IPL 2026: ఐపీఎల్ సీజన్ లో సత్తా చాటేందుకు సిద్దమైన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్.. జట్లు బలాలు.. బలహీనతలు ఇవే..

IPL 19 Season Chennai Super Kings: చెన్నై సూపర్ కింగ్ జట్టును విజయాల బాటలో నడిపించిన సారథి మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ.. కెప్టెన్సీ రికార్డ్ ఓ చరిత్ర. 18 సీజన్లలో ప్రత్యర్థి జట్లను దడపుట్టించిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్.. 5 సార్లు ఛాంపియన్ గా నిలిచింది. దిగ్గజాలకే దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చిన చెన్నై జట్టు తాజా సీజన్లో సత్తాచాటి ఆరో ట్రోఫీని చేజిక్కించుకోవాలని వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. ప్రత్యర్థి జట్ల దూకుడుకు కళ్లెం వేయడం...ఎక్కువ పరుగులు సాధించిన జట్లపై విజయం సాధించడం... చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ దే పైచేయి. చెన్నై జట్టుకు కెప్టన్ తలైవా.. మిస్టర్ కూల్ ధోనీ ది ప్రత్యేక శైలి. బ్యాటింగ్... బౌలింగ్... ఫీల్డింగ్.. ఇలా అన్ని రకాలుగా అనుభవజ్ఞులతో కీలక పాత్ర పోషించిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ సారథ్యంలో విజయాల బాటలో సాగింది. ప్రతి సీజన్ లోనూ అద్భుత ప్రదర్శనలతో ఆకట్టుకుంది. గత రెండు సీజన్లనుంచి తడబడుతున్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ పేలవ ప్రదర్శనతో అభిమానులను నిరాశ పరిచింది. కెప్టన్ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్న మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ.. రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించారు.
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ది ప్రత్యేక స్థానం. కెప్టెన్సీ నుంచి ధోనీ తప్పుకున్నప్పటికీ.. ఆయన
సూచనలు... వ్యూహాలను అమలు చేస్తున్నారు. గత రెండు సీజన్లలో పేలవప్రదర్శనతో జట్టును పటిష్టం చేశారు. పాత, కొత్త కలయికతో భీకరజట్టుగా తీర్చి దిద్దే పనిలో ఫ్రాంచైజీ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. సీనియర్లున్న చైన్నై జట్టులో ఇపుడంతా యువకులతో సరికొత్త జట్టును సమకూర్చింది. అద్భుతమైన ఆటగాళ్లతో చెన్నైజట్టు సత్తా చాటేందుకు సమరోత్సాహంతో ఉంది.
టీ20 వరల్డ్ కప్ క్రికెట్లో అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆటను మలుపు తిప్పి, ఏకంగా ట్రోఫీ సాధనకు కీలకమైన సంజూ శాంసన్ ను చెన్నై జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఉన్నారు. అండర్ 19 క్రికెట్లోనూ అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన యువకులను చెన్నై జట్టు కూడగట్టుకుంది. గత సీజన్ దాకా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు సారథ్యం వహించిన సంజూ శాంసన్... చెన్నై జట్టులో ఎలాంటి పాత్ర పోషించబోతున్నారనే విషయం చర్చనీయాంశమైంది. దీంతో మహేంద్ర సింగ్ ధోని , సంజూ శాంసన్ ఇద్దరూ కెప్టెన్ గా, కీపింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించిన వారు. ఇపుడు చెన్నై జట్టులో సంజూ శాంసన్ బాధ్యతలు ఏంటి? ఎలాంటి బాధ్యతలను నిర్వహించబోతున్నారోనని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు కెప్టెన్ ఎవరు? కీపర్ ఎవరు? ఈ అంశాలపై త్వరలోనే క్లారిటీ రాబోతోంది. టీ20 వరల్డ్ కప్ సాధనతో సంజూ శాంసన్ కు మంచి పేరొచ్చింది. కీలక మ్యాచ్ లో సంజూ శాంసన్ ఆటతీరు... విజయావకాశాలను మెరుగుపరిచింది. దీంతో చెన్నై కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు సంజూ శాంసన్ కు అప్పగిస్తారా? రుతురాజ్ గైక్వాడ్ నే కొనసాగిస్తారా? చెన్నై జట్టుకు కెప్టన్ కాని కెప్టన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ వ్యూహం ఏంటి? ధోనీ కీపర్ గానే ఉంటారా? సంజూ శాంసన్ కు కీపర్ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారా? అనే చర్చ జోరుగా సాగుతోంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు కొత్త రూపును సంతరించుకుంది. గత రెండు సీజన్లలో పేలవ ప్రదర్శనలో మార్పులు కనిపించ బోతున్నాయి. సంజూ శాంసన్ ఐపీఎల్ లోనూ చెలరేగి ఆడే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. చెన్నై జట్టు తరఫున రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కు తోడు సంజూశాంసన్ ఓపెనింగ్ బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇండియా అండర్ 19లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన కెప్టన్ ఆయుష్ మాత్రేను చెన్నై జట్టు ప్రత్యేకంగా ఏరికోరి ఎంచుకుంది. ఆయుష్ మాత్రే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు తనవంతు బాధ్యతగా పరుగులు సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించ బోతున్నాడు. టాప్ ఆర్డర్ లో డెవాల్డ్ బ్రేవిస్ చెలరేగి ఆడితే.. స్కోరు బోర్డు పరుగులు పెడుతుందనడంలో సందేహమే లేదు. సర్ఫరాజ్ ఖాన్ చెన్నై జట్టుకు ఆణిముత్యంలా నిలిచాడు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో గోవాతో జరిగిన మ్యాచ్లో ముంబయి బ్యాటర్ సర్ఫరాజ్ ఖాన్ ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విధ్వంసం సృష్టించాడు. అద్భుత ప్రదర్శనతో క్రికెట్ వర్గాల దృష్టిని ఆకర్షించాడు. కేవలం 75 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 14 సిక్సర్లతో 157 పరుగులు నమోదు చేశాడు. ముఖ్యంగా 56 బంతుల్లోనే శతకం పూర్తి చేసి వన్డేలు, టీ20ల్లోనూ తన సత్తా చాటాడు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలోనూ సర్ఫరాజ్ మంచి ప్రతిభ కనబరిచాడు. మిడిల్ ఆర్డర్ లో ఆల్ రౌండర్లు అన్షుల్ కంబోజ్, శివం దుబే, జాక్ ఫోకీస్, జామీ ఓవర్టన్, మ్యాథ్యూ విలియం షార్ట్ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ చెన్నై జట్టుకు వెన్ను దన్నుగా నిలవబోతుంది.
బౌలింగ్ విషయానికి వస్తే... రాహుల్ ఛాహర్, మ్యాట్ హెన్రీ, నాథన్ ఎలీస్ కీ రోల్ పోషించబోతున్నారు. ఖలీల్ అహ్మద్, గుర్జాప్ నీత్ సింగ్, శ్రేయస్ గోపాల్ మాయాజాల బంతులతో ప్రత్యర్థి జట్టు ఆటగాళ్లను ఆటకట్టించేందుకు వ్యూహరచన చేస్తున్నారు. ఐపీఎల్ లో ప్రత్యర్థి జట్లను తక్కువ పరుగులకే కట్టడి చేయాలనే లక్ష్యంతో చెన్నై జట్టు ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. చెన్నై జట్టుకు ప్రతిభావంతుల కలయిక పెద్ద వరంగా మారింది. యువకులతో కొత్త జట్టుగా ఐపీఎల్ లో సంచలన విజయాలను సొంతం చేసుకుంటుందా? ప్రత్యర్థులను ఎలా ఆటకట్టించబోతోంది? పేలవ ప్రదర్శనలనుంచి ఆటతీరు మారుతుందా? ఈ సీజన్ లో చెన్నై జట్టు ఎలాంటి విజయాలను సొంతం చేసుకోబోతోందనే అంశాలపై క్రికెట్ అభిమానులు తీవ్ర చర్చకు తెరలేపారు.
ఐపీఎల్ 18 సీజన్లలో 5 సార్లు ఛాంపియన్ గా నిలిచిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్... ఈ సీజన్లో గట్టిపోటీనిచ్చే విధంగా తయారైంది. లీగ్ దశలో ప్రత్యర్థి జట్లకు చుక్కలు చూపించేందుకు వ్యూహాలతో రెడీ అయింది. సీనియర్ కెప్టన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ పర్యవేక్షణలో చెన్నై ఆటగాళ్లు... రికార్డు స్థాయిలో స్కోర్లు సాధించి, ప్రత్యర్థి జట్లపై సాధికార విజయాలను సాధించాలని ఆకాంక్షిద్ధాం..!!
(రచయత..ముని రాజ్ జీ తెలుగు న్యూస్ డెస్క్ )
