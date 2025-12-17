IPL 2026 Team Players List: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం మెగా వేలం ముగియడంతో, మొత్తం 10 జట్ల తుది ఆటగాళ్ల వివరాలు ఖరారయ్యాయి. ఈసారి చాలా మంది స్టార్ ఆటగాళ్లు కొత్త జట్లలోకి మారగా, పలువురు పాత జట్లకే రిటైన్ అయ్యారు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ వరకు అన్ని జట్ల ప్లేయర్ లిస్ట్, కెప్టెన్ల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH)
కెప్టెన్: పాట్ కమిన్స్,
కీలక ఆటగాళ్లు: ట్రావిస్ హెడ్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, అభిషేక్ శర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి.
ఇతర జాబితా: ఇషాన్ కిషన్, అనికేత్ వర్మ, ఆర్. స్మరణ్, హర్ష్ దూబే, కమిందు మెండిస్, హర్షల్ పటేల్, బ్రైడన్ కోర్సే, జయదేవ్ ఉనద్కత్, ఎషాన్ మలింగ, ప్రఫుల్ హింగే, లియామ్ లివింగ్స్టోన్, శివమ్ మావి, జాక్ ఎడ్వర్డ్స్ తదితరులు.
2. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)
కెప్టెన్: రజత్ పాటిదార్
కీలక ఆటగాళ్లు: విరాట్ కోహ్లి, జోష్ హేజిల్వుడ్, భువనేశ్వర్ కుమార్.
ఇతర ఆటగాళ్ల జాబితా: దేవదత్ పడిక్కల్, ఫిల్ సాల్ట్, జితేష్ శర్మ, కృనాల్ పాండ్యా, టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, జాకబ్ బెథెల్, యశ్ దయాల్, నువాన్ తుషార, సుయాష్ శర్మ, వెంకటేష్ అయ్యర్, జాకబ్ డఫీ, జోర్డాన్ కాక్స్.
3. ముంబై ఇండియన్స్ (MI)
ప్రధాన ఆటగాళ్లు: హార్దిక్ పాండ్యా, రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.
ఇతర ఆటగాళ్ల జాబితా: తిలక్ వర్మ, ట్రెంట్ బౌల్ట్, ర్యాన్ రికిల్టన్, రాబిన్ మింజే, మిచెల్ సాంట్నర్, కార్బిన్ బాష్, అల్లా గఫాంజర్, శార్దూల్ ఠాకూర్, క్వింటన్ డి కాక్, దీపక్ చాహర్, మయాంక్ మార్కండే.
4. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK)
కెప్టెన్: రుతురాజ్ గైక్వాడ్
కీలక ఆటగాళ్లు: ఎం.ఎస్. ధోనీ, సంజూ శాంసన్, శివమ్ దూబే.
ఇతర ఆటగాళ్ల జాబితా: ఆయుష్ మ్హత్రే, డెవాల్డ్ బ్రీవిస్, ఉర్విల్ పటేల్, నూర్ అహ్మద్, ఖలీల్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్, గుర్జప్నీత్ సింగ్, శ్రేయాస్ గోపాల్, ముఖేష్ చౌదరి, నాథన్ ఎల్లిస్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, మాట్ హెన్రీ, రాహుల్ చాహర్.
5. లక్నో సూపర్జెయింట్స్ (LSG)
కెప్టెన్: రిషబ్ పంత్
కీలక ఆటగాళ్లు: నికోలస్ పూరన్, మయాంక్ యాదవ్, మహమ్మద్ షమీ.
ఇతర ఆటగాళ్ల జాబితా: అబ్దుల్ సమద్, ఆయుష్ బదోని, ఐడెన్ మర్క్రామ్, మాథ్యూ బ్రిట్జ్కే, మిచెల్ మార్ష్, షాబాజ్ అహ్మద్, అవేశ్ ఖాన్, వనిందు హసరంగా, అన్రిచ్ నోకియా, అర్జున్ టెండూల్కర్, జోష్ ఇంగ్లిస్.
6. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC)
కీలక ఆటగాళ్లు: కేఎల్ రాహుల్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, మిచెల్ స్టార్క్.
ఇతర ఆటగాళ్ల జాబితా: నితీష్ రాణా, అభిషేక్ పోరెల్, అశుతోష్ శర్మ, కరుణ్ నాయర్, టి నటరాజన్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, సమీర్ రిజ్వీ, పృథ్వీ షా, కైల్ జేమీసన్, లుంగీ ఎన్గిడి.
7. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR)
కీలక ఆటగాళ్లు: సునీల్ నరైన్, రింకు సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, హర్షిత్ రాణా.
ఇతర ఆటగాళ్ల జాబితా: అజింక్య రహానే, అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ, మనీష్ పాండే, రమణదీప్ సింగ్, రోవ్మన్ పావెల్, ఉమ్రాన్ మాలిక్, కామెరూన్ గ్రీన్, మతీషా పతిరాణ, రాహుల్ త్రిపాఠి, ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్, రచిన్ రవీంద్ర, ఆకాష్ దీప్.
8. రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR)
కీలక ఆటగాళ్లు: యశస్వి జైస్వాల్, రవీంద్ర జడేజా, సామ్ కర్రన్.
ఇతర ఆటగాళ్ల జాబితా: ధ్రువ్ జురెల్, ర్యాన్ పరాగ్, సందీప్ శర్మ, శుభమ్ దూబే, షిమ్రోన్ హెట్మెయర్, జోఫ్రా ఆర్చర్, రవి బిష్ణోయ్, సుశాంత్ మిశ్రా, ఆడమ్ మిల్నే, కుల్దీప్ సేన్.
9. గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT)
కెప్టెన్: శుభమన్ గిల్
కీలక ఆటగాళ్లు: సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్, మహ్మద్ సిరాజ్, రషీద్ ఖాన్.
ఇతర ఆటగాళ్ల జాబితా: కుమార్ కుషాగ్రా, అనుజ్ రావత్, వాషింగ్టన్ సుందర్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, షారూఖ్ ఖాన్, రాహుల్ తెవాటియా, కగిసో రబాడా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, సాయి కిషోర్, జాసన్ హోల్డర్.
10. పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS)
కెప్టెన్: శ్రేయాస్ అయ్యర్
కీలక ఆటగాళ్లు: అర్ష్దీప్ సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, మార్కస్ స్టోయినిస్.
ఇతర ఆటగాళ్ల జాబితా: ప్రభాసిమ్రాన్ సింగ్, శశాంక్ సింగ్, నేహాల్ వధేరా, మార్కో జాన్సెన్, హర్ప్రీత్ బ్రార్, ముషీర్ ఖాన్, లాకీ ఫెర్గూసన్, వైషాక్ విజయ్కుమార్, విష్ణు వినోద్.
