IPL 2026 KKR vs RCB: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో మొదటి 5 మ్యాచుల్లో పరాజయాలను ఎదుర్కొన్న కోల్కతా నైట్ రైడర్స్, ఆ తర్వాత వరుసగా 4 విజయాలు అందుకుంది. కేకేఆర్ వరుస విజయాలకు ఆర్సీబీ బ్రేక్ వేసింది. రాయ్పూర్లో జరిగిన మ్యాచ్లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్పై 6 వికెట్ల తేడాతో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఘన విజయం అందుకుంది. ఈ గెలుపుతో పాయింట్ల టేబుల్లో మరోసారి టాప్కి దూసుకెళ్లింది ఆర్సీబీ. ప్లేఆఫ్స్ బెర్తును దాదాపుగా ఖరారు చేసుకుంది.
మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 192 పరుగుల స్కోరు చేసింది. ఫిన్ ఆలెన్ 8 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, ఓ సిక్సర్తో 18 పరుగులు చేసి భువనేశ్వర్ కుమార్ బౌలింగ్లో ఔట్ అయ్యాడు. కెప్టెన్ అజింక్యా రహానే 13 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, ఓ సిక్సర్తో 19 పరుగులు చేసి, జోష్ హేజల్వుడ్ బౌలింగ్లో అతనికే క్యాచ్ ఇచ్చి ఔట్ అయ్యాడు. 48 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయిన కేకేఆర్ని.. కామెరూన్ గ్రీన్, అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ కలిసి ఆదుకున్నారు. మూడో వికెట్కి 68 పరుగుల భాగస్వామ్యం జోడించారు. 24 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, ఓ సిక్సర్తో 32 పరుగులు చేసిన గ్రీన్ని రసీక్ సలాం దార్ ఔట్ చేశాడు. అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ 46 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 71 పరుగులు చేయగా.. రింకూ సింగ్ 29 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో 49 పరుగులు చేశాడు. ఇన్నింగ్స్ ఆఖరి బంతికి అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ రనౌట్ అయ్యాడు.
ఆ తర్వాత 193 రన్స్ టార్గెట్తో బరిలోకి దిగిన ఆర్సీబీ.. 37 పరుగులకే తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ, దేవ్దత్ పడిక్కల్ కలిసి దాదాపు 10 ఓవర్ల పాటు బ్యాటింగ్ చేసి, 92 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. అయితే 27 బంతుల్లో 7 ఫోర్లతో 39 పరుగులు చేసిన దేవ్దత్ పడిక్కల్.. కార్తీక్ త్యాగి బౌలింగ్లో అజింక్యా రహానేకి క్యాచ్ ఇచ్చి ఔట్ అయ్యాడు. 8 బంతుల్లో ఓ సిక్సర్తో 11 పరుగులు చేసిన ఆర్సీబీ కెప్టెన్ రజత్ పటిదార్.. సునీల్ నరైన్ బౌలింగ్లో ఔట్ అయ్యాడు.
ఇక గత రెండు మ్యాచుల్లో వరుసగా డకౌట్ అయిన విరాట్ కోహ్లీ.. బుధవారం మ్యాచ్లో సూపర్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు. 32 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. చివరి 4 ఓవర్లలో ఆర్సీబీ విజయానికి 36 పరుగులు అవసరం అయ్యాయి. అనుకుల్ రాయ్ బౌలింగ్లో 4, 2, 6 బాదిన విరాట్ కోహ్లీ, కార్తీక్ త్యాగి బౌలింగ్లో ఓ భారీ సిక్సర్ బాదాడు. 58 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఐపీఎల్ కెరీర్లో విరాట్ కోహ్లీకి ఇది 9వ సెంచరీ. 3 బంతుల్లో 2 పరుగులు చేసిన టిమ్ డేవిడ్.. మనీశ్ పాండే పట్టిన కళ్లు చెదిరే క్యాచ్కి ఔట్ అయ్యాడు. చివరి ఓవర్లో ఆర్సీబీ విజయానికి 3 పరుగులు అవసరం కాగా.. జితేశ్ శర్మ ఫోర్ బాది మ్యాచ్ని ముగించాడు. విరాట్ కోహ్లీ 60 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 105 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో భువనేశ్వర్ కుమార్, జోష్ హేజల్వుడ్, రసీక్ సలాం దార్ తలా ఓ వికెట్ తీశారు.
