IPL 2026: ఐపీఎల్ లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ స్పెషాలిటీష్ ఇవే.. జట్టు బలాబలాలు ఇవే..!

IPL 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ట్రోఫీ చేజిక్కించుకోవాలని ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ శక్తిమేర పోరాటానికి సిద్ధమైంది. గత సీజన్లో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ తో దిగ్గజ జట్లను బెంబేలెత్తించింది. రికార్డుస్థాయి స్కోర్లను నమోదు చేసింది. సంచలన ఇన్నింగ్స్ తో విజయాలను సాధించింది. మరి ఈ సారి ఢిల్లీ క్యాపిటల్ ఐపీఎల్ గెలుచుకుంటుందా లేదా అనేది చూడాలి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 23, 2026, 06:00 AM IST

Skoda Kushaq: కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ విడుదల.. ఫీచర్లు, లుక్ చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే.. ధర ఎంతంటే..!!
6
Business News
Skoda Kushaq: కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ విడుదల.. ఫీచర్లు, లుక్ చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే.. ధర ఎంతంటే..!!
BSNL: బీఎస్ఎన్ఎల్ 4జీ సెన్సేషన్.. ఈ 65 రోజుల ఉచిత ఇంటర్నెట్‌ ప్లాన్‌తో జియో, ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌ బ్లో!
5
BSNL 319 plan
BSNL: బీఎస్ఎన్ఎల్ 4జీ సెన్సేషన్.. ఈ 65 రోజుల ఉచిత ఇంటర్నెట్‌ ప్లాన్‌తో జియో, ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌ బ్లో!
IPL Records: ఐపీఎల్‌లో కోహ్లీ, ధోనీ ఈ 5 రికార్డులను ఏ ప్లేయర్‌ బద్దలు కొట్టలేడు!
6
Virat Kohli
IPL Records: ఐపీఎల్‌లో కోహ్లీ, ధోనీ ఈ 5 రికార్డులను ఏ ప్లేయర్‌ బద్దలు కొట్టలేడు!
Overseas Premiers Day 1 top 10 Gross Indian Films: ఓవర్సీస్ లో దురంధర్ 2 సహా ప్రీమియర్స్ ప్లస్ ఫస్ట్ డే అత్యధిక గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు ఇవే..
10
Overseas Premieres
Overseas Premiers Day 1 top 10 Gross Indian Films: ఓవర్సీస్ లో దురంధర్ 2 సహా ప్రీమియర్స్ ప్లస్ ఫస్ట్ డే అత్యధిక గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు ఇవే..
IPL Season 19 Delhi Capitals: అద్భుతమైన ఆటగాళ్లతో జట్టును కూడగట్టుకుని సత్తాచాటేందుకు సమాయాత్తమైంది ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్. ఈ సీజన్లో ఐపీఎల్ జట్లకు ఢిల్లీ సవాలు విసురుతోంది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టులో ఆటగాళ్ల సత్తా ఏంటి? ఎవరు ఎలాంటి ప్రభావం చూపబోతున్నారనేది ఆసక్తికరమైన అంశంగా మారింది. ఐపీఎల్ లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ సమరానికి సన్నద్ధమైంది. సమర్థవంతమైన ఆటగాళ్లతో సరికొత్తగా మారిపోయింది. ఇండియన్ క్రికెటర్ లోకేశ్ రాహుల్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్ సారథిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఏరికోరి ఎంచుకున్న ఆటగాళ్లతో జట్టును సిద్ధంచేశారు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ లో చురుగ్గా వ్యవహరించే ఆటగాళ్లతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఈ సీజన్లో అదరగొట్ట బోతున్నారు. ఇప్పటిదాకా సాధ్యం కాని ట్రోఫీని చేజిక్కించుకోవాలని లోకేశ్ రాహుల్ వ్యూహాత్మక అడుగులు వేస్తున్నారు. 

