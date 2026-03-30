RR vs CSK Highlights: తొలి మ్యాచ్‌లోనే చెన్నై చెత్త ప్రదర్శన.. విజయంతో రాజస్థాన్‌ శుభారంభం

Vaibhav Sooryavanshi Smashes Fastest 50 In 15 Balls Rajasthan Royals Won By 8 Wickets: ఐపీఎల్‌ 2026ను ఆరంభంలోనే చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ భారీ షాక్‌ తగిలింది. తొలి మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ అద్భుతంగా ఆడి విజయంతో కొత్త సీజన్‌ను శుభారంభం చేసింది. గౌహతిలో అత్యంత సునాయాసంగా మ్యాచ్‌ను చేజిక్కించుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 30, 2026, 10:56 PM IST

RR Won By 8 Wickets: గత సీజన్‌లో అత్యంత పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చిన చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ 2026 సీజన్‌ను ఓటమితో ప్రారంభించింది. ఎదుర్కొన్న తొలి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుని రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ కొత్త సీజన్‌ను శుభారంభం చేసింది. అన్ని విభాగాల్లో సత్తా చాటిన రాజస్థాన్‌ అత్యంత సునాయాసంగా మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌లో అన్నింటా విఫలమైన చెన్నై భారీ పరాజయాన్ని చవిచూసింది. గౌహతిలో జరిగిన మ్యాచ్‌ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి. 19.4 ఓవర్లలో ఆలౌటై 127 పరుగులు చెన్నై చేయగా.. రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ 2 వికెట్లు కోల్పోయి 12.1 ఓవర్‌లో లక్ష్యం పూర్తి చేసి 8 వికెట్ల తేడాతో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ భారీ విజయాన్ని అందుకుంది.

టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ అతి కష్టంగా 19.4 ఓవర్లు ఆడి 127 పరుగులు చేసి కుప్పకూలింది. జేమీ ఓవర్టన్‌ మినహా తొలి బ్యాటర్‌ నుంచి ఆఖరి వరకు ఒక్కరూ కూడా భారీ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడలేకపోయారు. వంద కూడా స్కోర్‌ చేస్తారా లేదా అనుకుంటున్న సమయంలో ఓవర్టన్‌ అద్భుతంగా ఆడి జట్టు పరువు కాపాడాడు.  బ్యాటర్లు అందరూ చేతులెత్తేసిన వేళ 36 బంతుల్లో 43 పరుగులు చేసి అదరగొట్టాడు. వాటిలో రెండేసి ఫోర్లు, సిక్సర్లు ఉన్నాయి. టీ20 ప్రపంచకప్‌ భారత గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సంజూ శామ్‌సన్‌ ఆరు పరుగులకే పరిమితమవగా.. కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ కూడా అదే స్కోర్‌ చేశాడు. ఆయూశ్‌ మాత్రే గోల్డెన్‌ డకౌట్‌, మాట్‌ షార్ట్‌ (2), సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ (17), కార్తీక్‌ శర్మ (18), నూర్‌ అహ్మద్‌ (1), మ్యాట్‌ హెన్రీ (5) బ్యాటింగ్‌ ఝుళిపించడంలో ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. రాజస్థాన్‌ బౌలర్లు అద్భుతంగా బంతులు వేసి చెన్నై బ్యాటింగ్‌ దళాన్ని కుప్పకూల్చారు. జోఫ్రా ఆర్చర్‌, నందరే బర్గర్‌, రవీంద్ర జడేజా రెండేసి వికెట్ల చొప్పున తీశారు.

ఘోరంగా విఫలం
తక్కువ స్కోర్‌ను రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ రెండు వికెట్లు కోల్పోయి 12.1 ఓవర్లలోనే పూర్తి చేసి మ్యాచ్‌ను ముగించింది.  యువ కెరటాలు యశస్వి జైస్వాల్‌, వైభవ్ సూర్యవంశీలు చెలరేగి ఆడారు. ఇద్దరు ఓపెనర్లు పూర్తి చేస్తారనుకున్న సమయంలో అనూహ్యంగా వికెట్లు పడడంతోనే విజయం కొంత ఆలస్యమైంది. మరోసారి వైభవ్‌ చెలరేగి ఆడాడు. 17 బంతుల్లోనే 52 పరుగులు చేసి ధనాధన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. 4 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో వైభవ్‌ దుమ్మురేపగా.. అదే స్థాయిలో యశస్వి జైస్వాల్‌ 35 బంతుల్లో 38 పరుగులు చేసి రాణించాడు. వైభవ్‌ వైదొలిగిన అనంతరం గ్రౌండ్‌లోకి వచ్చిన ధ్రువ్‌ జురేల్‌ 18 పరుగుల అనంతరం చెత్త షాట్‌ ఆడుతూ వికెట్లకు దొరికిపోయాడు. కెప్టెన్‌ రియాన్‌ పరాగ్‌ 14 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచి మ్యాచ్‌కు విజయం అందించాడు. 8 వికెట్ల తేడాతో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ అద్భుత విజయం అందుకుంది.

బ్యాటర్లు చేతులెత్తేసిన వేళ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ బౌలర్లు కూడా అదే చేశారు. అతి తక్కువ స్కోర్‌ను కాపాడాల్సిన బౌలర్లు తమ బాధ్యతను వదిలేశారు. మ్యాచ్‌ ఓటమిని ముందే ఖరారు చేసుకుని గ్రౌండ్‌లోకి వచ్చినట్టు బౌలర్లతోపాటు ఫీల్డర్ల వ్యవహారం ఉంది. పరుగులకు కళ్లెం వేయడంతోపాటు వికెట్లు తీయాల్సి ఉండగా అందరూ మ్యాచ్‌ను తేలికగా తీసుకున్నారు. కళ్ల ముందే బౌండరీ పోతున్నా వాటిని ఆపేందుకు ఫీల్డర్లు శ్రమించలేకపోయారు. తీసిన రెండు వికెట్లలో జురేల్‌ వికెట్‌ స్వయంకృపరాధం ఉండగా.. దానికి చెన్నై బౌలర్‌ చేసిందేమీ లేదు. తొలి మ్యాచ్‌లోనే ఇంతటి పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చిన చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ ఈ సీజన్‌ను ఎంతటి ఘోరంగా ముగుస్తుందోనని ఆ జట్టు అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

