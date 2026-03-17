English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
IPL 2026: ఐపీఎల్ లో హాట్ ఫేవరేట్ గా బరిలో బెంగళూరు రాయల్ ఛాలెంజర్స్.. బలాలు.. బలహీనతలు ఇవే..!

IPL 2026 RCB:ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL 19) లో సంచలనాలకు మారు పేరు రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు. అద్భుతమైన ఆటగాళ్లు... రికార్డుల నమోదులో పోటీపడ్డారు. ఐపీఎల్ ఆల్ టైమ్ రికార్డులు ఆర్సీబీనే కైవసం చేసుకుంది. ఆర్సీబీ నమోదు చేసిన రికార్డులను ఇప్పటికీ ఎవ్వరూ బ్రేక్ చేయని పరిస్థితి. 18 సీజన్లను పూర్తిచేసుకుని... 19వ సీజన్లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది. ప్రతిసీజన్లో ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న ఆర్సీబీ... ట్రోఫీని గెలిచేందుకు 18ఏళ్లు వెయిట్ చేసింది. డిపెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆర్సీబీ  కొత్త సీజన్ లో సత్తా ఏంటి? జట్టు కూర్పు, మార్పు చేర్పుల్లో ఏం  జరిగింది? ఈ సీజన్లో ఎవరి పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండబోతోంది? జీ తెలుగున్యూస్ ఐపీఎల్ స్పెషల్ ఫోకస్..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 17, 2026, 07:10 AM IST

Trending Photos

IPL Hot Favorate Bengaluru Royal Challengers 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ టీమ్ ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. క్రీజులో దిగడమే ఆలస్యం పరుగుల వరద పారించాలనే లక్ష్యంతో ఆడే బ్యాట్స్ మెన్లున్న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఈ సీజన్ లోనూ అత్యుత్తమంగా రాణించాలని ఆటగాళ్లు ఉవ్వీళ్లూరు తున్నారు. ఆల్ రౌండర్లతో ఆటగాళ్లు కూర్పు... జట్టు జవసత్వాలు కూడగట్టుకుని ఈ సీజన్లో రెట్టింపు ఉత్సాహంతో సత్తాచాటేందుకు సిద్ధమైంది. గత సీజన్లోనే ఆర్సీబీ సారథ్యం బాధ్యతలు విరాట్ కోహ్లీ నుంచి రజత్ పాటిదర్ అందుకున్నారు. సీనియర్ ఆటగాళ్ల సమన్వయంతో జట్టును సమర్థవంతంగా నడిపించిన పాటిదర్,  ట్రోఫీ సాధన కలను సాకారం చేశాడు. గత సీజన్లో ఛాంపియన్ గా నిలిచిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టులో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో పాత్ర పోషించారు. అందరూ అద్భుతంగా ఆటడంతో 18ఏళ్లనాటి నిరీక్షణ ఫలించింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు ఇప్పటిదాకా 18 సీజన్లలో బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేసి నాలుగుసార్లు ఫైనల్ కు చేరుకుంది. మూడుసార్లు రన్నర్ గా నిలిచింది. 2025 సీజన్ లో ఛాంపియన్ గా నిలిచింది. ఆర్సీబీ ట్రోఫీని తొలిసారిగా ముద్దాడింది. అదే ఉత్సాహంతో ఈ సీజన్లోనూ అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో వరుసగా రెండోసారి ట్రోఫీకోసం డిపెడింగ్ ఛాంపియన్ గా సత్తా చాటాలని ఉవ్వీళ్లూరుతోంది.
 
