Arshdeep Singh: పంజాబ్ కింగ్స్ స్టార్ పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ ఓ చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకున్నాడు. ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా మంగళవారం గుజరాత్ టైటాన్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్లో అర్ష్దీప్ సింగ్ లాంగెస్ట్ ఓవర్ వేసి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచాడు. గుజరాత్ ఇన్నింగ్స్ ఆఖరి ఓవర్లో ఈ ఘటన జరిగింది. ఒక ఓవర్లో 6 బంతులు వేయాల్సి ఉండగా.. ఏకంగా 11 బంతులు వేసి చెత్త రికార్డును నమోదు చేశాడు.
ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్ 19 ఓవర్లు పూర్తయ్యే సరికి 6 వికెట్ల నష్టానికి 150 రన్స్ చేసింది. క్రీజులో షారుఖ్ ఖాన్, రాహుల్ తెవాటియా ఉండగా.. 20వ ఓవర్ను అర్ష్దీప్ సింగ్ వేశాడు. అయితే మొదటి బాల్ని వైడ్గా వేశాడు. ఆ తరువాత వరుసగా రెండు బాల్స్ వేయగా.. పరుగులు ఏమీ రాలేదు. అయితే.. మూడో బాల్కి రాహుల్ తెవాటియా ఫోర్ కొట్టడంతో అర్ష్దీప్ సింగ్ గతి తప్పాడు.
ఇక ఫోర్త్ బాల్ని నో బాల్గా వేసిన అర్ష్దీప్ సింగ్.. ఆ తరువాత వరుసగా రెండు బాల్స్ వైడ్గా వేశాడు. నాలుగో బాల్కి పరుగులు రాలేదు. ఐదో బాల్కి సింగిల్ రాగా ఆఖరి బాల్ని వైడ్గా వేశాడు. మళ్లీ ఆరో బాల్ వేయగా ఈ సారి పరుగులు ఏమీ రాలేదు. ఓవర్ త్రోను కలుపుకుని మొత్తంగా ఈ ఓవర్లో 12 పరుగులు వచ్చాయి.
అయితే ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇలా లాంగెస్ట్ ఓవర్ను వేసింది అర్ష్దీప్ సింగ్ ఒక్కడే కాదు. మరో ఐదుగురు బౌలర్లు ఉన్నారు. 2023లో మహ్మద్ సిరాజ్ ముంబై పై, 2023తో తుషార్ దేశ్ పాండే లక్నోపై, 2025లో శార్దూల్ ఠాకూర్ కేకేఆర్ పై, 2025లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై సందీప్ శర్మ, 2025లో గుజరాత్ టైటాన్స్పై హార్దిక్ పాండ్యాలు కూడా ఒక ఓవర్లో 11 బాల్స్ వేశారు. అర్ష్దీప్ సింగ్ చెత్త రికార్డును నమోదు చేసినప్పటికి కూడా పంజాబ్ కింగ్స్ ఈ మ్యాచ్లో 3 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి