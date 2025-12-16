English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IPL Auction: అబుధాబీ వేదికగా నేడే IPL 2026 వేళం.. ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తోన్న క్రికెట్ లవర్స్..

IPL Auction 2026:IPL 2026 సమరానికి ఈరోజు వేలం జరుగనుంది. అబుధాబీ వేదికగా మధ్యాహ్నం వేలం జరుగుతుంది.  తమ జట్లను బలోపేతం చేసుకోవడం కోసం ఫ్రాంఛైజీలు గట్టిగా పోటీపడనున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 16, 2025, 08:40 AM IST

Indian Premier League: మొత్తంగా 359 మంది క్రికెటర్లు వేలంలో అమ్మకానికి ఉండగా.. ఫ్రాంఛైజీలకు 77 మందిని మాత్రమే కొనుగోలు చేసే వీలుంది. వాటి దగ్గర ఉన్న మొత్తం డబ్బు రూ.237.55 కోట్లు. కొద్ది మంది అన్‌క్యాప్డ్‌ ఆటగాళ్లను వాళ్ల కనీస ధరకు కొనడం మినహా.. చేతిలో కేవలం రూ.2.75 కోట్లు ఉన్న ముంబయికి ఈ వేలంలో పెద్దగా పాత్రేమీ ఉండదు. ఎక్కువ మంది ఆటగాళ్లను విడుదల చేసిన కోల్‌కతా దగ్గర అత్యధికంగా రూ.64.30 కోట్లు ఉన్నాయి. ఆ జట్టు 13 మందిని తీసుకోవాల్సివుంది. 

ఈ వేలంలో అందరికన్నా ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియా ఆల్‌రౌండర్‌ కామెరూన్‌ గ్రీన్‌ ఎక్కువగా లాభం పొందనున్నాడు. ఈ వేలానికి ఎక్కువ మంది స్టార్లు అందుబాటులో లేరు. ఉన్నవాళ్లలో ఫ్రాంఛైజీలను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తోన్న స్టార్‌ గ్రీనే. అత్యధిక డబ్బుతో ఉన్న కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్, చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ అతడి కోసం బలంగా తలపడే అవకాశముంది. కేకేఆర్‌ తర్వాత ఎక్కువగా డబ్బుంది సీఎస్కే. ఆ ఫ్రాంఛైజీ దగ్గర రూ. 43.40 కోట్లు ఉన్నాయి.  పేస్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండరైన గ్రీన్‌ను ఈ రెండు ఫ్రాంఛైజీల్లో ఒకటి చేజిక్కించుకోవచ్చు. గ్రీన్‌ ఐపీఎల్‌లో ఇప్పటివరకు 29 మ్యాచ్‌ల్లో 704 పరుగులు చేశాడు. 16 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 

కనీస ధర .2 కోట్లుగా ఉన్న మరో ఇద్దరు పేస్‌ ఆల్‌రౌండర్లు జేసన్‌ హోల్డర్, వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌ కూడా ఆసక్తిరేపుతున్నారు. కిందటిసారి రూ.23.75 కోట్ల భారీ మొత్తానికి కేకేఆర్‌కు అమ్ముడుపోయిన వెంకటేశ్‌.. తీవ్రంగా నిరాశపరిచాడు. తన ధరకు ఏమాత్రం న్యాయం చేయలేపోయాడు. దీంతో కోల్‌కతా అతణ్ని వదిలేసింది. ఈసారి అతడికి భారీ ధర పలికే అవకాశం కనిపించట్లేదు. రసెల్‌ను కూడా వదిలేసిన కేకేఆర్‌కు కనీసం ఇద్దరు టాప్‌ ఆర్డర్‌ బ్యాటర్లు, ఓ పేస్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ అవసరం. 

బ్యాటర్లు లివింగ్‌స్టన్, డికాక్, ఫాస్ట్‌బౌలర్‌ పతిరన కూడా పెద్ద ధర పలికే అవకాశమున్న ఇతర ఆటగాళ్లు. కనీస ధర రూ.75 లక్షల వల్ల ఫ్రాంఛైజీలను ఆకర్షించవచ్చని పృథ్వీ షా, సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ ఆశిస్తున్నారు. వెంకటేశ్‌ కాకుండా 2 కోట్ల కనీస ధరతో ఈ వేలంలో ఉన్న భారత ఆటగాడు స్పిన్నర్‌ రవిబిష్ణోయ్‌ మాత్రమే. మినీ వేలంలో రైట్‌ టు మ్యాచ్‌ కార్డ్‌ వాడడానికి వీల్లేదు.కాగా IPL 2026 ప్రారంభ తేదీ మారింది. తొలి మ్యాచ్ మార్చి 26న జరగనుంది. మే  31న ఫైనల్ మ్యాచ్ నిర్వహించనున్నారు. 

