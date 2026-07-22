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ఐపీఎల్ 2027 ట్రేడింగ్: ఇద్దరు ప్లేయర్లపై కన్నేసిన RCB.. చెన్నై దిమ్మతిరిగే రిప్లై..!

RCB vs CSK IPL 2027 Trade: రాయల్ ఛాలెంజర్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్ల మధ్య ట్రేడ్ వార్తలు తెరపైకి వచ్చాయి. CSK లోని ఇద్దరు ప్లేయర్లపై కన్నేసిన డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆర్‌సీబీ.. ఈ మేరకు ప్రతిపాదనలు పంపించినట్లు తెలుస్తోంది. మరీ ఈ డీల్‌కు సీఎస్‌కే ఏం రిప్లై ఇచ్చింది..? ఆ ఇద్దరు ప్లేయర్లు ఎవరు..?

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 22, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:58 PM IST
ఐపీఎల్ 2027 ట్రేడింగ్: ఇద్దరు ప్లేయర్లపై కన్నేసిన RCB.. చెన్నై దిమ్మతిరిగే రిప్లై..!
Image Credit: ipl 2027 trading (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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