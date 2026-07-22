/ఐపీఎల్ 2027 ట్రేడింగ్: ఇద్దరు ప్లేయర్లపై కన్నేసిన RCB.. చెన్నై దిమ్మతిరిగే రిప్లై..!

RCB vs CSK IPL 2027 Trade: ఐపీఎల్ 2027 సీజన్కు ముందు ఫ్రాంచైజీల మధ్య ట్రేడింగ్ చర్చలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. గత మూడు సీజన్లుగా విఫలమవుతున్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు.. వచ్చే సీజన్కు టీమ్ను బలంగా సిద్ధం చేసుకునే పనిలో పడింది. ఇప్పటికే ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యాతో డీల్ పూర్తయినట్లు వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా చెన్నై టీమ్లోని ఇద్దరు ప్లేయర్ల కోసం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) రంగంలోకి దిగినట్లు తెలుస్తోంది. గత సీజన్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు తరఫున రాణించిన ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఆల్-రౌండర్ జేమీ ఓవర్టన్, విధ్వంసకర బ్యాటర్ డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ను ఆర్సీబీ కోరినట్లు సమాచారం. వీరిద్దరి కోసం జితేష్ శర్మ, రషీద్ సలాందర్ లేదా యశ్ ధయాల్ను వదులుకోవడానికి ముందుకు వచ్చినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అవసరమైతే టిమ్ డేవిడ్ను కూడా రిలీజ్ చేసేందుకు రెడీ అయినట్లు తెలిసింది.
అయితే ఆర్సీబీ ప్రతిపాదనను చెన్నై యాజమాన్యం తీవ్రంగా తిరస్కరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ.. జేమీ ఓవర్టన్, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్లను వదులుకునే ప్రసక్తే లేదని సీఎస్కే స్పష్టం చేయడంతో ఈ ట్రేడింగ్ చర్చలు అక్కడితోనే ముగిశాయి. మరోవైపు RCB యజమాన్యం మాత్రం జితేష్ శర్మను వేరే జట్టుకు ఇచ్చి.. ప్రత్యామ్నాయంగా మంచి ఆల్రౌండర్ లేదా మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్ను దక్కించుకునేందుకు ఇతర ఫ్రాంచైజీలతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది.
మరోవైపు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మాత్రం హార్దిక్ పాండ్యా కోసం గట్టిగా ప్రయత్నిస్తోంది. పాండ్యాను ఆల్-క్యాష్ డీల్ ద్వారా దక్కించుకోవడానికి చర్చలు జరుపుతోంది. కానీ ముంబై యాజమాన్యం హార్దిక్ రిలీజ్ చేసేందుకు రెడీగా ఉన్నా.. CSK నుంచి ఇద్దరు ప్లేయర్లను అడుగుతోంది. ఆయూష్ మాత్రేతోపాటు శివమ్ దుబేను ఇవ్వాలని ముంబై కోరింది. పాండ్యా ఫిట్నెస్ సమస్యల దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆయూష్ను రిలీజ్ చేసేందుకు సీఎస్కే అంగీకారం తెలపడం లేదు.
దుబేతోపాటు ఖలీల్ అహ్మద్ను ఇచ్చేందుకు రెడీ అంటోంది. ఒకవేళ ఖలీల్ వద్దంటే.. డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ను కూడా ఇస్తామని ఆఫర్ ఇస్తోంది. ఈ విషయంపై దాదాపు రెండు ఫ్రాంచైజీలు ఓ అవగాహనకు వచ్చినట్లు సమాచారం. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. మరోవైపు గుజరాత్ టైటాన్స్ నుంచి సాయి కిషోర్, వాషింగ్టన్ సుందర్లపై కూడా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ యాజమాన్యం కన్నేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.