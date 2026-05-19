/IPL 2026 Playoff Scenarios: ఒకే బెర్త్.. ఐదు జట్లు పోటీ.. ఏ జట్టుకు ఛాన్స్ ఉందంటే..?

IPL 2026 Playoff Scenarios: ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్ రేసులో మూడు బెర్త్లు కన్ఫార్మ్ అయ్యాయి. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఇప్పటికే ప్లేస్ ఫిక్స్ చేసుకోగా.. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ను ఓడించిన తర్వాత సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తోపాటు గుజరాత్ టైటాన్స్ కూడా ప్లే ఆఫ్స్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. మూడు జట్లు తమ స్థానాలను ఖరారు చేసుకోగా.. మిగిలిన ఒక స్థానం కోసం ఐదు జట్ల మధ్య పోటీ నెలకొంది. ముంబై ఇండియన్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ అధికారికంగా ప్లే ఆఫ్స్ నుంచి తప్పుకోగా.. పంజాబ్ కింగ్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్లు ఒక స్థానం కోసం పోటీ పడుతున్నాయి. లీగ్ దశలో ఇంకా ఏడు మ్యాచ్లు మిగిలి ఉండగా.. ఏ జట్టుకు అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
పంజాబ్ కింగ్స్కు ఇలా..
ఈ సీజన్లో ఫస్టాఫ్లో అదరగొట్టిన పంజాబ్ కింగ్స్.. సెకండాఫ్లో పూర్తిగా తేలిపోయింది. వరుసగా ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఓటమితో ప్లే ఆఫ్స్ ఆశలు సంక్లిష్టం చేసుకుంది. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో ఆఖరి మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ తలపడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్లో పంజాబ్ గెలిస్తే.. 15 పాయింట్లకు చేరుకుంటుంది. అదే సమయంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తమ రెండు మ్యాచ్లలో కచ్చితంగా ఒక మ్యాచ్లో ఓడిపోవాలి. కేకేఆర్ కూడా ఒక మ్యాచ్లో ఓడిపోవాలి. ఒకవేళ కేకేఆర్ రెండు మ్యాచ్లు గెలిచినా.. నెట్ రన్ రేట్లో పంజాబ్ కంటే వెనుకబడాలి. లక్నో చేతిలో పంజాబ్ ఓడిపోతే.. 13 పాయింట్ల వద్దే ఆగిపోయి.. కేకేఆర్, రాజస్థాన్, ఢిల్లీ, చెన్నై జట్ల ఓటమి కోసం ప్రార్థించాల్సి ఉంటుంది.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ రెండు గెలిస్తే..
రాజస్థాన్ రాయల్స్కు ఇంకా రెండు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. ఇవాళ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో.. మరొకటి ఆదివారం ముంబై ఇండియన్స్తో ఆడనుంది. రెండు మ్యాచ్ల్లో గెలిస్తే.. 16 పాయింట్లతో ఎలాంటి సమీకరణాలతో సంబంధం లేకుండా నేరుగా ప్లే ఆఫ్స్కు చేరుకుంటుంది. ఒకవేళ రాజస్థాన్ ఒక్క మ్యాచ్లో గెలిచి.. ఒకటి ఓడిపోతే.. అప్పుడు 14 పాయింట్లతో ఉంటారు. పంజాబ్ కింగ్స్, కేకేఆర్ జట్లతోపాటు చెన్నై, ఢిల్లీ జట్ల ఓటమి కోసం ఎదురుచూడాల్సి ఉంటుంది. రెండు మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోతే.. టోర్నీ నుంచి ఔట్ అవుతుంది.
ఓటమితో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు దెబ్బ..
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ చేతిలో ఓటమి కావడంతో ప్లేఆఫ్స్కు చేరేందుకు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అవకాశాలు సంక్లిష్టంగా మారాయి. చివరి మ్యాచ్లో గెలిస్తే.. 14 పాయింట్లకు చేరుకుంటుంది. అదేసమయంలో పంజాబ్ తమ చివరి మ్యాచ్లో ఓడిపోవాలి. రాజస్థాన్ తప్పనిసరిగా రెండు మ్యాచ్లలోనూ ఓడిపోవాలి. కేకేఆర్, ఢిల్లీ కూడా గెలవకూడదు. చెన్నై అవకాశాలు రాజస్థాన్ రాయల్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ జట్ల ఫలితాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంది.
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ అవకాశాలు ఇలా..
12 మ్యాచ్లు ఆడిన కోల్కతా నైట్రైడర్స్ 11 పాయింట్లతో 8వ స్థానంలో ఉంది. మిగిలిన రెండు మ్యాచ్ల్లో గెలిస్తే.. 15 పాయింట్లకు చేరుకుంటుంది. అదే సమయంలో పంజాబ్ తమ చివరి మ్యాచ్లో ఓడిపోవాలి. రాజస్థాన్ రాయల్స్ కూడా కనీసం ఒక మ్యాచ్లో ఓడిపోవాలి. అప్పుడు కేకేఆర్ ప్లే ఆఫ్స్లోకి చేరుకుంటుంది.
రేసులోకి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
వరుసగా రెండు విజయాలతో టోర్నీని ఆరంభించిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్.. ఆ తరువాత పడుతూ లేస్తూ వచ్చింది. గత రెండు మ్యాచ్ల్లో విజయంతో ప్లే ఆఫ్స్ ఆశలు సజీవంగా ఉంచుకుంది. ప్రస్తుతం 12 పాయింట్లతో ఉన్న ఢిల్లీ.. మరో మ్యాచ్ కేకేఆర్తో ఆడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిస్తే 14 పాయింట్లకు చేరుకుంటుంది. అదే సమయంలో రాజస్థాన్ తన రెండు మ్యాచ్లలోనూ ఓడిపోవడంతోపాటు పంజాబ్, చెన్నై కూడా జట్లు కూడా గెలవకూడదు. ఇవన్నీ జరిగితేనే ఢిల్లీ ప్లే ఆఫ్స్కు చేరుకుంటుంది.