CSK Vs DC Controversy: ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా శనివారం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో సీఎస్కే జట్టు విజయం సాధించింది. వరుసగా మూడు మ్యాచ్లు ఓడిపోయిన సీఎస్కే జట్టు ఎట్టకేలకు ఈ సీజన్లో తొలి విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అయితే, సంజూ శాంసన్ అద్భుత సెంచరీతో ఆ జట్టు విజయంలో కీలక భూమిక పోషించాడు. ఈ మ్యాచ్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ స్టార్ బ్యాటర్ తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
శనివారం రాత్రి చెపాక్ వేదికగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన సీఎస్కే జట్టు బ్యాటర్లు అద్భుత బ్యాటింగ్ చేశారు. దీంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో కేవలం రెండు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 212 పరుగులు చేశారు. ఇందులో సంజూ శాంసన్ 115 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. భారీ పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 189 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. అయితే, ఈ మ్యాచ్లో ఢిల్లీ స్టార్ బ్యాటర్ ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ స్టేడియంలోనే తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.
స్టబ్స్ అంపైర్లతో వాగ్వాదంకు దిగాడు. చెన్నైలోని విపరీతమైన ఉక్కపోత, తేమ కారణంగా తన గ్లోవ్స్ తడిసిపోయాయని.. వాటిని మార్చుకుంటానని స్టబ్స్ కోరగా.. ఆన్ఫీల్డ్ అంపైర్లు నిరాకరించారు. మ్యాచ్ కీలక దశలో ఉండగా.. ఓవర్ మధ్యలో గ్లోవ్స్ మార్చడం వల్ల టైమ్ వేస్ట్ అవుతుందని అంపైర్లు పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ నిర్ణయం స్టబ్స్కు ఏమాత్రం నచ్చలేదు. అప్పటికే స్టబ్స్ మంచి ఫామ్తో బ్యాటింగ్లో అదరగొడుతున్నాడు. అంపైర్ల నిర్ణయంతో అతను అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. ఈ అంతరాయం వల్ల స్టబ్స్ బ్యాటింగ్ ఫామ్ కోల్పోయాడు. ఆ తరువాత కొద్దిసేపటికే 60 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఔటయ్యాడు. ఓవర్లో ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ను గ్లౌజులు మార్చుకోనివ్వకపోవడంతో డిసి కోచ్ హేమాంగ్ బదానీ, నితీష్ రాణా అంపైర్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ అంపైర్లతో వాగ్వాదానికి దిగడమే కాకుండా డ్రెస్సింగ్ రూంకు వెళ్తుండగా బ్యాటును నేలకేసి కొట్టాడు. ఆ తరువాత డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోకి అడుగుపెట్టగానే హెల్మెట్ను కోపంతో విసిరేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. వాస్తవానికి ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం.. ఓవర్ల మధ్యలో పరికరాలు మార్చుకోవడం వల్ల బౌలర్ వేగానికి అడ్డు కలుగుతుందని అంపైర్లు భావిస్తారు. అందుకే స్టబ్స్ విన్నపాన్ని వారు తోపిపుచ్చారు. స్టబ్స్ అసహనంతో బ్యాట్ను నేలకేసి కొట్టడం, హెల్మెట్ విసిరేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. దీంతో కొందరు నెటిజన్లు ఎందుకు బ్రదర్ అంత కోపం.. గేమ్లో ఇలాంటివి సర్వసాధారణమంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
LMAO the script is getting too obvious now! 🤡
Umpires allow Sanju Samson to change his helmet mid-over without a word, but the second Tristan Stubbs asks for fresh gloves because he can’t even grip the bat in this humidity, suddenly they’re the "Time Management Police"?… https://t.co/9xD6Fz9obB
— OldMonkOfCricket (@BhushanManmath) April 12, 2026
