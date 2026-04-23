IPL 2026 Points Table: ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు మస్త్ మజాను అందిస్తున్నాయి. ఫోర్లు, సిక్సర్లతో బ్యాట్స్మెన్లు హోరెత్తిస్తుంటే.. అదిరిపోయే బంతులతో బౌలర్లు దుమ్ములేపుతున్నారు. మొదట్లో బ్యాట్స్మెన్ పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించగా.. ఇప్పుడు బౌలర్ల హవా మొదలైంది. బుధవారం లక్నోలోని ఎకానా క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ మ్యాచ్లో బౌలర్ల హవా కొనసాగింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్.. ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 159 పరుగులు చేసింది. అనంతరం లక్నో జట్టు 18 ఓవర్లలో కేవలం 119 పరుగులకే ఔట్ అయింది. ఇప్పటివరకు అన్ని జట్లు ఆరు మ్యాచ్లు ఆడేయగా.. కొన్ని జట్లు 7 మ్యాచ్లు కూడా ఆడేశాయి. ఏ టీమ్ టాప్లో ఉంది..? ఆరెంజ్, పర్పల్ క్యాప్ ఎవరి వద్ద ఉంది..? ఇక్కడ చూద్దాం..
పంజాబ్ కింగ్స్ ఈ సీజన్లో కూడా దూసుకెళ్తోంది. ఆడిన ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఐదు విజయాలు సాధించగా.. ఒక మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయింది. 11 పాయింట్లతో టాప్ ప్లేస్లో నిలిచింది. లక్నోపై విజయంతో రాజస్థాన్ రాయల్స్ రెండోస్థానానికి చేరింది. 7 మ్యాచ్ల్లో ఐదు విజయాలు సాధించింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఐదు మ్యాచ్ల్లో నాలుగు మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించి.. 8 పాయింట్లతో మూడోస్థానంలో ఉంది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 7 మ్యాచ్లు ఆడగా.. నాలుగు విజయాలు సాధించింది. 8 పాయింట్లతో నాలుగోస్థానంలో ఉంది.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ టీమ్ 5 మ్యాచ్లు ఆడగా.. మూడింట గెలుపొందింది. ఢిల్లీ ఖాతాలో ఆరు పాయింట్లు ఉండగా.. పాయింట్ల పట్టికలో ఐదోస్థానంలో ఉంది. గుజరాత్ టైటాన్స్ ఐదు మ్యాచ్ల్లో మూడు విజయాలతో ఆరోస్థానంలో ఉంది. ఈ సీజన్లో తొలి మ్యాచ్లో గెలుపొందిన ముంబై ఇండియన్స్.. ఆ తరువాత వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్ల్లో ఓటమిపాలైంది. చివరి మ్యాచ్లో గెలుపొంది రెండో విజయం ఖాతాలో వేసుకుంది. నాలుగు పాయింట్లో ఏడోస్థానంలో ఉంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ఈ సీజన్లో కూడా ఆశించిన స్థాయిలో రాణించడం లేదు. ఆరు మ్యాచ్లు ఆడగా.. కేవలం రెండు విజయాలతో 8వ స్థానంలో ఉంది. ఇక లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ పర్ఫామెన్స్ మరీ తీసికట్టుగా ఉంది. ఏడు మ్యాచ్ల్లో రెండు విజయాలతో కింది నుంచి రెండోస్థానంలో ఉంది. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ మాత్రం ప్లే ఆఫ్ రేసు నుంచి అన్ని జట్ల కంటే బాగా వెనుకపడిపోయింది. ఏడు మ్యాచ్ల్లో ఒకే విజయం సాధించింది. ఒక మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయింది. మూడు పాయింట్లతో చివరిస్థానంలో ఉంది. మిగిలిన 7 మ్యాచ్ల్లో కనీసం ఆరు మ్యాచ్లు గెలిస్తే ప్లే ఆఫ్ రేసులో ఉంటుంది.
ఇప్పటివరకు ఈ సీజన్లో అత్యధిక పరుగులతో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ టాప్లో ఉన్నాడు. 7 మ్యాచ్ల్లో 323 పరుగులతో ఆరెంజ్ క్యాప్ హోల్డర్గా ఉన్నాడు. హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (283), శుభ్మన్ గిల్ (265) రెండు, మూడు స్థానాల్లో ఉన్నారు. లక్నో బౌలర్ ప్రిన్స్ యాదవ్ 13 వికెట్లతో పర్పల్ హోల్డర్గా ఉన్నాడు. ఆ తరువాతి స్థానాల్లో అన్షుల్ కాంబోజ్ (13), ఈషాన్ మలింగ (12) ఉన్నారు.
