RCB Qualifies IPL 2026 Playoffs: రెండో ట్రోఫీపై కన్నేసిన డిఫెండింగ్ చాంపియన్ రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్లో తొలి స్థానం పొందింది. ప్లేఆఫ్స్లో స్థానం పొందాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ తృటిలో విజయాన్ని తప్పించుకుని ఓటమిపాలైంది. దీంతో ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను సంక్లిష్టం చేసుకుంది. 23 పరుగుల తేడాతో గెలిచి బెంగళూరు హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన బెంగళూరు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు నష్టపోయి 222 పరుగులు చేసింది. వెంకటేశ్ అయ్యర్ పరుగుల వరద పారించగా.. విరాట్ కోహ్లీ అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. 40 బంతుల్లో 73 పరుగులు చేసిన వెంకటేశ్ అయ్యర్.. 8 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు నమోదు చేశాడు. స్టార్ ఆటగాడు 37 బంతుల్లో 58 పరుగులు చేశాడు. 4 బౌండరీలు, మూడు సిక్సర్లు బాదాడు. దేవదత్ పడిక్కల్ 25 బంతుల్లో 45 పరుగులతో రాణించగా.. టిమ్ డేవిడ్ 28 పరుగులు చేశాడు. పంజాబ్ బౌలర్లలో హర్ప్రీత్ బ్రార్ రెండు వికెట్లు తీయగా.. అర్ష్దీప్ సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
ఛేదనకు దిగిన పంజాబ్ కింగ్స్ విజయం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించినా ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి 8 వికెట్ల నష్టానికి 199 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను కోల్పోయింది. ప్రియాన్స్ ఆర్య డకౌట్తో భారీ దెబ్బ తగలగా.. ప్రభు సిమ్రాన్ సింగ్ రెండు పరుగులకు, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఒక్క పరుగుకే ఔటవడంతో పంజాబ్ కింగ్స్ ఓటమి ఖాయమైంది. కూపర్ కనోలీ 22 బంతుల్లో 37 పరుగులు చేయగా.. అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ 14 స్కోర్ చేశాడు. శశాంక్ సింగ్ విజయం కోసం శ్రమించి 27 బంతుల్లో 57 పరుగులు చేశాడు. నాలుగు ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లు బాదినా తర్వాతి బ్యాటర్లు పోరాడలేకపోయారు. సూర్యాంశు షిగ్డే (35), మార్కస్ స్టొయినీస్ (37) విజయం కోసం పోరాడారు. మిడిలార్డర్ గొప్ప ప్రదర్శన కనబర్చి జట్టును విజయతీరాల వరకు చేర్చినా.. ఓపెనర్లు స్కోర్ సాధించి ఉంటే మ్యాచ్ పంజాబ్ మ్యాచ్ నిలిచేది. బెంగళూరు తరఫున రసీఖ్ సలామ్ మూడు వికెట్లతో అదరగొట్టగా.. భువనేశ్వర్ కుమార్ రెండు వికెట్లు తీశాడు. జోష్ హేజిల్వుడ్, సుయాశ్ శర్మ, రొమారియో షెఫర్డ్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
ఆడిన 13 మ్యాచ్ల్లో 9 విజయాలు సాధించిన డిఫెండింగ్ చాంపియన్ బెంగళూరు ఐపీఎల్ 2026లో ప్లేఆఫ్స్కు చేరిన తొలి జట్టుగా నిలిచింది. తాజా మ్యాచ్ గెలుపుతో హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించిన చాలెంజర్స్ జట్టు 18 పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. పంజాబ్ కింగ్స్ 13 మ్యాచ్లు ఆడి 6 విజయాలు, ఆరు ఓటములు సాధించినా.. ఇంకా ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు ఉన్నాయి.