ఐపీఎల్ లో ఆర్సీబీ విలక్షణమైన జట్టుగా అవతరించింది. సరికొత్త సీజన్ లో అద్భుతమైన ఆటగాళ్లతో జట్టు సిద్ధమైంది. డిపెండింగ్ ఛాంపియన్ గా ప్రత్యర్థి జట్లతో తలపడి భారీ స్కోర్లు నమోదు చేయాలనే సంకల్పంతో ఉంది. కెప్టెన్ రజత్ పాటిదర్ తనదైన శైలితో ఆటతీరును ప్రదర్శించబోతున్నాడు. గత అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సీనియర్ ఆటగాళ్ల సూచనలు, సలహాలు తీసుకుని వ్యూహాత్మకంగా జట్టును ముందుకు నడిపించాలనే తపనతో ఉన్నారు. ఐపీఎల్ మ్యాచ్ లు ఇప్పటిదాకా జరిగిన మ్యాచులు వేరు... ఇపుడు కొత్త ఆటగాళ్లతో బరిలో దిగి ప్రత్యర్థి జట్టును ఆటకట్టించడమే ధ్యేయంగా ఆటగాళ్లు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
 
ఐపీఎల్ లో ఒక ఆటగాడు.. ఒకే ఫ్రాంఛైజీలో సుధీర్ఘ కాలం కొనసాగడంలో రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీకే సాధ్యమైంది. ఐపీఎల్ 18 సీజన్లలో అత్యుత్తమ బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో ఆల్ టైమ్ రికార్డు విరాట్ కోహ్లీ పేరుతోనే కొనసాగుతోంది. 18 సీజన్లలో 267 మ్యాచులను ఆడిన విరాట్ కోహ్లీ 8661 పరుగుల రికార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు. అలాగే అన్ని సీజన్లలో కలిపి విరాట్ కోహ్లీ 771 బౌండరీలను చేశారు. 291 సిక్సర్లు కొట్టారు. ఐపీఎల్ కెరీర్ లో విరాట్ కోహ్లీ 8 సెంచరీలు, 63 అర్ థశతకాలను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ప్రతి సీజన్లోనూ విరాట్ కోహ్లీ అత్యధిక స్కోరు సాధించడంలో వెనుకాడలేదు. ఈ సీజన్ లోనూ... బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలని విరాట్ కోహ్లీ నిర్ణయించుకున్నారు. మరోసారి ఆర్సీబీకి ట్రోఫీని అందివ్వాలనే ఉద్ధేశంతో విరాట్ విశేష కృషి చేస్తున్నారు. చాలా సందర్భాల్లో విరాట్ కోహ్లీ సాధించిన పరుగులే.. ప్రత్యర్థి జట్టుపై విజయం సాధించేలా చేసింది. అత్యధిక పరుగుల ఛేదనలో విరాట్ కోహ్లీ ఆటతీరు మారిపోతుంది. క్రీజులో నిలబడి... బంతులకు, సాధించాల్సిన స్కోరు అంతరం పెరిగినపుడు కోహ్లీ విశ్వరూపం చూపిస్తారు. ఈ సీజన్లోనూ అత్యధిక పరుగుల సాధనలో సత్తా చాటాలని కోహ్లీ ప్రయత్నిస్తున్నారు.
 
ఆటలోకి అడుగుపెట్టినప్పటినుంచి స్కోరు బోర్టును పరుగులు పెట్టించే ఆటగాళ్లు ఆర్సీబీ సొంతమైంది. రజత్ పాటిదార్, దేవత్ పడిక్కల్, ఫిల్ సాల్ట్, జితేష్ శర్మ, టిమ్ డేవిడ్ దూకుడు ప్రదర్శిస్తే.. జట్టు స్కోరు ఆశాజనకంగా ఉంటుందని క్రికెట్ అభిమానులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.  ఆర్సీబీ జట్టుకు ఓపెనర్లుగా ఎవరు దిగినా... బౌండరీల మోత, సిక్సర్ల వర్షమేనని జట్టు కూర్పు చెప్పకనే చెబుతోంది. బ్యాట్స్ మెన్ చెలరేగితే ఆర్సీబీ రికార్డు స్థాయి స్కోరు నమోదు చేస్తుందనే విశ్వాసంతో ఉన్నారు.
 
