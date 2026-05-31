IPL 2026 Prize Money: కప్ గెలిస్తే కనక వర్షమే.. ఐపీఎల్ 2026 ప్రైజ్ మనీ ఎంతో తెలుసా? విన్నర్‌, రన్నరప్‌ ఎంత అందుకుంటారంటే?

IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ నేటితో ముగియనుంది. ఈ మెగా టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్ తర్వాత ఇచ్చే భారీ ప్రైజ్ మనీ ఇప్పుడు క్రికెట్ సర్కిల్స్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ ఏడాది ఐపీఎల్‌లో టాప్-4 స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లకు కలిపి మొత్తంగా సుమారు రూ. 46.5 కోట్ల ప్రైజ్ మనీ దక్కనుంది. ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్స్‌లో ఆర్సీబీ, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. విన్నర్, రన్నరప్‌తో పాటు టాప్ 4 జట్లకు కోట్ల రూపాయల ప్రైజ్ మనీ దక్కనుంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  
Written ByAruna Maharaju
Published: May 31, 2026, 09:41 AM IST|Updated: May 31, 2026, 09:41 AM IST
Image Credit: IPL 2026 Prize Money How Much Will IPL 2026 Winners And Runner Up Earn Final Match

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

