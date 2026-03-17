  • IPL 2026: ఐపీఎల్ లో సత్తా చాటేందుకు సన్ రైజర్స్ సిద్ధం.. జట్టు బలాలు.. బలహీనతలు ఇవే..!

IPL 2026 SRH: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ది సెపరేట్ రోల్. సీజన్ ఏదైనా సరే ప్రత్యర్థి జట్లను బెంబేలెత్తించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఐపీఎల్ లో సన్ రైజర్స్ ఆటతీరే వేరుగా మారిపోయింది. తక్కువ బంతుల్లో అత్యంత వేగవంతంగా హాఫ్ సెంచరీలు, సెంచరీలు నమోదు చేయగలిగే ఆటగాళ్లున్న హైదరాబాద్ ఈ సీజన్లో ప్రత్యర్థి జట్లపై సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమైంది. అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లతో జట్టు జవసత్వాలను కూడగట్టుకుంది. తాజా ఐపీఎల్ సీజన్లో ట్రోఫీ లక్ష్యంగా బరిలో దిగుతోంది. సన్ రైజర్స్ జట్టు సత్తా ఏంటి? ఈ సీజన్లో బ్యాటింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఆల్ రౌండర్లు ఎవరున్నారు? బౌలింగ్ దళ సామర్థ్యమెంత? జీ తెలుగున్యైస్ ఐపీఎల్ స్పెషల్.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 17, 2026, 07:30 AM IST

IPL 19 Season Sun Risers Hyderabad: వేదిక ఏదైనా సరే... ఓపెనర్లు బరిలోకి దిగితే చాలు... బౌండరీల మోత... సిక్సర్ల వర్షం... అమాంతంగా స్కోరు బోర్డు పరుగులు పెడుతుంది. ఎవరికీ సాధ్యకాని రికార్డుల్ని తిరగరాసే సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్... తాజా సీజన్లో ప్రత్యర్థులకు చుక్కలు చూపించేందుకు జట్టును కూడగట్టుకుంది. తిరుగులేని విజయాలతో ప్రత్యర్థి జట్లపై సత్తా చాటబోతోంది.టీ20 వరల్డ్ కప్ పోటీల్లో భీకర బ్యాటింగ్ శైలితో ఆకట్టుకున్న ఇషాన్ కిషన్, వైబ్రేటింగ్ బ్యాటింగ్ కి మారుపేరుగా నిలిచిన అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్ శైలితో క్రికెట్ స్టేడియాలను షేక్ చేయాలని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇన్నింగ్స్ ఆరంభం నుంచి చివరిదాకా ఒకటే పంథాతో అత్యధిక పరుగులు రాబట్టాలనే ఆలోచనతో బ్యాట్స్ మెన్లు మానసిక సంసిద్ధతతో బరిలో దిగి సత్తా చాటాలని ఎదురుచూస్తున్నారు.
 
ఆస్ట్రేలియా ఆల్ రౌండర్ ప్యాట్ కమిన్స్ సారథ్యంలో సన్ రైజర్స్ జట్టు సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమైంది. డెక్కన్ ఛార్జస్ హైదరాబాద్ గా ఉన్న ఐపీఎల్ టీమ్‌ కాలక్రమంలో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ గా పేరు మార్చుకుంది. 18 సీజన్లలోనూ... అద్భుతమైన ఆటతీరును ప్రదర్శించిన సన్ రైజర్స్... ప్రతిభావంతమైన జట్టుగా ఎదిగింది. డేవిడ్ వార్నర్ కెప్టెన్సీలో ప్రత్యర్థి జట్లపై మెరుగైన ప్రదర్శన చేసి.. ఐపీఎల్ 2016 సీజన్ ట్రోఫీని చేజిక్కించుకుంది. 2018, 2024 సీజన్లలో ఫైనల్ చేరుకుని పరాజయాన్ని చవిచూసింది. 
 
సన్ రైజర్స్ కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ వెన్ను గాయంతో ఉన్నాడు. దీంతో కమిన్స్ టి20 ప్రపంచకప్‌కు దూరమయ్యాడు. ఐపీఎల్ 2026 ఆరంభమయ్యేలోపు అతడు పూర్తిగా కోలుకునే అవకాశాలున్నాయి. లేకుంటే కమిన్స్ స్థానంలో కొత్త సారథి సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ను లీడ్ చేసే అవకాశం ఉంది. కెప్టెన్సీ రేసులో ముగ్గురు ప్లేయర్ల పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. ట్రావిస్ హెడ్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, ఇషాన్ కిషన్‌లు కెప్టెన్సీ రేసులో ఉన్నారు. ప్యాట్ కమిన్స్ గాయం కారణంగా ఐపీఎల్ 2026కు దూరమైతే.. ఈ ముగ్గురిలో ఒకరు కెప్టెన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇషాన్ కిషన్‌కు సారథ్య బాధ్యతలు అప్పజెప్పే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. గతేడాది ముగిసిన సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో జార్ఖండ్ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తూ ట్రోఫీ సాధించాడు. 2016లో జరిగిన అండర్ 19 ప్రపంచకప్‌లో టీమిండియా కెప్టెన్‌గా ఉన్నాడు. అప్పుడు భారత జట్టును విశ్వవిజేతగా నిలిపాడు. కమిన్స్ ఐపీఎల్ 2026కు దూరమైతే సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కెప్టెన్సీకి ఇషాన్ కిషన్ సరైనోడనే సంకేతాలున్నాయి.
 
ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్ మెన్లుగా అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్ క్రీజులోకి దిగితే చాలు... వీర విహారం చేస్తారు. పరుగుల వరద పారించడమే లక్ష్యంగా సాగే ఆట... క్రికెట్ అభిమానులకు కనువిందుచేస్తుంది. ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఆటతీరుతో ప్రత్యర్థి జట్లు బెంబేలెత్తిపోతాయి. ప్రతి ఓవర్లోనూ బౌండరీల మోత... సిక్సర్ల హోరుతో ఇటు అభిషేక్ శర్మ... అటు ట్రావిస్ హెడ్ చెలరేగిపోతారు. దీంతో తక్కువ బంతుల్లో ఎక్కువ పరుగులు సాధించే రికార్డులు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ సొంతమనే దిశగా ఆట సాగించారు. ఇప్పటిదాకా సాగిన ఐపీఎల్ సీజన్లలో టాప్ 5 స్కోర్లలో తొలి నాలుగు స్థానాలను సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ సొంతంచేసుకుంది. 
 
సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు స్కోరు రికార్డును అదే జట్టు ఆటగాళ్లే బ్రేక్ చేశారు. తిరగ రాశారు. 2024 సీజన్ లో విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించిన సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఐపీఎల్ ఆల్ టైమ్ హైస్కోరు రికార్డును నమోదు చేసింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుపై 287 పరుగులు సాధించింది. ఈ స్కోరు ఇపుడు టాప్ రికార్డ్ గా ఉంది. అదే సీజన్లో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుపై 277 పరుగులు చేసింది. అలాగే పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుపై 266 పరుగులు నమోదు చేసింది. ఈ స్థాయి స్కోర్లు చేసిన జట్టు ఐపీఎల్ లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ మాత్రమేనని రికార్డు సృష్టించింది.
 
ఈ సీజన్లో బ్యాటింగ్ పరంగా... బౌలింగ్ పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లేని జట్టుగా సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ తయారైంది.  ఓపెనర్లు ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ విన్యాసాలు క్రికెట్ అభిమానులను కనువిందు చేయబోతున్నాయి. ఆ తర్వాత బరిలోకి దిగే ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నితీష్ రెడ్డి, కామిందు మెండిస్, లియాం లివింగ్ స్టోన్, జాక్ ఎడ్వర్డ్, అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ శైలితో స్కోరు బోర్డులను పరుగులు పెట్టించబోతున్నారు. ఈ సీజన్ లోనూ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ బ్యాట్స్ మెన్లు సరికొత్త రికార్డు నమోదు చేయాలనే సంకల్పంతో ఉన్నారు. మెరుగైన ప్రదర్శనతో సాధికార విజయాలు సాధించి... ట్రోఫీ చేజిక్కించుకోవాలనే లక్ష్యంతో హైదరాబాద్ జట్టు సన్నాహాలు చేస్తోంది.
 
పరుగుల సాధనలో హార్ట్ హిట్టర్లు, ఆల్ రౌండర్లు రికార్డులు నమోదు చేస్తున్నారు... బౌలింగ్ దళంలోనూ... ప్రత్యర్థి జట్టును ఆటకట్టించే వ్యూహాలతో సరికొత్త రికార్డులపై కన్నేసిందని చెప్పొచ్చు. కెప్టెన్ కమిన్స్, జీషన్ అన్సారీ, జయదేవ్ ఉనద్కత్, ఈషన్ మలింగా చక్కటి బంతులు సంధించి.. ప్రత్యర్థి జట్లను ఆటకట్టించబోతున్నారు. టీ20 వరల్డ్ కప్ పోటీల్లో సాగిన విన్యాసాలు...  ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లోనూ కనిపించ బోతున్నాయి. పరుగుల సాధనలో బ్యాట్స్ మెన్లు పోటీ పడుతారా? వికెట్ల సాధనలో బౌలర్లు పైచేయి సాధిస్తారా? అని ఈ సీజన్లో క్రికెట్ అభిమానులు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

(రచయత..ముని రాజ్ జీ తెలుగు న్యూస్ డెస్క్ )

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

