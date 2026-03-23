IPL 2026: ఐపీఎల్ తాజా సీజన్ లో సత్తా చాటేందుకు గుజరాత్ టైటాన్స్ రెడీ..

IPL Season 19 Gujarat Titans 2026: ఆలస్యంగా వచ్చినా... అదరగొట్టింది. గుజరాత్ టైటాన్స్ ఇండియన్ ప్రీయర్ లీగ్ లో ఓ సంచలనంగా నిలిచింది. ఆరంభ సీజన్లో అడుగుపెట్టిన జట్లకు సాధ్యం కాని ఐపీఎల్ ట్రోఫీ.. మధ్యలో వచ్చిన గుజరాత్ సాధికార విజయాలతో చేజిక్కించుకుంది. నాలుగేళ్ల క్రితం గుజరాత్ టైటాన్స్ ఐపీఎల్ లో అడుగుపెట్టింది. అద్భత ప్రదర్శనతో అగ్రస్థానంలో నిలిచి.. ఛాంపియన్లకే షాకిచ్చింది. 2022 సీజన్లో ఛాంపియన్ గా నిలిచింది. ఈ సీజన్ లో గుజరాత్ టైటాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండబోతుందనేది ఆసక్తి నెలకొంది.
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో గుజరాత్ అడుపెట్టడమే అరుదైన సందర్భం. కాలుమోపిన తొలి సీజన్... లోనే గుజరాత్ టైటాన్స్... ఐపీఎల్ లో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోయింది. 2008లో ఆరంభమైన ఐపీఎల్ సీజన్ లో అడుగుపెట్టిన పంజాబ్ కింగ్స్, ఢిల్లీ జట్లు ఇప్పటికీ ఐపీఎల్ ట్రోఫీని సాధించడం కలగా మారింది. ఆరంగేట్రం చేసిన తొలి యేడాదే గుజరాత్ టైటాన్స్ మాత్రం 2022లో తొలి సారిగా ఐపీఎల్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
గుజరాత్ టైటాన్స్ కు ఆరంభ సీజన్లో టీమిండియా ప్లేయర్ హార్థిక్ పాండ్యా కెప్టెన్ గా వ్యవహరించి జట్టును ముందుకు నడిపించాడు. జట్టు సభ్యులను సమన్వయం చేసుకుని అన్ని మ్యాచుల్లో అద్బుతంగా ఆడి సత్తాచాటారు. రెండేళ్లు గడిచిన తర్వాత మూడో సీజన్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టుకు కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య దూరమయ్యాడు. దీంతో ఇబ్బంది గుజరాత్ టైటాన్స్... పెద్దగా ప్రదర్శన చేయలేకపోయింది. కేవలం అయిదు విజయాలతో ఎనిమిదో స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది. అయితే మళ్లీ పుంజుకున్న గుజరాత్ టైటాన్స్ నాలుగో సీజన్లో వరుస విజయాలను సాధించింది. ప్లేఆఫ్స్ చేరుకుంది.
ఇపుడు గుజరాత్ టైటాన్స్ సమర్థవంతమైన జట్టుగా మారింది. యువ క్రికెటర్ శుభ్ మన్ గిల్ కెప్టన్ గా వ్యవహరిస్తున్నాడు.
అనుభవం కలిగిన ఆటగాళ్లు.. యువ క్రికెటర్లతో గుజరాత్ టైటాన్స్.... సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ సీజన్లో ప్రధాన జట్లలో గుజరాత్ టైటాన్స్ నిలిపి.. మరోసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకోవాలని గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు ఎదురు చూస్తోంది. శుభ్ మన్ గిల్ సారథ్యంలో పాత సభ్యులతోనే జట్టు కొనసాగుతుండటం జట్టు బలంగా ఉంది.
