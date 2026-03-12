IPL 2026 Postponed News: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అభిమానులకు బ్యాడ్ న్యూస్! ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ దేశాల యుద్ధం వల్ల ఇప్పుడు ఐపీఎల్ అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియాలోని యుద్ధం కారణంగా భారతదేశంలో ఇప్పుడు అనేక అవాంతరాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఇప్పటికే గ్యాస్, ఇంధనం కొరత ఏర్పడం సహా ఇప్పుడు పరోక్షంగా అవి దేశంలోని వివిధ కార్యకలాపాలపై ప్రభావం చూపనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్ వాయిదా పడొచ్చనే వార్తలపై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఓ బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చింది.
ఐపీఎల్ సరికొత్త సీజన్ 2026 మ్యాచ్ల షెడ్యూల్ను బీసీసీఐ తాజాగా విడుదల చేసింది. ఇందులో టోర్నీలోని అన్ని మ్యాచ్లను కాకుండా కేవలం 20 మ్యాచ్లకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ విడుదల చేయడం వల్ల అభిమానుల్లో అనేక రకాల పుకార్లకు తావిచ్చినట్లు అయ్యింది. ఐపీఎల్ 2026 టోర్నీ మార్చి 28న ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. కానీ, మరోవైపు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం తీవ్రరూపం దాల్చడం వల్ల ఐపీఎల్ సకాలంలో ప్రారంభం అవుతుందా లేదా అనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే యుద్ధ ప్రభావం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెటర్లు ఐపీఎల్లో పాల్గొనేందుకు అనేక సవాళ్లు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
యుద్ధం కారణంగా ఇటీవలే టీ20 ప్రపంచకప్లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన వెస్టిండీస్, సౌతాఫ్రికా జట్లు రోజుల తరబడి భారతదేశంలోనే చిక్కుకుపోయారు. ఇప్పుడు తాజాగా స్వదేశానికి బయలుదేరారు. అంతేకాకుండా గ్యాస్ కొరత కారణంగా ప్రధాన నగరాల్లోని హోటళ్లు మూసివేత దిశగా పయనిస్తున్నాయి. అయితే భారతదేశంలో యుద్ధం ముప్పు తక్కువగా ఉన్నా.. విదేశాల నుంచి వచ్చే క్రికెటర్లు ప్రయాణ కష్టాలు.. యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే హోటల్ కష్టాలు ఎదుర్కోక తప్పదనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఐపీఎల్ ఆగిపోతుందనే వార్తలపై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా స్పందించారు. ఇప్పటికే ప్రకటించిన మార్చి 28 తేదీన ఐపీఎల్ ప్రారంభం అవుతుందని ఆయన ధ్రువీకరించారు. టోర్నీకి సంబంధించిన 20 మ్యాచ్ల షెడ్యూల్ విడుదల అయ్యిందని.. మిగిలిన మ్యాచ్లను రాబోయే రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసే తేదీలను బట్టి మిగిలిన టోర్నీ షెడ్యూల్ను నిర్ణయిస్తామని రాజీవ్ శుక్లా స్పష్టం చేశారు.
యుద్ధం నేపథ్యంలో పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ.. ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ఇంకో రెండు వారాల సమయం ఉండడం వల్ల ఆ సమయానికి అంతా సర్దుకుంటాయని బీసీసీఐకి చెందిన మరో అధికారి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. హోటళ్లు, విమానయాన సంస్థలు, ఇతర అనేక విభాగాలు ఎలాంటి ఆందోళన చూపలేదని ఆయన తెలిపారు. అయితే ఈసారి ఐపీఎల్ నిర్వహణపై బీసీసీఐ పకడ్బంధీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఐపీఎల్ ఆరంభ మ్యాచ్ ఇదే!
ఇదిలా ఉండగా.. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ తొలి మ్యాచ్లో ఢిపెండింగ్ ఛాంపియన్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH)తో పోటీపడనుంది. మార్చి 28 అనగా శనివారం, బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఆ తర్వాత రోజు ఆదివారం (మార్చి 29) రోజు ముంబై ఇండియన్స్, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్కు ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదిక కానుంది.
