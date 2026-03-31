PBKS Vs GT: ఐపీఎల్ 2026లో మరో ఆసక్తికర పోరుకు రంగం సిద్దమైంది. మంగళవారం పంజాబ్ కింగ్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7.30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నీలో ఇరు జట్లకు ఇదే తొలి మ్యాచ్. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి టోర్నీని విజయంతో ఆరంభించాలని ఇరు జట్లు భావిస్తున్నాయి. ఇక ఈ మ్యాచ్లో అందరి దృష్టి పంజాబ్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, గుజరాత్ టైటాన్స్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ పైనే ఉంది. టీమిండియాలో స్టార్ ప్లేయర్లు అయిన వీరిద్దరు ఈ సారి ఐపీఎల్లో ఎలాంటి ప్రదర్శన ఇస్తారో అని ఎదురుచూస్తున్నారు.
హెడ్ టు హెడ్..
ఐపీఎల్లో ఇప్పటి వరకు పంజాబ్ కింగ్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు 6 సందర్భాల్లో ఫేస్ టు ఫేస్ తలపడ్డాయి. చెరో మూడు మ్యాచ్ల చొప్పున విజయం సాధించాయి.
పిచ్..
సాధారణంగా మహారాజా యదవీంద్ర సింగ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. రెండు జట్లలోనూ పెద్ద హిట్టర్లు ఉన్న నేపథ్యంలో భారీ స్కోర్లు ఆశించవచ్చు.
వాతావరణం..
ముల్లన్పూర్లో మ్యాచ్ రోజు మబ్బులతో పాటు ఎండ ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రత గరిష్టంగా 33 డిగ్రీల వరకు ఉంటుంది. ఇక రాత్రి పూట వాతావరణం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉష్ణోగ్రత 16 నుంచి 17 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్యలో ఉంటుందని అంచనా. మ్యాచ్ సమయంలో వర్షం పడే అవకాశాలు లేవు.
తుది జట్ల అంచనా..
పంజాబ్ కింగ్స్..
ప్రియాంష్ ఆర్య, ప్రభసిమ్రాన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), కూపర్ కొన్నోలీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), మార్కస్ స్టోయినిస్, నెహాల్ వధేరా, శశాంక్ సింగ్, మార్కో జాన్సెన్, జేవియర్ బార్ట్లెట్, అర్ష్దీప్ సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్.
గుజరాత్ టైటాన్స్..
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, షారుక్ ఖాన్, రాహుల్ తెవాటియా, జాసన్ హోల్డర్, రషీద్ ఖాన్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, మహమ్మద్ సిరాజ్.
Also Read: Mohammed Shami: రిటైర్మెంట్పై తేల్చేసిన మహ్మద్ షమీ.. ఆ రోజే క్రికెట్కు గుడ్ బై..!
Also Read: Vaibhav Sooryavanshi: నీ యవ్వ తగ్గేదేలే.. కేవలం 15 బంతుల్లోనే వైభవ్ సూర్యవంశీ హాఫ్ సెంచరీ
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.