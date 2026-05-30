/IPL Final Tickets: ఐపీఎల్ ఫైనల్ టికెట్ ధర ఒక్కొక్కటి రూ.2,20,000 మాత్రమే..ఖంగుతిన్న క్రికెట్ ఫ్యాన్స్!

IPL 2026 RCB Vs GT: ఐపీఎల్ 2026 గ్రాండ్ ఫినాలేకు సమయం ఆసన్నమైంది! అహ్మదాబాద్లోని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియమైన నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT)ల మధ్య ఈ చారిత్రాత్మక టైటిల్ పోరు జరగనుంది.
మొత్తం 73 మ్యాచ్ల ఉత్కంఠభరిత పోరు ముగిసిన తర్వాత ఈ రెండు జట్లు ఫైనల్కు చేరాయి. ఈ మెగా మ్యాచ్ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించాలనుకునే అభిమానుల కోసం టిక్కెట్ల ధరలు, ఆన్లైన్ బుకింగ్ ప్రక్రియ, స్టేడియం నియమ నిబంధనల పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫైనల్ టిక్కెట్ల ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ టిక్కెట్ల ధరలు మీరు ఎంచుకునే స్టాండ్ మరియు లభించే సౌకర్యాల ఆధారంగా ఉంటాయి. కనీస ధర రూ.5,000 (బ్యాక్ స్టాండ్ టికెట్లు) ఉండగా.. గరిష్ట ధర రూ.2,20,000 (హాస్పిటాలిటీ యాక్సెస్, విలాసవంతమైన సీటింగ్, విందు సౌకర్యాలతో కూడిన ప్రీమియం టిక్కెట్లు) అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి.
ఈ మ్యాచ్ అధికారిక టిక్కెట్లను 'డిస్ట్రిక్ట్ బై జొమాటో' యాప్ లేదా వారి వెబ్సైట్ ద్వారా సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మ్యాచ్ టికెట్ను బుక్ చేసుకునేందుకు వీలుగా ముందు మీ మొబైల్లో 'డిస్ట్రిక్ట్ బై జొమాటో' యాప్ లేదా వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయండి. సెర్చ్ బార్లో 'IPL 2026 Final' అని టైప్ చేసి వెతకండి. ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ను ఎంచుకుని, మీకు నచ్చిన స్టాండ్, సీట్లను సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత మీ వ్యక్తిగత వివరాలను నమోదు చేసి, ఆన్లైన్ ద్వారా చెల్లింపు (Payment) పూర్తి చేయండి. బుకింగ్ పూర్తయ్యాక, కన్ఫర్మేషన్ టిక్కెట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
అయితే క్రికెట్ ప్రేమికులకు ఓ గమనిక. ఒకే అకౌంట్/ఖాతా నుండి గరిష్టంగా 4 టిక్కెట్లను మాత్రమే బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆన్లైన్ కన్ఫర్మేషన్ లభించిన తర్వాత, మ్యాచ్కు ఒక రోజు ముందు అహ్మదాబాద్లోని నిర్దేశిత టిక్కెట్ కౌంటర్కు వెళ్లి మీ ఫిజికల్ (అసలు) టిక్కెట్లను సేకరించాల్సి ఉంటుంది.
ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ రాత్రి 7:30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. ప్రేక్షకులను సాయంత్రం 4:30 గంటల నుంచే మైదానంలోకి అనుమతిస్తారు. స్టేడియంలోకి ప్రవేశించడానికి ఎటువంటి వయోపరిమితి లేదు. అయితే, 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలందరికీ విడిగా టిక్కెట్ తీసుకోవడం తప్పనిసరి. లక్షకు పైగా ప్రేక్షకుల సమక్షంలో జరిగే ఈ రసవత్తర పోరును మైదానంలో చూసేందుకు ఇప్పుడే మీ టిక్కెట్లను సిద్ధం చేసుకోండి!