ఐపీఎల్ సీజన్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ప్రత్యర్థి జట్లను బెంబేలెత్తించబోతోంది. ఐపీఎల్ మ్యాచుల్లో భారీ స్కోర్లను సాధించి... సాధికార విజయాలతో ట్రోఫీ చేజిక్కించుకోవాలని లోకేశ్ రాహుల్ జట్టును సిద్ధం చేశారు. ప్రతి జట్టును అంచనా వేసి.. బౌలింగ్ దళంతో బోల్తా కొట్టించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఐపీఎల్ మ్యాచులు జరిగే వేదికల్లో ఫీల్డింగ్ విషయంలో ఎక్కడా ఏమరుపాటు లేకుండా... ప్రత్యర్థి జట్లను తక్కువ పరుగులకే పరిమితం చేయాలని బౌలింగ్ దళం కసరత్తు చేస్తోంది.

గడిచిన సీజన్లు వేరు... ఈ సీజన్ మనదే అనే సంకల్పంతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ పోరుకు సన్నద్ధమైంది. ఒక్కో ఆటగాడిది.. ఒక్కో నేపథ్యం. క్రీజులోకి రాగానే ఆవేశంతో ఆడకుండా... నింపాదిగా పరుగులు సాధించే లోకేశ్ రాహుల్ సారథ్యంలో... బ్యాటును ఝుళిపించే బ్యాట్స్ మెన్లు కరుణ్ నాయర్, డేవిడ్ మిల్లర్, బెన్ డకెట్, పాతుం నిషంక, పృథ్విషా, అభిషేక్ పోరెల్, త్రిష్టన్ స్టబ్స్ పరుగుల వరద పారించేందుకు సన్నద్ధమయ్యారు. ఆటను మలుపు తిప్పగలిగే ఆల్ రౌండర్లు  అక్షర్ పటేల్, సమీర్ రిజ్వీ, ఆశుతోష్ శర్మ, విప్రాజ్ నిగమ్, త్రిపురాణ అజయ్, నితిష్ రాణా, మాదవ్ తివారీ, అజయ్ మండల్ క్రికెట్ మైదానాల్లో ఆటతీరును ప్రదర్శించబోతున్నారు. 

ఐపీఎల్ సీజన్లలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ బౌలర్లు మాయాజాల బంతులను సంధించేందుకు కసరత్తు పూర్తి చేశారు.  దిగ్గజ బ్యాట్స్ మెన్లను బంతులతో బోల్తా కొట్టించే మిచెల్ స్టార్క్, ప్రత్యర్థి జట్ల దూకుడుకు కళ్లెం వేసే నటరాజన్, హార్డ్ హిట్టర్లను ఆటకట్టించే కుల్దీప్ యాదవ్, దూకుడుతో చెలరేగే బ్యాట్స్ మెన్లను బంతులతో కట్టడిచేసే కైల్ జేమీసన్, పరిమిత పరుగులు ఇచ్చే దుష్మంత్ చమీరా, వికెట్లను పడగొట్టడమే లక్ష్యంగా బంతులు వేసే ముఖేశ్ కుమార్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టులో కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నారు.