ఆర్సీబీకి ఓపెనర్లు, టాప ఆర్డర్ బ్యాట్స్ మెన్లు, టెయిల్ ఎండర్లు ఆల్ రౌండర్ ప్రదర్శనతో రాణించేవారున్నారు. ఆల్ రౌండర్లలో విదేశీ ఆటగాళ్లు జూలు విదిల్చి బ్యాటును ఝళిపిస్తే... తిరుగులేని ఆటతీరును ప్రదర్శించే టిమ్ డేవిడ్, రొమిరో షెఫర్డ్, జాకబ్ బేతేల్ ఆటతీరే వేరులా ఉంది. టిమ్ డేవిడ్ తొలి బంతినే బౌండరీగానో, సిక్సర్ గానో మలిచి ఇన్నింగ్స్ ఆడటం అలవాటుగా చేసుకున్నారు. రొమిరో షెఫ్నర్డ్ , జాకబ్ బేతాళ్ ప్రదర్శన తీరు ఇటీవల జరిగిన టీ టీ20 వరల్డ్ కప్ లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నారు. కృణాల్ పాండ్యా, వెంకటేశ్ అయ్యర్, స్వప్నిల్ సింగ్ ఇటు బౌలింగ్, ఆటు బ్యాటింగ్ తోనూ రాణించే సత్తా ఉన్నవారు. ఈ సీజన్ లో ఎలాంటి ప్రదర్శన చేస్తారనే అంశంపై చర్చనీయాంశమైంది.
 
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు... ఇన్నాళ్లు బౌలింగ్ దళం సక్రమంగా లేదనే కొరత ఈ సీజన్ లో తీరిందని క్రికెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఐపీఎల్ లో తనకంటూ ప్రత్యేకత సంతరించుకున్న బౌలర్ గా భువనేశ్వర్ కుమార్ కు పేరుంది. అత్యుత్తమంగా బౌలింగ్ వేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. భువనేశ్వర్ కుమార్ కు తోడు జోష్ హేజిల్ వుడ్, యశ్ దయాళ్,  సుయాశ్ శర్మ, నువాన్ తుషారా, రసిర్ సలామ్, అభినందన్ సింగ్ లతో అద్భుతమైన బౌలింగ్ దళం జట్టుకు జోడీ కట్టబోతోంది.
 
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు  తిరుగులేని బ్యాటింగ్ శైలిని కలిగి ఉంది. బౌలింగ్ తో ఆటనే మలుపు తిప్పే సామర్థ్యం ఉన్న ఆటగాళ్లు ప్రత్యర్థి జట్లకు అగ్నిపరీక్ష పెట్టబోతున్నారు. ఈ సీజన్లో విరాట్ కోహ్లీ, రజత్ పటీదార్, దేవదత్ పడిక్కల్, టిమ్ డేవిడ్ విశ్వరూపం ప్రదర్శిస్తే... పరుగులకు పెద్దగా కరువు ఉండబోదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఆల్ రౌండర్లు కృణాల్ పాండ్యా, వెంకటేశ్ అయ్యర్, రొమారియో షెపర్డ్, స్వప్నిల్ సింగ్, జాకబ్ బెతేల్ జట్టుకు వెన్నుదన్నుగా నిలవబోతున్నారు. కొత్త పాత కలయికతో ఆర్సీబీ జట్టు పటిష్టమైంది. అన్ని వేదికలపైనా ఆదిపత్యాన్ని ప్రదర్శించాలని చూస్తోంది. ప్రత్యర్థులపై మంచి ఆటతీరుతో రికార్డుస్థాయి స్కోరు సాధించి, విజయాలను సొంతం చేసుకోవాలని ఆశిద్ధాం..

Add Zee News as a Preferred Source

(రచయత..ముని రాజ్ జీ తెలుగు న్యూస్ డెస్క్ )

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

IPL 2026IPLRCBRCB Depending ChampionVirat Kohli

Trending News