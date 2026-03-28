Virat Kohli: స‌న్‌రైజ‌ర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో ఆర్సీబీ మ్యాచ్‌.. విరాట్ కోహ్లీని ఊరిస్తున్నఅరుదైన రికార్డు

Virat Kohli: నేడు అనగా శ‌నివారం, మార్చి 28 నుంచి ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్ ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు, స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. బెంగ‌ళూరులోని చిన్న‌స్వామి స్టేడియం ఈ మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వ‌నుంది. కాగా.. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు ఆర్‌సీబీ స్టార్ ఆట‌గాడు విరాట్ కోహ్లీని ఓ అరుదైన ఘ‌న‌త ఊరిస్తోంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 28, 2026, 02:55 PM IST

ఈరోజు సాయంత్రం 7. 30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో గ‌నుక కోహ్లీ 9 సిక్స‌ర్లు కొడితే.. ఐపీఎల్‌లో 300 సిక్స‌ర్ల మైలురాయిని చేరుకుంటాడు. ఐపీఎల్‌లో 300 సిక్స‌ర్ల మైలురాయిని చేరుకున్న మూడో ఆట‌గాడిగా రికార్డుల‌కు ఎక్క‌న్నాడు. కాగా కోహ్లీ క‌న్నా ముందు క్రిస్‌గేల్‌, రోహిత్ శ‌ర్మ మాత్ర‌మే ఈ ఘ‌న‌త సాధించారు.

2008లో ఐపీఎల్ అరంగ్రేటం నుంచి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు త‌రుపున‌నే విరాట్ కోహ్లీ ఆడుతున్నాడు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు అత‌డు 267 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. 39.5 స‌గ‌టుతో 8661 ప‌రుగులు చేశాడు. ఇందులో 8 సెంచ‌రీలు, 63 హాఫ్ సెంచ‌రీలు ఉన్నాయి. ఇప్ప‌టి వర‌కు అత‌డు 291 సిక్స‌ర్లు బాదాడు. ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు బాదిన‌ మూడో ఆట‌గాడిగా కోహ్లీ కొన‌సాగుతున్నాడు.

ఐపీఎల్‌లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన ఆట‌గాళ్లు ఎవరంటే..?

1. క్రిస్‌గేల్ – 142 మ్యాచ్‌ల్లో 357 సిక్స‌ర్లు

2. రోహిత్ శ‌ర్మ – 272 మ్యాచ్‌ల్లో 302 సిక్స‌ర్లు

3. విరాట్ కోహ్లీ – 267 మ్యాచ్‌ల్లో 291 సిక్స‌ర్లు

4. MS ధోని – 278 మ్యాచ్‌ల్లో 264 సిక్స‌ర్లు

5. ఏబీ డివిలియ‌ర్స్ – 184 మ్యాచ్‌ల్లో 251 సిక్స‌ర్లు

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

