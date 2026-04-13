SRH vs RR: ఐపీఎల్ 2026లో వరుస విజయాలతో చెలరేగిపోతున్న రాజస్థాన్ రాయల్స్ కు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ గట్టిషాకిచ్చింది. సోమవారం ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచులో రాజస్థాన్ 57 పరుగుల తేడాతో మట్టికరిపించి ఓటమి రుచి చూపించింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన హైదరాబాద్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 216 పరుగులు చేసింది. లక్ష్య ఛేదనలో రాజస్థాన్ 19 ఓవర్లలో 159 పరుగులకు ఆల్ ఔట్ అయ్యింది. డొనావన్ ఫెరీరా 69 బాల్స్ లో 7 ఫోర్లు 3 సిక్సులు తీయగా.. రవీంద్రా జడేజా 45 బంతుల్లో 5 ఫోర్లతో పోరాటం చేశారు. ప్రఫుల్ హింగే 4 వికెట్లు తీసుకుని 34 పరుగులు ఇచ్చాడు. సకీబ్ హుస్సేన్ 4 వికెట్ల కు 24 పరుగులు ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా రాజస్థాన్ ఓటమి రాసారు.
హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం సాక్షిగా సోమవారం ఆరెంజ్ ఆర్మీ శివాలెత్తిపోయింది. బౌండరీల మోత.. వికెట్ల వేటతో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ను సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ మట్టికరిపించింది. వేలాది మంది అభిమానులు ఆరేంజ్ కేరింతల మధ్య హైదరాబాద్ జట్టు పాత రాజస్థాన్ ను గుర్తు చేస్తూ రాయల్స్ గాలి తీసింది. ఆల్ రౌండర్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన హైదరాబాద్ నవాబులు.. ఈ విజయంతో పాయింట్ల పట్టికతో తమ సత్తా ఏంటో మరోసారి చాటిచెప్పారు.
మొదట టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న హైదరాబాద్ కెప్టెన్ నిర్ణయం 100 శాతం కరెక్ట్ అని ప్రఫుల్ హింగే నిరూపించాడు. రూ. 30 లక్షల బేస్ ప్రైస్ కుర్రాడు.. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఎవరికీ సాధ్యం కాని రీతిలో అరంగేట్రం ఓవర్లోనే మూడు వికెట్లు తీసి రాజస్థాన్ వెన్నుముక విరిచేశాడు. తొలి ఓవర్ ముగిసేసరికి రాజస్థాన్ స్కోరు 1/3 అంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ధ్రువ్ జురెల్ వంటి స్టార్ ప్లేయర్ క్లీన్ బౌల్డ్ అవ్వడం ఈ మ్యాచ్కే హైలైట్గా నిలిచింది.
ప్రఫుల్ వేసిన దెబ్బ నుంచి రాజస్థాన్ కోలుకోవడానికి చాలా సమయం పట్టింది. మిడిల్ ఓవర్లలో కమిన్స్ తన వ్యూహాలతో బ్యాటర్లను కట్టడి చేయగా.. స్పిన్నర్లు పరుగుల వేగాన్ని అడ్డుకున్నారు. రాజస్థాన్ బ్యాటర్లు క్రీజులో నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడల్లా ఎస్ఆర్హెచ్ బౌలర్లు వికెట్లు తీస్తూనే ఉన్నారు. నిర్ణీత ఓవర్లలో రాజస్థాన్ ఒక గౌరవప్రదమైన స్కోరుకే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది.
లక్ష్యం పెద్దది కాకపోయినా.. అభిషేక్ శర్మ తొలి బంతికే డకౌట్ అవ్వడం ఫ్యాన్స్ను కాస్త టెన్షన్ పెట్టింది. కానీ.. ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన బ్యాటర్లు క్లాస్ ఇన్నింగ్స్తో మ్యాచ్ను వన్ సైడ్ చేసేశారు. ముఖ్యంగా మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు రాజస్థాన్ బౌలర్లను ఉతికి ఆరేశారు. ట్రెంట్ బౌల్ట్, ఆర్చర్ వంటి దిగ్గజ బౌలర్లను కూడా లెక్కచేయకుండా ఫోర్లు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రతి బంతిని బౌండరీకి పంపుతూ రన్ రేట్ను ఎక్కడా తగ్గనివ్వలేదు.
మ్యాచ్ క్లైమాక్స్కు వచ్చేసరికి ఉప్పల్ స్టేడియం ఒక పండుగలా మారిపోయింది. గెలుపుకు చేరువవుతున్న కొద్దీ అభిమానుల నినాదాలతో గ్రౌండ్ దద్దరిల్లిపోయింది. చివరకు మరో కొన్ని ఓవర్లు మిగిలి ఉండగానే హైదరాబాద్ ఘన విజయం సాధించింది.
ఈ విజయం సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేసింది. అటు బౌలింగ్లో ప్రఫుల్ హింగే సంచలనం, ఇటు బ్యాటింగ్లో సమిష్టి కృషి హైదరాబాద్ను విజయతీరాలకు చేర్చాయి. రాజస్థాన్ రాయల్స్కు ఇది ఒక పీడకల లాంటి మ్యాచ్ అయితే, ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్కు మాత్రం ఇది కన్నుల పండుగగా మారింది.