గత సీజన్ లో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ లతో ప్రత్యర్థి జట్లకు షాకిచ్చిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్... ఈ సీజన్లో వరుస విజయాలే లక్ష్యంగా ఆడాలని లోకేశ్ రాహుల్ జట్టును సిద్ధం చేశారు. లీగ్ దశలో మెరుగైన ప్రదర్శనతో భారీస్కోర్లు నమోదు చేసి, ప్రత్యర్థి జట్లపై ఒత్తిడి తీసుకురావడంతోనే విజయం సాధ్యమవుతుందని లోకేశ్ రాహుల్ భావిస్తున్నారు. ఐపీఎల్ జట్లను   ప్రతిమ్యాచ్ లోనూ కట్టడి చేస్తేనే అత్యుత్తమ జట్టుగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ను నిలబెట్టేందుకు ఆటగాళ్లందరూ సహకరించాలని కెప్టన్ లోకేశ్ కోరారు. ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్ మెన్ నుంచి టెయిల్ ఎండర్ దాకా బ్యాటింగ్ విన్యాసాలతో దడపుట్టించే విధంగా ఆటతీరు కొనసాగించబోతున్నారు. లక్ష్యం ఒక్కటే... ఆటలో గెలుపు ఓటములు సహజం... ఓడినా... మెరుగైన ప్రదర్శనతో అభిమానుల్లో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించే విధంగా ఇన్నింగ్స్ సాగాలనే విధానంతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆటగాళ్లు సంసిద్ధం కావాలని లోకేశ్ రాహుల్ భావిస్తున్నారు.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కెప్టన్ లోకేశ్ రాహుల్ ది  ప్రత్యేక శైలి. ఐపీఎల్ మ్యాచుల్లో అపారమైన అనుభవం లోకేశ్ సొంతం. ఐపీఎల్ మ్యాచుల్లో అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్న లోకేశ్ రాహుల్ వ్యక్తిగతంగా రికార్డ్ స్కోరర్ గా రాణిస్తున్నారు. ప్రతి సీజన్ లోనూ అద్భుతమైన ఆటతీరు కనబరిచిన లోకేశ్ రాహుల్ ఇప్పటిదాకా ఆడిన 145 మ్యాచుల్లో 5222 పరుగులు చేశారు. 5 సెంచరీలు, 40 హాఫ్ సెంచరీలతో లోకేశ్ రాహుల్ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, పంజాబ్ కింగ్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్లలో ఎక్కడ ఆడినా... శక్తివంచనలేని ఆటతీరు లోకేశ్ రాహుల్ దేనని ఐపీఎల్ స్కోరు బోర్డే సాక్ష్యం. 2018 ఐపీఎల్ సీజన్ లో లోకేశ్ రాహుల్ సాధించిన రికార్డు చెక్కుచెదరలేదు. 14 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీతో సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు. ఐపీఎల్ లో 132 పరుగులు సాధించి నాటౌట్ ప్లేయర్ గా నిలిచిన రికార్డు లోకేశ్ కెరీర్ లో అదొక మైలు రాయిగా నిలిచిపోయింది. ఎక్కువ రోజులు పంజాబ్ కింగ్స్ తరఫున ఆడిన లోకేశ్ రాహుల్ వ్యక్తిగతంగా ఎక్కువ పరుగులు సాధించిన రికార్డు సొంతం చేసుకున్నారు. 2018లో 659 పరుగులు, 2019లో 593 పరుగులు, 2020లో 670 పరుగులు, 2021లో 626 పరుగులు సాధించారు. ఐదు సీజన్లలో 500 కంటే ఎక్కువ పరుగులు సాధించిన ఆటగాడిగా లోకేశ్ రాహుల్ నిలిచారు. అద్భుతమైన  ఆటతీరుతో రాణిస్తున్న లోకేశ్ రాహుల్ ను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఫ్రాంచైజీ రూ. 14 కోట్లతో దక్కించుకుంది. ఈ సీజన్లో లోకేశ్ రాహుల్ జట్టును సమర్థవంతంగా ముందుకు నడిపించే బాధ్యతలను నిర్వర్తించబోతున్నారు.

