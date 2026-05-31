/IPL 2026 Prize Money: కప్ గెలిస్తే కనక వర్షమే.. ఐపీఎల్ 2026 ప్రైజ్ మనీ ఎంతో తెలుసా? విన్నర్‌, రన్నరప్‌ ఎంత అందుకుంటారంటే?

IPL 2026 Prize Money: నేటితో ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముగియనుంది. ఈ మెగా టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్ తర్వాత ఇచ్చే భారీ ప్రైజ్ మనీ ఇప్పుడు క్రికెట్ సర్కిల్స్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ ఏడాది ఐపీఎల్లో టాప్-4 స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లకు కలిపి మొత్తంగా సుమారు రూ. 46.5 కోట్ల ప్రైజ్ మనీ దక్కనుంది. ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్స్లో ఆర్సీబీ, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. విన్నర్, రన్నరప్తో పాటు టాప్ 4 జట్లకు కోట్ల రూపాయల ప్రైజ్ మనీ దక్కనుంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అయితే కేవలం టీమ్లకు మాత్రమే కాకుండా.. టోర్నీలో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన ఆటగాళ్లకు కూడా భారీగా క్యాష్ ప్రైజ్లు అందనున్నాయి. సీజన్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆరెంజ్ క్యాప్ విన్నర్, అత్యధిక వికెట్లు తీసిన పర్పుల్ క్యాప్ విన్నర్తో పాటు 'మోస్ట్ వాల్యూబుల్ ప్లేయర్' అవార్డు గెలుచుకునే వారికి తలా రూ. 10 లక్షల చొప్పున ప్రైజ్ మనీ లభించనుంది.
ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆదివారం సాయంత్రం 7:30 గంటల నుంచి అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరగనుంది. ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో ఏ టీమ్ గెలిచినా.. వారు రెండోసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ముద్దాడినట్లు అవుతుంది. ఆర్సీబీ గతేడాది ఐపీఎల్ 2025లో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. దీంతో ఆర్సీబీకి వరుసగా రెండోసారి ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలిచే గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఉంది. మరోవైపు గుజరాత్ టైటాన్స్ ఐపీఎల్ 2022లో ట్రోఫీని సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఆ జట్టుకు నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్లీ రెండోసారి ఛాంపియన్గా నిలిచే అవకాశం వచ్చింది.
ఎవరికి ఎంత ప్రైజ్ మనీ?
ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ ముగిసిన తర్వాత ప్రైజ్ మనీ వర్షం కురవనుంది. ఈ సారి ఛాంపియన్గా నిలిచే జట్టు మెరిసే ఐపీఎల్ ట్రోఫీతో పాటు రూ. 20 కోట్ల భారీ ప్రైజ్ మనీని సొంతం చేసుకుంటుంది. అలాగే ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఓడిపోయి రన్నరప్గా నిలిచే టీమ్కు రూ. 13 కోట్లు దక్కుతాయి. ఇక క్వాలిఫైయర్-2 లో ఓడిపోయిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్కు రూ. 7 కోట్లు లభిస్తాయి. అలాగే ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో ఓటమి పాలైన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకు రూ. 6.5 కోట్ల ప్రైజ్ మనీ అందనుంది.
ఐపీఎల్ 2026 ప్రైజ్ మనీ లిస్ట్..
1. ఐపీఎల్ 2026 విన్నర్ టీమ్: రూ. 20 కోట్లు
2. ఐపీఎల్ 2026 రన్నరప్ టీమ్: రూ. 13 కోట్లు
3. క్వాలిఫైయర్-2లో ఓడిన టీమ్ (RR): రూ. 7 కోట్లు
4. ఎలిమినేటర్లో ఓడిన టీమ్ (SRH): రూ. 6.5 కోట్లు
