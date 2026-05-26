RCB vs GT IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 క్వాలిఫైయర్-1లో నేడు కీలక పోరు జరగనుంది. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్-2లో నిలిచిన బెంగళూరు ఛాలెంజర్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన టీమ్ నేరుగా ఫైనల్లో ఎంట్రీ ఇస్తుంది. ఓడిపోయిన టీమ్కు మరో అవకాశం ఉంటుంది. ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో గెలిచిన టీమ్తో క్వాలిఫైయర్-2 ఆడుతుంది. రెండు జట్లు బలంగా ఉండడంతో పోరు ఉత్కంఠగా సాగే అవకాశం ఉంది. ధర్మశాలలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగనుంది. మంగళవారం సాయంత్రం 7.30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభంకానుంది. ప్రస్తుతం ధర్మశాలలో వాతావరణం కొద్దిగా మేఘావృతమై ఉండటంతో.. ఒక వేళ వర్షం కారణంగా ఈ మ్యాచ్ రద్దయితే ఎవరు ఫైనల్కు వెళతారనే ఆలోచన అందరిలోనూ ఉంది.
ఐపీఎల్ 2026 లీగ్ దశలో ఆర్సీబీ, గుజరాత్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్లు 14 మ్యాచ్లలో 9 గెలిచి 18 పాయింట్లతో సమానంగా నిలిచాయి. అయితే ఆర్సీబీ నెట్ రన్ రేట్ +0.783 మెరుగ్గా ఉండడంతో టాప్ ప్లేస్ దక్కించుకుంది. ఆ తరువాత గుజరాత్ టైటాన్స్ +0.695 రన్రేట్తో రెండోస్థానంలో నిలవగా.. +0.524 రన్రేట్తో సన్రైజర్స్ మూడోస్థానంలో నిలిచింది. ఇక రాజస్థాన్ రాయల్స్ 16 పాయింట్లతో ప్లే ఆఫ్స్లో ఆఖరి బెర్త్ కన్ఫార్మ్ చేసుకుంది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఎలిమినేటర్ పోరులో ఢీకొంటాయి. ఇక క్వాలిఫైయర్-1 బెంగళూరు ఛాలెంజర్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్ల మధ్య పోరు వర్షం కారణంగా రద్దయితే.. ఎలాంటి రిజర్వ్ డే లేదు. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ ప్లేస్లో నిలిచిన ఆర్సీబీ నేరుగా ఫైనల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది. గుజరాత్ టైటాన్స్ క్వాలిఫైయర్-2 ఆడాల్సి ఉంటుంది. ధర్మశాలలో సాయంత్రం వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అభిమానుల్లో ఈ ప్రశ్న తలెత్తింది.
లీగ్ దశలో వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ నిర్వహణ సాధ్యం కాకపోతే.. రెండు జట్లకు చెరో పాయింట్ ఇస్తారు. లీగ్ స్టేజ్లో పంజాబ్ కింగ్స్, కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయింది. రెండు జట్లు ఒక్కో పాయింట్ పంచుకున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ పంజాబ్ ప్లే ఆఫ్స్ అవకాశాలను దెబ్బ తీసింది. ఇక క్వాలిఫైయర్-1 మ్యాచ్లో వర్షం కారణంగా ఆటకు ఆటంకం కలిగితే.. ఇరు జట్లు కనీసం 5 ఓవర్లు ఆడగలిగేలా మ్యాచ్ను ఆడేంచేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. డక్వర్త్-లూయిస్-స్టెర్న్ (DLS) పద్ధతిలో కూడా విజేతను తేలకపోతే.. ఆర్సీబీ ఫైనల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది.
ఈ మ్యాచ్కు ముందే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఓపెనర్ ఫిల్ సాల్ట్ ఫిటనెస్ సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. సాల్ట్ రాకతో ఆర్సీబీ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మరింత బలోపేతంగా మారుతుంది. బౌలింగ్లో భువనేశ్వర్ కుమార్, హేజిల్వుడ్ కీలకం కానున్నారు. గుజరాత్ టీమ్ కెప్టెన్ శుభుమన్ గిల్, ఓపెనర్ సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్పై ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది. బౌలింగ్ కగిసో రబాడా, మహ్మద్ సిరాజ్, జాసన్ హోల్డర్లతో పటిష్టంగా ఉంది.