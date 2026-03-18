IPL 2026: ఐపీఎల్ లో ముంబై ఇండియన్స్ ప్రత్యేకతలు ఇవే.. జట్టు బలాబలాలు ఇవే..!

IPL 2026:ఛాంపియన్లకే చాంపియన్ గా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్... గత రెండు సీజన్లలో పేలవ ప్రదర్శనతో వెనుకడుగు వేసింది. లోటు పాట్లను సరిదిద్దుకుంది. జట్టును గట్టిగా రెడీ చేసింది. ఇపుడు బంతుల్ని బౌండరీలకు తరలించే హార్డ్ హిట్టర్లు... బంతుల్ని గాల్లోకి లేపి పెవీలియన్ తరలించే నైపుణ్యం... అద్భతమైన  బంతులతో బోల్తాకొట్టించే అనుభవంగల ఆటగాళ్లున్న ముంబై ఇండియన్స్... ఈ సీజన్ లో ఆటతీరును మార్చుకో బోతోంది. కొత్త బలంతో ప్రత్యర్థులను చిత్తుచేస్తుందా? సాధికార విజయాలతో సత్తా చాటుతుందా? కొత్త ఆటగాళ్లలో ఎవరి బలం ఎంత? జీ తెలుగు న్యూస్ ఐపీఎల్ స్పెషల్ ఫోకస్ ఇపుడు చూద్ధాం..!!  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 18, 2026, 07:00 AM IST

IPL Season Mumbai Indians 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో ఛాంపియన్లకే ఛాంపియన్ ముంబై ఇండియన్స్... చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తర్వాత ముంబై ఇండియన్స్ ఛాంపియన్ గా అవతరించింది. ఎన్నో విజయాలు సాధించింది... అడపాదడపా ఓటములతో అనుభవాలను నేర్చుకున్న ముంబై ఇండియన్స్ గత రెండు సీజన్లలో పేలవ ప్రదర్శనతో వెనుకబడింది. లోటుపాట్లను సరిదిద్దుకున్న ముంబై ఇండియన్స్... ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ లో సత్తా చాటాలని ఎదురు చూస్తోంది. ప్రత్యర్థి జట్లపై విరుచుకుపడి భారీ స్కోర్లను సాధించాలనే లక్ష్యంతో జట్టును పటిష్టం చేసింది. అన్ని విభాగాల్లోనూ ప్రతిభావంతులతో టీమ్ ను తీర్చిదిద్దింది.
 
ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టన్ గా సుధీర్ఘ కాలం ప్రాతినిధ్యం వహించిన రోహిత్ శర్మ... హార్థిక్ పాండ్యాకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. విజయాలకు మారుపేరుగా ఉన్న ముంబై ఇండియన్స్... ఇపుడు పరాజయాల పరంపరను కొనసాగిస్తోంది. 2026 సీజన్ ను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ముంబై ఇండియన్స్... భారీ స్కోర్లను సాధించే దిశగా వ్యూహరచన చేస్తోంది. వేదిక ఏదైనా... ప్రత్యర్థి జట్టుతో పోటీపడి ఘన విజయాలను సొంతం చేసుకోడానికి సిద్ధమైంది. క్రీజులో నిలబడితే చాలు... హార్డ్ హిట్లతో స్కోరు బోర్డు అమాంతంగా పరుగులు పెట్టే విధంగా ముంబై ఇండియన్స్ ఆట సాగబోతోంది.
 
టీ20 వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ కెప్టన్, డాషింగ్ బ్యాట్స్ మెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఆడుతున్నాడు. టీమిండియాకు కెప్టెన్ గా ఉన్న సూర్యకుమార్ యాదవ్, ముంబై ఇండియన్స్ లో సాధారణ ఆటగాడిగా కొనసాగుతారా? హార్థిక్ పాండ్యా నుంచి బాధ్యతలను సూర్యకుమార్ కు బదలాయిస్తారా? అనే ప్రశ్నలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ముంబై ఇండియన్స్ తరఫు రోహిత్ శర్మతోపాటు ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్ మెన్ గా జతకట్టేది ఎవరు? క్రికెట్ అభిమానుల్లో ప్రశ్నలు తలెత్తున్నాయి. దక్షిణాఫ్రికా క్రికెటర్,  కెప్టన్ గా ప్రాతినిథ్యం వహించిన క్వింటన్ డీకాక్, విల్ జాక్స్ ఇద్దరిలో ఒకరు ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్ మెన్ గా దిగే అవకాశాలున్నాయి. తాజా సీజన్ లో ముంబై ఇండియన్స్ బ్యాటింగ్ బలం కీ రోల్ పోషించబోతోంది. ఓపెనర్లు పరుగుల వరద పారించే విధానాన్ని టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్ మెన్ అనుసరించే విధంగా ఆటగాళ్లను బరిలోకి దింపుతున్నారు. 
 
