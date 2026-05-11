RCB vs MI IPL 2026: ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు విజయం సాధించింది. చివరి బంతి వరకు టెన్షన్.. టెన్షన్గా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీనే విక్టరీ కొట్టింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబై 7 వికెట్ల నష్టానికి 166 పరుగులే చేసింది. 167 రన్స్ టార్గెట్ను ఆర్సీబీ చివరి బంతికి చేజ్ చేసింది. ఆర్సీబీ బ్యాటర్లలో కృనాల్ పాండ్యా హాఫ్ సెంచరీతో చెలరేగాడు. ఓ ఎండ్లో వికెట్లు పడినా కృనాల్ పాండ్యా అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. 46 బంతుల్లోనే 73 రన్స్ చేసి.. తిలక్ వర్మ అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టడంతో ఔటయ్యాడు. 2 వికెట్ల తేడాతో ఆర్సీబీ గెలుపొందింది. ఈ గెలుపుతో పాయింట్స్ టేబుల్లో టాప్కి దూసుకెళ్లింది బెంగళూరు. ఈ మ్యాచ్లో ఓటమితో టోర్నీ నుంచి ముంబై ఇండియన్స్ నిష్క్రమించింది.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన ముంబై ఇండియన్స్కు మొదట్లోనే షాక్ తగిలింది. స్వింగ్ మాస్టర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ తన పదునైన బంతులతో ముంబై టాప్ ఆర్డర్ను కుప్పకూల్చాడు. కేవలం మూడు ఓవర్ల వ్యవధిలోనే ముగ్గురు కీలక బ్యాటర్లు పెవిలియన్ చేరారు. ముఖ్యంగా భువీ వేసిన ఒకే ఓవర్లో రోహిత్ శర్మ (22), సూర్యకుమార్ యాదవ్ వరుస బంతుల్లో ఔట్ కావడంతో ముంబై ఆత్మరక్షణలో పడింది. ఈ దశలో నమన్ ధీర్, తిలక్ వర్మ ధైర్యంగా పోరాడారు. వీరిద్దరూ నాలుగో వికెట్కు 82 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి జట్టును ఆదుకున్నారు. తిలక్ వర్మ బాధ్యతాయుతమైన అర్ధసెంచరీతో మెరిశాడు. అయితే, చివరి ఓవర్లలో భువనేశ్వర్ మళ్లీ విజృంభించి తిలక్ను ఔట్ చేయడంతో.. ముంబై నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 166 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. భువీ మొత్తం 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
ఇక 167 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బెంగళూరుకి కూడా ఆరంభంలోనే కష్టాలు మొదలయ్యాయి. పేసర్ దీపక్ చాహర్ నిప్పులు చెరిగే బంతులతో విరాట్ కోహ్లీని డకౌట్ చేశాడు. కోహ్లీ వరుసగా రెండో మ్యాచ్ల్లోనూ సున్నాకే వెనుదిరగడం ఫ్యాన్స్ను నిరాశపరిచింది. పవర్ప్లే ముగిసేసరికి పడిక్కల్, కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ వికెట్లను కూడా కోల్పోయి ఆర్సీబీ కష్టాల్లో పడింది. ఆ సమయంలో కృనాల్ పాండ్యా, యువ ఆటగాడు జాకబ్ బెథెల్ ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దారు. కృనాల్ కేవలం 32 బంతుల్లోనే మెరుపు అర్ధసెంచరీ సాధించి మ్యాచ్ను ఆర్సీబీ వైపు తిప్పాడు. చివర్లో జితేష్ శర్మ ఆఖరి బంతికి కావాల్సిన పరుగును సాధించి ఆర్సీబీ సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేశాడు.
ఈ విజయంతో ఆర్సీబీ 11 మ్యాచ్లలో 7 విజయాలు, 4 ఓటములతో 14 పాయింట్లు సాధించి NRR +1.103తో టేబుల్లో టాప్కి దూసుకెళ్లింది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, గుజరాత్ టైటాన్స్కి కూడా 14 పాయింట్లు ఉన్నాయి కానీ ఆర్సీబీ NRRలో ముందంజలో ఉంది. ఇక ముంబై ఇండియన్స్ 10 మ్యాచ్లలో సుమార్ 6 పాయింట్లు మాత్రమే సాధించి ప్లేఆఫ్స్ ఆశలను కోల్పోయింది.
