Celebrity Owners Of IPL Teams: సినీ తారల నుంచి వ్యాపార దిగ్గజాల వరకు ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో ఎంతో మంది సెలబ్రిటీలు పాలుపంచుకున్నారు. ఓనర్లుగా, సహ యజమానులుగా కొందరు సెలబ్రిటీలు ఉన్నారు. ఐపీఎల్లో ఆటగాళ్లే కాకుండా వారి యజమానులు కూడా పెద్ద స్టార్లు ఉన్నారు. షారుక్ ఖాన్ నుంచి నీతా అంబానీ వరకు ఐపీఎల్లో ఉన్న సెలబ్రిటీలు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి కేవలం మరో 5 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. టీ20 ప్రపంచకప్లో టీమ్ఇండియా విజేతగా నిలిచిన తర్వాత ఇప్పుడు క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఐపీఎల్ ఉత్సాహం పెరిగిపోతోంది. ఐపీఎల్లో 10 జట్లు తలపడుతున్నాయి. అయితే ఈ టీమ్స్లో ప్రాతినిధ్యం వహించే ఆటగాళ్లతో పాటు వారి యజమానులు కూడా చాలామంది సెలబ్రిటీలు ఉన్నారు. దాదాపుగా ఐపీఎల్లోని ప్రతి ఫ్రాంఛైజీకి ఎవరో ఒకరు సెలబ్రిటీ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. జట్ల యజమానుల్లో.. సినిమా, వ్యాపార రంగాలకు చెందిన ప్రముఖ వ్యక్తులు ఉన్నారు. అయితే ప్రధాన ఐపీఎల్ జట్టు యజమానుల గురించి తెలుసుకుందాం.
ముంబై ఇండియన్స్: ఐపీఎల్ లీగ్లోని బలమైన జట్లలో ముంబై ఇండియన్స్ ఒకటి. ఈ జట్టుకు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఛైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ, అతని భార్య నీతా అంబానీ యజమానులుగా ఉన్నారు. ముంబై ఇండియన్స్ 2013, 2015, 2017, 2019, 2020లో ఐపీఎల్ టైటిల్ను గెలుచుకుంది.
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్: కేకేఆర్ జట్టుకు బాలీవుడ్ స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్, జూహీ చావ్లా, జయ మెహతా యజమానులుగా ఉన్నారు. కోల్కతా 2012, 2014, 2024లో మూడు ఐపీఎల్ టైటిళ్లను గెలుచుకుంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ఇండియా సిమెంట్స్ యాజమాని ఎన్. శ్రీనివాసన్ నేతృత్వంలోని ఉంది. ఈ జట్టు 2010, 2011, 2018, 2021లో నాలుగు IPL టైటిళ్లను గెలుచుకుంది.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: ఆర్సీబీ యాజమాన్యం డయాజియో గ్రూప్లో భాగమైన యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ లిమిటెడ్ చేతిలో ఉంది. ఈ జట్టు గత సంవత్సరం తన తొలి ఐపిఎల్ టైటిల్ను గెలుచుకుంది.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అనేది GMR గ్రూప్, JSW గ్రూప్ల ఉమ్మడి యాజమాన్యంలోని ఒక జట్టు. ఈ జట్టు 2020లో ఫైనల్కు చేరుకుంది.
పంజాబ్ కింగ్స్: పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు నటి ప్రీతి జింటా, వ్యాపారవేత్తలైన మోహిత్ బర్మన్, నెస్ వాడియా, కరణ్ పాల్ల యాజమాన్యంలో ఉంది. ఈ జట్టు 2014, 2025లో ఫైనల్కు చేరుకుంది.
రాజస్థాన్ రాయల్స్: 2008లో జరిగిన తొలి ఐపీఎల్ను గెలుచుకున్న జట్టు రాజస్థాన్ రాయల్స్. దీని ప్రధాన యజమానులుగా మనోజ్ బదాలే (ఎమర్జింగ్ మీడియా) లాచ్లాన్ ముర్డోక్ ఉన్నారు.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్: సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకు సన్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ కలానిధి మారన్, ఆయన కుమార్తె కావ్య మారన్ యజమానులుగా ఉన్నారు. ఈ జట్టు 2016లో తన తొలి ఐపీఎల్ టైటిల్ను గెలుచుకుంది.
గుజరాత్ టైటాన్స్: ఈ గుజరాత్ జట్టు 2022లో ఐపీఎల్లోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఈ జట్టు సీవీసీ క్యాపిటల్ పార్ట్నర్స్, టోరెంట్ గ్రూప్ యాజమాన్యంలో ఉంది.
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్: ఈ జట్టు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త సంజీవ్ గోయెంకాకు చెందిన ఆర్పీజీఎస్ గ్రూప్ యాజమాన్యంలో ఉంది. ఈ జట్టు 2022లో తమ తొలి సీజన్ను ప్రారంభించింది.
Also Read: EPF ATM Withdrawal 2026: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..పీఎఫ్ డబ్బు విత్డ్రా అప్పటి నుంచే..ఇలా చేస్తే 20 శాతం నష్టపోతారు!
Also Read: RGUKT Holiday News: తెలంగాణలో విద్యార్థులకు షాకింగ్ న్యూస్..రేపటి నుంచి నాన్స్టాప్ సెలవులు..ఎందుకంటే?
