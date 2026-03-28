Virat Kohli Need 9 To Complete 300 Sixes In IPL: నేడు అనగా శనివారం, మార్చి 28 నుంచి ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తలపడనున్నాయి. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం ఈ మ్యాచ్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. కాగా.. ఈ మ్యాచ్కు ముందు ఆర్సీబీ స్టార్ ఆటగాడు విరాట్ కోహ్లీని ఓ అరుదైన ఘనత ఊరిస్తోంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు సాయంత్రం 7. 30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో గనుక కోహ్లీ 9 సిక్సర్లు కొడితే.. ఐపీఎల్లో 300 సిక్సర్ల మైలురాయిని చేరుకుంటాడు. ఐపీఎల్లో 300 సిక్సర్ల మైలురాయిని చేరుకున్న మూడో ఆటగాడిగా రికార్డులకు ఎక్కన్నాడు. కాగా కోహ్లీ కన్నా ముందు క్రిస్గేల్, రోహిత్ శర్మ మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించారు.
2008లో ఐపీఎల్ అరంగ్రేటం నుంచి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తరుపుననే విరాట్ కోహ్లీ ఆడుతున్నాడు. ఇప్పటి వరకు అతడు 267 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ఆడాడు. 39.5 సగటుతో 8661 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 8 సెంచరీలు, 63 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు అతడు 291 సిక్సర్లు బాదాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన మూడో ఆటగాడిగా కోహ్లీ కొనసాగుతున్నాడు.
ఐపీఎల్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన ఆటగాళ్లు ఎవరంటే..?
1. క్రిస్గేల్ – 142 మ్యాచ్ల్లో 357 సిక్సర్లు
2. రోహిత్ శర్మ – 272 మ్యాచ్ల్లో 302 సిక్సర్లు
3. విరాట్ కోహ్లీ – 267 మ్యాచ్ల్లో 291 సిక్సర్లు
4. MS ధోని – 278 మ్యాచ్ల్లో 264 సిక్సర్లు
5. ఏబీ డివిలియర్స్ – 184 మ్యాచ్ల్లో 251 సిక్సర్లు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.