్!

Arshdeep Singh: ఐపీఎల్‌లో అత్యంత చెత్త రికార్డును మూట‌గ‌ట్టుకున్న అర్ష్‌దీప్ సింగ్.. ఒకే ఓవ‌ర్‌లో 11 బాల్స్!

IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ విజ‌యంతో బోణీ కొట్టింది. మంగ‌ళ‌వారం గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌పై మూడు వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ స్టార్ పేస‌ర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఓ చెత్త రికార్డును న‌మోదు చేశాడు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 1, 2026, 11:31 AM IST

Vontimitta: పౌర్ణమి వెన్నెల కాంతుల్లో రాములోరి కల్యాణం! ఒంటిమిట్ట కోదండరాముడి వేడుక వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో తెలుసా?
6
Vontimitta
Vontimitta: పౌర్ణమి వెన్నెల కాంతుల్లో రాములోరి కల్యాణం! ఒంటిమిట్ట కోదండరాముడి వేడుక వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో తెలుసా?
April Born Personality: ఏప్రిల్‌ నెలలో పుట్టారా? వీళ్లలో ఉండే ఈ 5 ప్రత్యేక లక్షణాలు తెలుసా?
6
April born personality
April Born Personality: ఏప్రిల్‌ నెలలో పుట్టారా? వీళ్లలో ఉండే ఈ 5 ప్రత్యేక లక్షణాలు తెలుసా?
Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్‌ జయంతి ఎప్పుడు? ఏప్రిల్‌ 1 లేదా 2? శుభముహూర్తం, పూజ విధానం..!
5
Hanuman Jayanti 2026 date
Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్‌ జయంతి ఎప్పుడు? ఏప్రిల్‌ 1 లేదా 2? శుభముహూర్తం, పూజ విధానం..!
Rohit Sharma: ఈ మ్యాచ్‌లో హీరో రోహిత్ శర్మ కాదు.. అతనికే క్రెడిట్ మొత్తం: హార్దిక్ పాండ్యా
5
MI Vs KKR Highlights
Rohit Sharma: ఈ మ్యాచ్‌లో హీరో రోహిత్ శర్మ కాదు.. అతనికే క్రెడిట్ మొత్తం: హార్దిక్ పాండ్యా
Arshdeep Singh: ఐపీఎల్‌లో అత్యంత చెత్త రికార్డును మూట‌గ‌ట్టుకున్న అర్ష్‌దీప్ సింగ్.. ఒకే ఓవ‌ర్‌లో 11 బాల్స్!

Arshdeep Singh: పంజాబ్ కింగ్స్ స్టార్ పేస‌ర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఓ చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకున్నాడు. ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా మంగ‌ళ‌వారం గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌, పంజాబ్ కింగ్స్ జ‌ట్ల మ‌ధ్య మ్యాచ్ జ‌రిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ లాంగెస్ట్ ఓవ‌ర్ వేసి అంద‌రిని ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రిచాడు. గుజ‌రాత్ ఇన్నింగ్స్ ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో ఈ ఘ‌ట‌న జరిగింది. ఒక ఓవర్‌లో 6 బంతులు వేయాల్సి ఉండ‌గా.. ఏకంగా 11 బంతులు వేసి చెత్త రికార్డును న‌మోదు చేశాడు.

ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ 19 ఓవ‌ర్లు పూర్తయ్యే స‌రికి 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 150 రన్స్ చేసింది. క్రీజులో షారుఖ్ ఖాన్‌, రాహుల్ తెవాటియా ఉండగా.. 20వ ఓవ‌ర్‌ను అర్ష్‌దీప్ సింగ్ వేశాడు. అయితే మొదటి బాల్‌ని వైడ్‌గా వేశాడు. ఆ త‌రువాత వ‌రుస‌గా రెండు బాల్స్ వేయగా.. ప‌రుగులు ఏమీ రాలేదు. అయితే.. మూడో బాల్‌కి రాహుల్ తెవాటియా ఫోర్ కొట్ట‌డంతో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ గ‌తి త‌ప్పాడు.

ఇక ఫోర్త్ బాల్‌ని నో బాల్‌గా వేసిన అర్ష్‌దీప్ సింగ్.. ఆ త‌రువాత వ‌రుస‌గా రెండు బాల్స్ వైడ్‌గా వేశాడు. నాలుగో బాల్‌కి ప‌రుగులు రాలేదు. ఐదో బాల్‌కి సింగిల్ రాగా ఆఖ‌రి బాల్‌ని వైడ్‌గా వేశాడు. మ‌ళ్లీ ఆరో బాల్‌ వేయ‌గా ఈ సారి ప‌రుగులు ఏమీ రాలేదు. ఓవ‌ర్ త్రోను క‌లుపుకుని మొత్తంగా ఈ ఓవ‌ర్‌లో 12 ప‌రుగులు వ‌చ్చాయి.

అయితే ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో ఇలా లాంగెస్ట్ ఓవ‌ర్‌ను వేసింది అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఒక్క‌డే కాదు. మ‌రో ఐదుగురు బౌల‌ర్లు ఉన్నారు. 2023లో మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్ ముంబై పై, 2023తో తుషార్ దేశ్ పాండే ల‌క్నోపై, 2025లో శార్దూల్ ఠాకూర్ కేకేఆర్ పై, 2025లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌పై సందీప్ శ‌ర్మ‌, 2025లో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌పై హార్దిక్ పాండ్యాలు కూడా ఒక ఓవ‌ర్‌లో 11 బాల్స్ వేశారు. అర్ష్‌దీప్ సింగ్ చెత్త రికార్డును న‌మోదు చేసిన‌ప్ప‌టికి కూడా పంజాబ్ కింగ్స్ ఈ మ్యాచ్‌లో 3 వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది.

Also Read: Ration Rice: తెలంగాణ రేషన్ కార్డుదారులకి బంపర్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఒకేసారి 3 నెలల సన్నబియ్యం పంపిణీ!  

Also Read: Aarogyasri: ఏపీలో నేటి నుంచి ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య శ్రీ సేవలు బంద్.. అసలు కారణం ఇదే..!   

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