విదేశీ సీనియర్ ఆటగాళ్లు... ఇండియన్ యువ క్రీడాకారులతో సమన్వయం కుదిరింది. ఆటగాళ్ల మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ ఉండటాన్ని గుర్తించిన గుజరాత్ టైటాన్స్ ఫ్రాంఛైజీ వేలానికి ముందు ఆ జట్టు 20 మంది ఆటగాళ్లను అట్టిపెట్టుకుంది. కొత్త సీజన్ కోసం నిర్వహించిన వేలంలో కొత్తగా జేసన్ హోల్డర్, అశోక్ శర్మ, టామ్ బాంటన్, ల్యూక్ వుడ్, తెలుగబ్బాయి పృథ్వీరాజ్ యర్రాలను తీసుకుంది. ఈసారి తుది జట్టులో పెద్దగా మార్పులు లేకుండానే బరిలో దిగబోతుంది. గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో కెప్టన్ శుభ్మన్ గిల్, చురుకు దనంతో పరుగులు సాధించే సాయి సుదర్శన్, స్టైలిష్ షాట్లతో విరుచుకుపడే బట్లర్లతో టాప్ ఆర్డర్ టైటాన్స్కు ప్రధాన బలం అనడంలో సందేహం లేదు. ఓపెనర్లు గిల్, సుదర్శన్... క్రీజులో కుదురుకుని నిలకడైన ఆటతీరుతో గుజరాత్కు వెన్నెముకగా ఉంటున్నారు. మంచి ఆరంభాలతో గుజరాత్ జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
టీమిండియా యువక్రికెటర్... శుభ్ మన్ గిల్... గుజరాత్ టైటాన్స్ కు వెన్నుదన్నుగా నిలిచాడు. ఇండియా అండర్ 19 జట్టులో కీలక ఆటగాడిగా ఉన్న శుభ్ మన్ గిల్... వైస్ కెప్టన్ గా కొనసాగుతూ... ప్రపంచకప్ సాధించడంలోనూ అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచాడు. 2018 ఐపీఎల్ సీజన్ లో కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్ జట్టు ఎంపిక చేసుకుంది. 2018 నుంచి 2021 సీజన్లలో ఐపీఎల్ లోనూ శుభమన్ గిల్ తన ఆటతీరుతో జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఆ తర్వాత 2022లో గుజరాత్ టైటాన్స్ శుభమన్ గిల్ ను ఎంపికచేసుకుంది. తొలి సీజన్లోనే గుజరాత్ టైటాన్స్ ఐపీఎల్ ట్రోఫీని చేజిక్కించుకుంది. 2023 ఐపీఎల్ సీజన్లో శుభమన్ గిల్ అద్భుతమైన ఆటతీరుతో మూడు సెంచరీలు కొట్టిన రికార్డు ఉంది. 2024 ఐపీఎల్ సీజన్ లోనూ శుభమన్ గిల్ అద్భుతమైన ఆటతీరుతో మరో సెంచరీతో ఆశాజనకంగా పరుగులు సాధించాడు. ఇప్పటిదాకా 8 సీజన్లలో 118 ఐపీఎల్ మ్యాచులను ఆడిన శుభ్ మన్ గిల్ 3866 పరుగులు చేశాడు. నాలుగు సెంచరీలు, 26 హాఫ్ సెంచరీలున్నాయి. 372 బౌండరీలు, 119 సిక్సర్లున్నాయి. క్రీజులో నిలకడగా కుదురుకుని.. నింపాదిగా పరుగులు చేసే శుభ్ మన్ గిల్ గుజరాత్ కు పెద్ద వరంగా మారాడు.
గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో మరో ఆటగాడు సాయి సుదర్శన్ చక్కటి ఆటతీరుతో రాణిస్తున్నాడు. గత సీజన్లో 156.17 స్ట్రైక్ రేటుతో 759 పరుగులు చేశాడు. అద్భుతమైన బ్యాట్స్ మ్యాన్ కు ఇచ్చే ఆరెంజ్ టోపీని అందుకున్నాడు. ఐపీఎల్ లో అనుభవం ఉన్న సాయి సుదర్శన్ దేశీయ క్రికెట్లో మంచి ఆటగాడిగా గుర్తింపు పొందాడు. రంజీ ట్రోఫీ, సయ్యద్ ముస్తక్ అలీ ట్రోఫీ, విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో సాయి సుదర్శన్ మెరుగైన ప్రదర్శనతో గుర్తింపు పొందాడు. 2022లో గుజరాత్ టైటాన్ ఎంపిక చేసుకుంది. సాయి సుదర్శన ఆటతీరుతో టీమిండియాలోనూ ప్రవేశించే అవకాశం వచ్చింది. 2023 ఐపీఎల్ సీజన్ ఫైనల్లో చెన్నైతో జరిగిన మ్యాచ్ లో సాయి సుదర్శన మెరుగైన ప్రదర్శన చేశాడు. 47 బంతుల్లోనే 96 పరుగులు చేశాడు. వేగవంతంగా వెయ్యి పరుగులు పూర్తిచేసుకున్న రికార్డు ఉంది. 2025 ఐపీఎల్ సీజన్ లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్ లో అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించాడు.