ముంబై ఇండియన్స్ లో రోహిత్ శర్మ, క్వింటన్ డీకాక్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, రూథర్ ఫర్డ్, రియాన్ కికెల్టన్, తిలక్ వర్మ బ్యాటును ఝుళిపిస్తే... ఇక పరుగులే పరుగులు. దీన్ని బట్టి ముంబై ఇండియన్స్ భారీ స్కోర్లను సాధించబోతోందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. గత రెండు సీజన్లలో వెనుకబడిన ముంబై ఇండియన్స్ ఈ సీజన్లో ఉనికి చాటుకోవడంతోపాటు ఆరోసారి ట్రోఫీని చేజిక్కుంచుకోవాలనే ప్రయత్నంలో ఉంది. ఈ ఆకాంక్షను బ్యాట్స్ మెన్లు బాధ్యతగా తీసుకుని పరుగులు నమోదు చేయాలనే సంకల్పంతో ఉన్నారు. టాప్ ఆర్డర్స్ తోడు ఆల్ రౌండర్లు హార్థిక్ పాండ్యా, నమన్ ధీర్, మిచెల్ శాంట్నర్, విల్ జాక్స్ బ్యాటుతో విధ్వంసం సృష్టించాలని సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. 
 
ఐపీఎల్ లో ప్రత్యర్థి జట్లను తక్కువగా అంచనా వేయకుండా... బౌలింగ్ దళంతో బోల్తా కొట్టించాలని చూస్తున్నారు. స్పెషలిస్ట్ వరల్డ్ క్లాస్ బౌలర్ ట్రెంట్ బౌల్ట్,  మిస్టరీ స్పిన్నర్ అల్లా ఘజాన్ఫర్,  స్పిన్ బౌలర్ మాయాంక్ మార్కండే, టీమిండియా యార్కర్ స్పెషలిస్ట్ , పేస్ బౌలర్ బుమ్రా, మాయాజాల బంతులతో బోల్తా కొట్టించే దీపక్ ఛాహర్, రఘుశర్మ బంతులతో ప్రత్యర్థి జట్లను ఆటకట్టించేందుకు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. బౌలింగ్ దళంలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ట్రెంట్ బోల్ట్ ప్రధాన ఫాస్ట్ బౌలర్లుగా ఉంటారు. మూడో పేసర్ స్థానానికి దీపక్ చాహర్ మరియు శార్దూల్ ఠాకూర్ మధ్య పోటీ ఉంది. చాహర్ ఫిట్‌గా ఉంటే స్వింగ్ బౌలింగ్ కారణంగా అతనికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండొచ్చు. స్పిన్ విభాగంలో మిచెల్ సాంట్నర్ ప్రధాన ఎంపిక కాగా, మయాంక్ మార్కండే, అల్లా గజన్ఫర్ వంటి బౌలర్లు ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్లుగా పరిగణిస్తారు.
 
ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభానికి ముందే ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు బలమైన స్క్వాడ్‌తో చర్చనీయాంశమైంది. కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యాకు ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ ఎంపిక పెద్ద సవాలుగా మారింది. జట్టులో స్టార్ ఆటగాళ్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో కొంత మంది ప్రముఖ క్రికెటర్లు ఈ సీజన్‌లో ఎక్కువగా బెంచ్‌పైనే కనిపించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

దక్షిణాఫ్రికా స్టార్ వికెట్‌కీపర్ బ్యాటర్ క్వింటన్ డీకాక్ ను ముంబై ఇండియన్స్ తిరిగి జట్టులోకి తీసుకుంది. అయితే ప్రస్తుతం అతనికి ప్లేయింగ్ ఎలెవన్‌లో స్థానం దక్కడం కష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ఓపెనింగ్‌లో రోహిత్ శర్మతో పాటు యువ ఆటగాడు రియాన్ రికెల్టన్ కు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గత సీజన్‌లో రికెల్టన్ అద్భుత ప్రదర్శన చేయడంతో టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్ అతనిపై విశ్వాసం ఉంచింది. అదనంగా విదేశీ ఆటగాళ్ల పరిమితి కారణంగా డీకాక్ బెంచ్‌పైనే ఉండే అవకాశం ఉంది. అంతే కాదు ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో విల్ జాక్స్ కూడా మ్యాచ్‌ను ఒంటరిగా మార్చగలిగే ఆల్‌రౌండర్. కానీ మిడిల్ ఆర్డర్ ఇప్పటికే సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యాతో బలంగా ఉంది. ఇక విదేశీ ఆటగాళ్ల కోటాలో మిచెల్ సాంట్నర్, ట్రెంట్ బోల్ట్ స్థానం దాదాపు ఖాయం. ఫినిషర్‌గా రూథర్ ఫోర్డ్ కు అవకాశం ఇస్తే విల్ జాక్స్‌కు ప్లేయింగ్ ఎలెవన్‌లో స్థానం దక్కడం కష్టమేననే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.
 
ఐపీఎల్ 2026లో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున రోహిత్ శర్మ, రియాన్ రికెల్టన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా  , నమన్ ధీర్, రూథర్‌ఫోర్డ్, మిచెల్ సాంట్నర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ట్రెంట్ బోల్ట్, దీపక్ చాహర్. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్‌గా శార్దూల్ ఠాకూర్ లేదా మయాంక్ మార్కండే ఉండే అవకాశాలున్నాయి. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ముంబై ఇండియన్స్ అద్భుతమైన ఆటతీరుతో ప్రత్యర్థులపై సత్తాచాటాలని ముంబై ఇండియన్స్ అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. ఐపీఎల్ ఎల్ లో ఎవరికీ సాధ్యంగాని ఆరో సారిట్రోఫీని చేజిక్కించుకుని ఛాంపియన్ గా అవతరించాలనే భావన సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది.

(రచయత..ముని రాజ్ జీ తెలుగు న్యూస్ డెస్క్ )

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

