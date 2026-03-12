English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IPL 2026 Postponed: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కారణంగా ఐపీఎల్ 2026 వాయిదా? బీసీసీఐ నుంచి బిగ్ అప్‌డేట్!

IPL 2026 Postponed: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కారణంగా ఐపీఎల్ 2026 వాయిదా? బీసీసీఐ నుంచి బిగ్ అప్‌డేట్!

IPL 2026 Postponed News: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అభిమానులకు బ్యాడ్ న్యూస్! ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ దేశాల యుద్ధం వల్ల ఇప్పుడు ఐపీఎల్ అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్ వాయిదా పడొచ్చనే వార్తలపై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఓ బిగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 12, 2026, 05:15 PM IST

Trending Photos

Train Meal Suspend: IRCTC అలర్ట్.. LPG కొరతతో రైళ్లలో భోజనాలకు బ్రేక్.. వంట విధానం మార్చాలని ఆదేశాలు!
7
LPG Shortage
Train Meal Suspend: IRCTC అలర్ట్.. LPG కొరతతో రైళ్లలో భోజనాలకు బ్రేక్.. వంట విధానం మార్చాలని ఆదేశాలు!
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు.. జాక్‌పాట్ కొట్టేది వీరే!
1
Daily Horoscope
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు.. జాక్‌పాట్ కొట్టేది వీరే!
Induction Cooktop: సిలిండర్ కొరత ఎఫెక్ట్.. దుమ్ము రేపుతోన్న ఇండక్షన్ స్టవ్ అమ్మకాలు..!!
7
Induction Cooktop
Induction Cooktop: సిలిండర్ కొరత ఎఫెక్ట్.. దుమ్ము రేపుతోన్న ఇండక్షన్ స్టవ్ అమ్మకాలు..!!
Priyanka Chopra: ప్రియాంక చోప్రా ఇంట్లో పెనువిషాదం.. 30 ఏళ్ల వయసులో ఆమె మరణం వెనుక అసలు నిజం ఏంటంటే..?
6
Priyanka Chopra
Priyanka Chopra: ప్రియాంక చోప్రా ఇంట్లో పెనువిషాదం.. 30 ఏళ్ల వయసులో ఆమె మరణం వెనుక అసలు నిజం ఏంటంటే..?
IPL 2026 Postponed: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కారణంగా ఐపీఎల్ 2026 వాయిదా? బీసీసీఐ నుంచి బిగ్ అప్‌డేట్!

IPL 2026 Postponed News: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అభిమానులకు బ్యాడ్ న్యూస్! ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ దేశాల యుద్ధం వల్ల ఇప్పుడు ఐపీఎల్ అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియాలోని యుద్ధం కారణంగా భారతదేశంలో ఇప్పుడు అనేక అవాంతరాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఇప్పటికే గ్యాస్, ఇంధనం కొరత ఏర్పడం సహా ఇప్పుడు పరోక్షంగా అవి దేశంలోని వివిధ కార్యకలాపాలపై ప్రభావం చూపనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్ వాయిదా పడొచ్చనే వార్తలపై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఓ బిగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఐపీఎల్ సరికొత్త సీజన్ 2026 మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్‌ను బీసీసీఐ తాజాగా విడుదల చేసింది. ఇందులో టోర్నీలోని అన్ని మ్యాచ్‌లను కాకుండా కేవలం 20 మ్యాచ్‌లకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ విడుదల చేయడం వల్ల అభిమానుల్లో అనేక రకాల పుకార్లకు తావిచ్చినట్లు అయ్యింది. ఐపీఎల్ 2026 టోర్నీ మార్చి 28న ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. కానీ, మరోవైపు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం తీవ్రరూపం దాల్చడం వల్ల ఐపీఎల్ సకాలంలో ప్రారంభం అవుతుందా లేదా అనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే యుద్ధ ప్రభావం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెటర్లు ఐపీఎల్‌లో పాల్గొనేందుకు అనేక సవాళ్లు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. 
 
యుద్ధం కారణంగా ఇటీవలే టీ20 ప్రపంచకప్‌లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన వెస్టిండీస్, సౌతాఫ్రికా జట్లు రోజుల తరబడి భారతదేశంలోనే చిక్కుకుపోయారు. ఇప్పుడు తాజాగా స్వదేశానికి బయలుదేరారు. అంతేకాకుండా గ్యాస్ కొరత కారణంగా ప్రధాన నగరాల్లోని హోటళ్లు మూసివేత దిశగా పయనిస్తున్నాయి. అయితే భారతదేశంలో యుద్ధం ముప్పు తక్కువగా ఉన్నా.. విదేశాల నుంచి వచ్చే క్రికెటర్లు ప్రయాణ కష్టాలు.. యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే హోటల్ కష్టాలు ఎదుర్కోక తప్పదనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. 

ఐపీఎల్ ఆగిపోతుందనే వార్తలపై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా స్పందించారు. ఇప్పటికే ప్రకటించిన మార్చి 28 తేదీన ఐపీఎల్ ప్రారంభం అవుతుందని ఆయన ధ్రువీకరించారు. టోర్నీకి సంబంధించిన 20 మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్ విడుదల అయ్యిందని.. మిగిలిన మ్యాచ్‌లను రాబోయే రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసే తేదీలను బట్టి మిగిలిన టోర్నీ షెడ్యూల్‌ను నిర్ణయిస్తామని రాజీవ్ శుక్లా స్పష్టం చేశారు. 

యుద్ధం నేపథ్యంలో పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ.. ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ఇంకో రెండు వారాల సమయం ఉండడం వల్ల ఆ సమయానికి అంతా సర్దుకుంటాయని బీసీసీఐకి చెందిన మరో అధికారి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. హోటళ్లు, విమానయాన సంస్థలు, ఇతర అనేక విభాగాలు ఎలాంటి ఆందోళన చూపలేదని ఆయన తెలిపారు. అయితే ఈసారి ఐపీఎల్ నిర్వహణపై బీసీసీఐ పకడ్బంధీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఐపీఎల్ ఆరంభ మ్యాచ్ ఇదే!
ఇదిలా ఉండగా.. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ‌తొలి మ్యాచ్‌లో ఢిపెండింగ్ ఛాంపియన్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ (SRH)తో పోటీపడనుంది. మార్చి 28 అనగా శనివారం, బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఆ తర్వాత రోజు ఆదివారం (మార్చి 29) రోజు ముంబై ఇండియన్స్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌కు ముంబై‌లోని వాంఖడే స్టేడియం వేదిక కానుంది. 

Also Read: Sameera Reddy Body Shaming: "అమ్మాయిల షేపులే వాళ్లకి కావాల్సింది!" ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Also Read: Gas Cylinder Delivery Rules: గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్నా సిలిండర్ మీ ఇంటికి డెలివరీ ఇవ్వలేదా? ఇలా చేస్తే గంటలో మీ ఇంటికి గ్యాస్ వచ్చేస్తుంది!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

IPL 2026IPL pOSTPONEDIran War Impact on IPLIPL 2026 ScheduleIran Israel war Impact On IPL

Trending News