SRH Playoffs Scenarios IPL 2026: ఈసారి ప్లే ఆఫ్స్ రేసు లెక్కలు ఉత్కంఠ రేపుతున్నాయి. ఈ సీజన్లో మరో 19 మ్యాచ్లు మిగిలి ఉండగా.. ప్లే ఆఫ్స్ బెర్త్ను ఒక్క టీమ్ కూడా ఇంకా కన్ఫార్మ్ చేసుకోలేదు. ముంబై ఇండియన్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్లకు దాదాపు ప్లే ఆఫ్స్ ఆశలు గల్లంతయ్యాయి. మిగిలిన ఏడు టీమ్ల మధ్య నాలుగు బెర్త్ల కోసం గట్టి పోటీనే ఉంది. వీటిలో కేకేఆర్ మిగిలిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లో గెలవాల్సిన పరిస్థితి ఉండగా.. గుజరాత్, రాజస్థాన్, ఆర్సీబీ, పంజాబ్ కింగ్స్ ఆరు మ్యాచ్లు గెలిచి రేసులో ముందున్నాయి. ఇక సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఆడిన 11 మ్యాచ్ల్లో 7 గెలిచి.. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ ప్లేస్లో ఉంది. ఎలాంటి సమీకరణాలతో సంబంధం లేకుండా ప్లే ఆఫ్స్కు చేరాలంటే.. మరో రెండు మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించాలి. టాప్-2 తో ప్లేఆఫ్స్లో ఎంట్రీ ఇవ్వాలని చూస్తోంది.
SRH ప్లేఆఫ్స్ సమీకరణాలు ఇవే..
హైదరాబాద్కు మరో 3 మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ మూడింటిలో కనీసం రెండు మ్యాచ్లు గెలిస్తే.. 18 పాయింట్లతో నేరుగా ప్లేఆఫ్స్ చేరుతుంది. ఒకవేళ కేవలం ఒక మ్యాచ్ మాత్రమే గెలిస్తే.. 16 పాయింట్లతో ఆగిపోయినా.. నెట్ రన్ రేట్తో టాప్-4 లో నిలిచే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే మిగిలిన మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ ఓడిపోతే మాత్రం ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఈ నెల 12న గుజరాత్ టైటాన్స్ మ్యాచ్ హైదరాబాద్కు చాలా కీలకంగా మారింది.
టాప్-2 పై కన్నేసిన కమిన్స్ సేన..
కేవలం ప్లేఆఫ్స్ చేరడమే కాదు.. పాయింట్ల పట్టికలో మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలవడం వల్ల అదనపు ప్రయోజనం ఉంటుంది. క్వాలిఫైయర్-1 ఆడే అవకాశం ఉంటుంది. ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్ సూపర్ ఫామ్లో ఉండడం ఎస్ఆర్హెచ్కు కలిసి వస్తోంది. వన్డౌన్లో ఇషాన్ కిషన్.. మిడిల్ ఆర్డర్లో క్లాసెన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నారు. ఇక బౌలింగ్లో కమిన్స్, ఇషాన్ మలింగకు తోడు.. షకీమ్ హుస్సేన్, శివాంగ్ కుమార్ చక్కగా రాణిస్తున్నారు. పాట్ కమిన్స్ తన కెప్టెన్సీతో జట్టును సమర్థవంతంగా నడిపిస్తుండటం ప్లస్ పాయింట్. తన ఆఖరి మ్యాచ్ను సొంత మైదానం ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఆడనుంది. హోమ్ మ్యాచ్లో ఫ్యాన్స్ మద్దతు కూడా జట్టుకు అదనపు బలాన్ని ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.
ఈ సీజన్లో ఇటు బ్యాటింగ్.. అటు బౌలింగ్లో అదిరిపోయే ప్రదర్శన చేస్తున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్.. టాప్-2 నిలిచి ప్లే ఆఫ్స్కు దూసుకెళ్లాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. చివరగా 2016లో డేవిడ్ వార్నర్ నాయకత్వంలో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. 2024 సీజన్లో ఫైనల్కు చేరినా.. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ చేతిలో ఓటమితో కప్కు ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచిపోయింది. ఈసారి ఎలాగైనా విజేతగా నిలిచి.. కావ్య పాప ముఖంలో ఆనందం చూడాలని SRH అభిమానులు ఎంతో ఆశతో ఉన్నారు.
