IPL 2026: ఈసారి ఈ ఆటగాడు 30 కోట్లు పలుకుతాడా? ఐపీఎల్ వేలంలో రిషబ్ పంత్ రికార్డ్ బ్రేక్ అవుతుందా..?

IPL Auction 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 19వ సీజన్ మినీ వేలం క్రికెట్ అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ మినీ వేలం డిసెంబర్ 16వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లోని అబుదాబిలో షురూ కానుంది. మొత్తం 10 జట్లు కలిపి రూ. 237.55 కోట్ల పర్స్ అందుబాటులో ఉండగా, సుమారు 350 మంది ఆటగాళ్లు వేలంలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. అయితే జట్లలో ఖాళీలు పరిమితంగా ఉండటంతో.. వీరిలో కేవలం 77 మంది ఆటగాళ్లకు మాత్రమే ఒప్పందాలు దక్కే అవకాశం ఉంది.
ఈ మినీ వేలంలో బేస్ ధరల విషయంలోనూ ఆసక్తికర అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అత్యధికంగా 40 మంది ఆటగాళ్లకు రూ. 2 కోట్ల బేస్ ధర ఉండగా, అత్యల్పంగా 227 మంది ఆటగాళ్లకు రూ. 30 లక్షల బేస్ ధర నిర్ణయించారు. సాధారణంగా మినీ వేలంలో జట్లు కొద్దిమంది కీలక ఆటగాళ్లపై భారీ మొత్తాలు వెచ్చిస్తుంటాయి. ఇప్పటివరకు IPL వేలం చరిత్రలో ఆరుగురు ఆటగాళ్లు రూ. 16 కోట్లకు పైగా ధరకు అమ్ముడుపోయారు. గత మెగా వేలంలో రిషబ్ పంత్ రూ. 27 కోట్లకు లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కొనుగోలు చేయడంతో IPL చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
ఈ వేలాన్ని భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) నిర్వహిస్తోంది. IPLతో పాటు ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL)ను కూడా BCCIనే నిర్వహిస్తుంది. ఈసారి కూడా వేలం నిర్వాహకురాలిగా మల్లికా సాగర్ బాధ్యతలు చేపట్టనుంది. డిసెంబర్ 16న ఒకే రోజు ఈ మినీ వేలం పూర్తవుతుంది. IPLలో ప్రతి మూడేండ్లకు ఓసారి మెగా వేలం జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో జట్లు కేవలం ఆరుగురు ఆటగాళ్లను మాత్రమే నిలుపుకోగలవు. అయితే మెగా వేలాల మధ్యలో, జట్లకు అవసరమైన మార్పులు చేసుకునేందుకు మినీ వేలాలు నిర్వహిస్తారు. 2025 IPL కోసం ఇప్పటికే మెగా వేలం పూర్తవడంతో, 2026, 2027 సీజన్ల కోసం ఈ మినీ వేలాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేలాల్లో తక్కువ మంది ఆటగాళ్లు మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తారు. కాబట్టి వీటిని మినీ వేలాలుగా పిలుస్తారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1,390 మంది ఆటగాళ్లు ఈ వేలానికి నమోదు చేసుకున్నప్పటికీ.. జట్ల ఆసక్తిని బట్టి BCCI 350 మంది ఆటగాళ్లను మాత్రమే షార్ట్లిస్ట్ చేసింది. రేపటి వేలంలో ఈ ఆటగాళ్లకే అవకాశం లభించనుంది. జట్లలో ఖాళీల విషయానికి వస్తే, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ వద్ద అత్యధికంగా 13 ఖాళీలు ఉన్నాయి. వారు ఇప్పటివరకు కేవలం 12 మంది ఆటగాళ్లను మాత్రమే నిలుపుకున్నారు. పంజాబ్ కింగ్స్ వద్ద మాత్రం కేవలం నాలుగు ఖాళీలే ఉన్నాయి. ముంబై ఇండియన్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ వద్ద ఐదు ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఒక జట్టులో గరిష్టంగా 25 మంది ఆటగాళ్లు ఉండే అవకాశం ఉంది.
పర్స్ పరంగా చూసినట్లయితే.. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ వద్ద రూ. 64.30 కోట్లతో అత్యధిక మొత్తం అందుబాటులో ఉంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వద్ద రూ. 43.40 కోట్లు ఉన్నాయి. ముంబై ఇండియన్స్ వద్ద మాత్రం కేవలం రూ. 2.75 కోట్ల పర్స్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్లు రూ. 21 నుంచి రూ. 26 కోట్ల మధ్య పర్స్ కలిగి ఉన్నాయి.
పది జట్లు ఇప్పటివరకు 173 మంది ఆటగాళ్లను నిలుపుకున్నాయి. వీరిలో 45 మంది విదేశీ ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. మొత్తం 250 మంది ఆటగాళ్లను జట్లు కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. అందులో 80 మంది విదేశీయులు ఉండాలి. అంటే ఈ మినీ వేలంలో 77 స్లాట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. వాటిలో 25 విదేశీ ఆటగాళ్లకు, 52 భారతీయ ఆటగాళ్లకు అవకాశం ఉంటుంది. వేలానికి ముందు ట్రేడింగ్ విండోలో ఎనిమిది మంది ఆటగాళ్లు జట్ల మధ్య ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంటారు. సంజు సామ్సన్ రాజస్థాన్ నుంచి చెన్నైకి, రవీంద్ర జడేజా చెన్నై నుంచి రాజస్థాన్కు, మహమ్మద్ షమీ హైదరాబాద్ నుంచి లక్నోకు మారడం ఈ ట్రేడ్లలో ముఖ్యమైనవిగా ఉన్నాయి.
మినీ వేలంలో ఆటగాళ్ల నిలుపుదలపై లిమిట్ లేదు. జట్లు కావాలంటే తమ మొత్తం జట్టును నిలుపుకోవచ్చు. బేస్ ధరలు రూ. 30 లక్షల నుంచి రూ. 2 కోట్ల వరకు ఉంటాయి. వేలం అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లతో ప్రారంభమవుతుంది. మొదట బ్యాట్స్మెన్, ఆల్రౌండర్లు, వికెట్కీపర్లు, బౌలర్లు అనే క్రమంలో పేర్లు వస్తాయి. ఆ తర్వాత అన్క్యాప్డ్ ఆటగాళ్ల వేలం జరుగుతుంది. చివర్లో యాక్సిలరేటెడ్ రౌండ్ ద్వారా మిగిలిన ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. మొత్తానికి.. IPL 19వ సీజన్ మినీ వేలం జట్ల వ్యూహాలు, యువ ఆటగాళ్ల భవితవ్యాలు.. అలాగే భారీ బిడ్డింగ్లతో మరోసారి క్రికెట్ ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించనుంది. ఈసారి రిషబ్ పంత్ రికార్డును ఎవరు బ్రేక్ చేస్తారో చూడాల్సిందే.
