IPL 2026: క్రికెట్ అభిమానులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఐపీఎల్ వాయిదా, కొత్త షెడ్యూల్ ఇదే..!

Indian Premier League 2026 Postponed: ఇప్పుడు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ దృష్టి అంతా T20 వరల్డ్ కప్ 2026 పైనే ఉంది. మరో పది రోజుల్లో టీ20 వరల్డ్ కప్ ముగియనుంది. మార్చి 8న ఫైనల్ అనంతరం క్రికెట్ అభిమానుల దృష్టి ఐపీఎల్ 2026పై నిలవనుంది. అయితే ముందుగా ప్రకటించినట్లుగా మార్చి 26న కాకుండా మార్చి 28న ప్రారంభమై.. మే 31న ముగియనుంది. బీసీసీఐ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఈ మేరకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం, తమిళనాడు సహా పలు రాష్ట్రాల్లో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల తేదీలు ఇంకా ప్రకటించకపోవడమే ఐపీఎల్ పూర్తిస్థాయి షెడ్యూల్ విడుదల ఆలస్యానికి ప్రధాన కారణం. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR), చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK), రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) జట్ల హోమ్ మ్యాచ్లు ఆయా రాష్ట్రాల్లోనే జరగాల్సి ఉంది. రాజస్థాన్ రాయల్స్ తన రెండో హోమ్ గ్రౌండ్గా అస్సాంలోని గువహటిని ఎంచుకుంది. ఎన్నికల తేదీలతో మ్యాచ్లు క్లాష్ అవ్వకుండా చూడాలని బీసీసీఐ భావిస్తోంది. అందుకే గత ఎన్నికల సమయాల్లో చేసినట్లుగానే, ఈసారి కూడా షెడ్యూల్ను రెండు విడతల్లో విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
అయితే ప్రారంభ మ్యాచ్ వేదికపై కూడా సందిగ్ధత నెలకొంది. ప్రస్తుత ఛాంపియన్ హోదాలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) తొలి మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. నిబంధనల ప్రకారం డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ సొంత మైదానంలోనే ప్రారంభ మ్యాచ్ జరగాలి. అయితే, బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్లు జరుగుతాయా లేదా అన్నది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. గత జూన్లో ఆర్సీబీ టైటిల్ గెలిచిన సందర్భంలో చిన్నస్వామి స్టేడియం వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటలో 11 మంది అభిమానులు మరణించిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా, ఆర్సీబీ తన హోమ్ మ్యాచ్లను బెంగళూరు వెలుపల నిర్వహించే ఆలోచనలో ఉంది.
బెంగళూరుకు బదులుగా నవీ ముంబై, రాయ్పూర్ లేదా పుణే నగరాలను ఆర్సీబీ హోమ్ మ్యాచ్ల కోసం బీసీసీఐ పరిశీలిస్తోంది. కర్ణాటక రాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (KSCA), ఆర్సీబీ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పటికే ఈ విషయంలో చర్చలు జరిపాయి. చిన్నస్వామి స్టేడియంలోనే ఆడాలా లేక ఇతర ప్రాంతాలకు మారాలా అనే దానిపై వచ్చే వారం జరగనున్న గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. 2025 సీజన్ ఫైనల్లో పంజాబ్ కింగ్స్ను ఓడించి ఆర్సీబీ తొలిసారి కప్పు అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
