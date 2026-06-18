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IPL 2027 Schedule: ఐపీఎల్ అభిమానులకు గుడ్‌న్యూస్..94 మ్యాచ్‌లతో మెగా టోర్నీ..ఆర్సీబీకి పండగే!

IPL 2027 94 Matches: ఎప్పటిలాగే ఈ ఏడాది కూడా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) నిర్వహణ సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో వచ్చే ఏడాది రానున్న ఐకానిక్ 20వ సీజన్ కోసం బీసీసీఐతో పాటు ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు సరికొత్త ప్లాన్స్ చేస్తున్నారు. గత సీజన్‌లో 74 మ్యాచ్‌లతో సాగిన ఈ టోర్నీలోని మ్యాచ్‌ల సంఖ్యను 94కి పెంచేందుకు నిర్వాహకులు ప్లాన్ చేస్తున్నారట.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 18, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:12 PM IST
IPL 2027 Schedule: ఐపీఎల్ అభిమానులకు గుడ్‌న్యూస్..94 మ్యాచ్‌లతో మెగా టోర్నీ..ఆర్సీబీకి పండగే!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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