ఇంగ్లండ్ రైట్ హ్యాంట్ బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్ ఆట తీరే ప్రత్యేకం. జోస్ బట్లర్ ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత విధ్వంసకర ఓపెనర్లలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు. క్రీజులో కుదురుకుని జట్టు విజయానికి అవసరమైన పరుగులను సాధించడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి. 2016 ఐపీఎల్ సీజన్ నుంచి మంచి అనుభవం సంపాదించిన బట్లర్.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడుతూ... గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో జతకట్టారు. పది ఐపీఎల్ సీజన్లలో ఆడిన జోస్ బట్లర్ 121 మ్యాచుల్లో 4120 పరుగులు సాధించాడు. 2022 ఐపీఎల్ సీజన్లో నాలుగు సెంచరీలు కొట్టిన రికార్డు ఉంది. పది సీజన్లలో 7 సెంచరీలు, 24 హాఫ్ సెంచరీలు, 407 ఫోర్లు, 185 సిక్సర్లున్నాయి. జట్టువిజయాలకోసం అవసరమైన పరుగుల సాధనలో శుభ్ మన్ గిల్, స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించే బట్లర్, చక్కగా స్ట్రైక్ రొటేట్ చేసే సాయి సుదర్శన్ ముగ్గురూ... లక్ష్య సాధనలో తిరుగులేని శక్తిగా మారిపోయారు.
గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో గ్లెన్ ఫిలిప్స్ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ తో మల్టీ డైమన్షనల్ క్రికెటర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. సౌతాఫ్రికాలో పుట్టినా... న్యూజిలాండ్ తరఫున ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అద్భుతాలను ఆవిష్కరిస్తున్నాడు. 2022 ఐపీఎల్ టీ20 వరల్డ్ కప్ లో అద్భుతమైన సెంచరీకొట్టి సత్తా చాటాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్ల తరఫున ఆడిన ఫిలిప్స్ ఇపుడు గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున బ్యాటింగుతో అదరగొట్టబోతున్నాడు.
వెస్టిండీస్ క్రికెటర్ జేసన్ హోల్డర్ ఐపీఎల్ లో ఒక నమ్మకమైన ఆల్ రౌండర్. డెత్ ఓవర్లలో బౌలింగ్, లోయర్ ఆర్డర్లో బ్యాటింగ్ చేయగల ఆల్ రౌండర్. 2013 నుండి లీగ్లో ఆడుతున్నాడు. 46 మ్యాచ్ల్లో 53 వికెట్లు తీసి, ముఖ్యంగా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్ల తరపున మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచాడురు. 2026 ఐపీఎల్ వేలంలో 7 కోట్ల రూపాయలకు గుజరాత్ టైటాన్స్లో ఎంపిక చేసుకుంది. 2020లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరపున 7 మ్యాచ్ల్లో 14 వికెట్లు తీసి అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేశాడు.
బౌలింగ్ దళంలో టీమిండియా పేస్ బౌలర్ మహ్మద్ సిరాజ్, సౌతాఫ్రికా స్పెషలిస్ట్ బౌలర్ కగిసో రబాడా, ఆఫ్ఘనిస్థాన్ స్పెషలిస్ట్ బౌలర్ రషీద్ ఖాన్, టీమిండియా బౌలర్ ఇషాంత్ శర్మ, ప్రసిద్ధ్ క్రిష్ణ అద్భుతమైన బౌలింగ్ తోప్రత్యర్థి జట్ల బ్యాటర్లను ఆటకట్టించబోతున్నారు. బౌలింగ్ దళంలో మరో ఆణిముత్యం ల్యూక్ వుడ్ కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నాడు. తన ఎడమచేతి వాటం పేస్తో టైటాన్స్ తరఫున బౌలింగ్ వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శించబోతున్నాడు.
యువ ఆటగాడు శుభ్ మన్ గిల్ సారథ్యంలో నిలకడగా ఆడే గుజరాత్ టైటాన్స్... రెండో సారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని చేజిక్కించుకోవాలని సమాయాత్తమైంది. ఆటగాళ్లు సమన్వయంతో ఆడి...ప్రత్యర్థి జట్లపై విజయం సాధించి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని అందుకుంటారా లేదా అనేది చూడాలి.
(రచయత..ముని రాజ్ జీ తెలుగు న్యూస్ డెస్క్ )
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.