ఐపీఎల్ మ్యాచుల్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆటగాళ్లు మెరుగైన ప్రదర్శన చేసే విధంగా జట్టును తీర్చి దిద్దారు. ప్రతి ఆటగాడు ఎవ్వరితోనూ పోల్చుకోకుండా... ఎవరికి వారే పోటీ తత్వంతో ఆడే విధంగా సన్నద్ధమయ్యారు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ లో ఈ సీజన్లో సౌతాఫ్రికన్ డేవిడ్ మిల్లర్ కీలక ఆటగాడిగా నిలవబోతున్నాడు. వివిధ ఫ్రాంచైజీల్లో 135 మ్యాచులు ఆడిన డేవిడ్ మిల్లర్ 3077 పరుగులు చేశాడు.  క్రీజులోకి దిగితే చాలు.. బౌండరీలు, సిక్సర్ల మోతతో ఆటనే మలుపు తిప్పే సామర్థ్యం మిల్లర్ సొంతం. ఐపీఎల్ కెరీర్ లో ఇప్పటిదాకా 220 బౌండరీలు, 138 సిక్సర్లు కొట్టిన మిల్లర్ ప్రత్యేక  ఆటగాడిగా గుర్తింపు పొందారు. 2022లో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో కీలక ఆటగాడిగా డేవిడ్ మిల్లర్ నిలిచాడు. ఐపీఎల్ ట్రోఫీ సాధనలో డేవిడ్ మిల్లర్ ఆటతీరు ఎంతగానో దోహదపడింది. 2022 ఐపీఎల్  సీజన్ లో 16 మ్యాచులు ఆడిన మిల్లర్ 481 పరుగులు చేశారు. 2013 ఐపీఎల్ సీజన్లో డేవిడ్ మిల్లర్ తక్కువ బంతుల్లో వేగవంతంగా సెంచరీ చేసిన రికార్డును సొంతంచేసుకున్నారు. 38 బంతుల్లోనే సెంచరీతో నాటౌట్ ప్లేయర్ గా మిల్లర్ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాడు. సుధీర్ఘకాలం 2012 నుంచి 2019 వరకు పంజాబ్ కింగ్స్ తరఫున ఆడిన డేవిడ్ మిల్లర్, ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ రాయల్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ తరఫున మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ చేసిన డేవిడ్ మిల్లర్ ను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఏరికోరి ఎంచుకుంది. ఐపీఎల్ లో కిల్లర్ మిల్లర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. లక్ష్య సాధనలో డేంజరస్ ఫినిషర్ ప్లేయర్ గా మిల్లర్ గుర్తింపు పొందాడు. ఈ సీజన్ లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున సంచలన ఇన్నింగ్స్ తో జట్టువిజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నాడు.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఆడబోతున్న త్రిష్టన్ స్టబ్స్ అద్భుతమైన ఆటతీరును ప్రదర్శించబోతున్నాడు. ఇంతకు ముందు 2022లో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఆడిన త్రిష్టన్ స్టబ్స్  ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ లో డెత్ ఓవర్స్ స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్ మెన్ గా ప్రమాదకర ఆటగాడిగా గుర్తింపు పొందాడు. 2024 ఐపీఎల్ సీజన్లో డెత్ ఓవర్లలో 297.33 స్ట్రైక్ రేట్ తో రికార్డు బ్యాట్స్ మెన్ రాణించాడు. పవర్ హిట్టింగ్ లోనూ త్రిష్టన్ రికార్డు పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంది. ఐపీఎల్ కెరీర్ లో  త్రిష్టన్ ప్టబ్స్ 51 బౌండరీలు, 37 సిక్సర్లున్నాయి. 2024 సీజన్లో 25 బంతుల్లో 71 పరుగులు అందించిన రికార్డ్ స్టబ్స్ కు మంచి పేరు తెచ్చింది. తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటూ... జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించడం స్టబ్స్ సొంతం.

ఇంగ్లండ్ ఆటగాడు బెన్ డకెట్ తొలిసారిగా ఐపీఎల్ మ్యాచుల్లో మెరుపులు మెరిపించబోతున్నాడు. లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ బ్యాట్స్ మెన్ బెన్ డకెట్... టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్ మెన్ గా స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించడంలో దిట్ట.బిగ్ బ్యాష్ లీగుల్లో అద్భుతమై ట్రాక్ రికార్డు ఉన్న బెన్ డకెట్... టాప్ ఆర్డర్ లో దిగి బ్యాటుతో విధ్వంసం సృష్టించడంలో మంచిపేరు ఉంది. ఇంగ్లాండ్ జట్టు తరఫున వన్డే మ్యాచుల్లోనూ... టెస్ట్ మ్యూచుల్లోనూ నింపాదిగా ఆడుతూ వేగవంతమైన స్కోర్లను సాధించడంలో బెన్ డకెట్ జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన రికార్డు ఉంది.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున శ్రీలంక స్టార్ ఆటగాడు పాతుం నిషంక అద్భుతాలను ఆవిష్కరించబోతున్నాడు. తొలిసారిగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఆడేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. 2023లో శ్రీలంక తరఫున ఆడిన పాతుం నిషంక అద్భుతమైన ఆటతీరుతో వన్డే క్రికెట్లో సెంచరీ కొట్టడమే కాదు.. డబుల్ సెంచరీతోనూ రికార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు. పాతుం నిషంక ఆటతీరుతో ఢిల్లీ విజయాల్లో కీలక ఆటగాడిగా రాణిస్తాడని ఢిల్లీ అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

(రచయత..ముని రాజ్ జీ తెలుగు న్యూస్ డెస్క్ )

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

