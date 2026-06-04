Lalit Modi on Dawood Ibrahim: ఐపీఎల్ మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోదీ సంచలన విషయాలు బయటపెడుతున్నారు. అండర్వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీం, అతని ముఠా నుంచి తనకు వచ్చినట్లు బెదిరింపులకు గురించి వెల్లడించారు. దావూద్కు చెందిన డీ-కంపెనీ నుంచి వచ్చిన బెదిరింపులకు భయపడి తాను క్రికెట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి తప్పుకున్నట్లు తెలిపారు. ప్రముఖ వార్త ఛానెల్ ANI కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్.. దావూద్ ఇబ్రహీంకు సంబంధించిన ఒక సంఘటనను గుర్తు చేసుకుంటూ.. ఆ ఘటనతో తాను ప్యాంట్లోనే మూత్రం పోసుకున్నానని చెప్పారు. ఐపీఎల్ ప్రారంభంలో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్కు వ్యతిరేకంగా తాను కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నానని తెలిపారు. డీ-కంపెనీ నియంత్రణలో ఉన్న బిలియన్ డాలర్ల అండర్గ్రౌండ్ బెట్టింగ్ నెట్వర్క్తో తాను ఎలా విభేదించానో చెప్పుకొచ్చారు.
దావూద్ గ్యాంగ్ ఎవరూ ఊహించలేనంత'సత్తా బజార్' (బెట్టింగ్ మార్కెట్)ను నడుపుతోందని.. అక్కడ ప్రతీ బంతికి బెట్టింగ్స్ మారుతుంటాయని లలిత్ మోదీ తెలిపారు. దావూద్ ఇబ్రహీం కారణంగానే క్రికెట్ నుంచి తప్పుకున్నారా.. అని ప్రశ్నించగా.. అది కూడా ఓ పెద్ద కారణమని అన్నారు. "దావూద్ ఇబ్రహీం ఒక పేరుమోసిన బుకీ. ఆయన క్రికెట్ బెట్టింగ్ మొత్తం తన నియంత్రణలోనే పెట్టుకున్నారు. అప్పట్లో 2 బిలియన్ డాలర్ల బెట్టింగ్ వ్యాపారం రహస్యంగా జరిగేది. ఇప్పుడు ఒక్కో మ్యాచ్కు 4 బిలియన్ డాలర్లకు చేరి ఉంటుంది. ప్రతి బంతిపైనా బెట్టింగ్ వేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరూ మ్యాచ్లను ఫిక్స్ చేయట్లేదు. ఓవర్లు, బంతులను ఫిక్స్ చేస్తున్నారు.
వారి బెదిరింపులో నేను ఐపీఎల్-2 చేయలేనని అనుకున్నా.. వారి నుంచి నాకు భారీ కండీషన్లు వచ్చాయి. ముంబై పోలీసులు ప్రతిదీ రికార్డ్ చేసి.. నాకు జెడ్-సెక్యూరిటీ భద్రత కల్పించారు. ముంబైలోని నా ఇంటి బయట కాల్పులు జరిగాయి. నేను కేప్ టౌన్లో ఉన్నప్పుడు నాపై హత్యాయత్నం జరిగింది. మాంటెనెగ్రోలో నాపై దాడి జరిగింది. లండన్లో నా కొడుకును కూడా కిడ్నాప్ చేశారు." అని ఆయన వెల్లడించారు.
తాను ఈ విషయాలు ఎవరికీ చెప్పలేదన్నారు. ఐపీఎల్ జరిగే సమయంలో ఒక వ్యక్తి నుంచి తనకు తెల్లవారుజామున 3:30 గంటలకు ఫోన్ వచ్చిందని.. ఆయన రాజకీయ నాయకులతో తిరుగుతాడని.. లండన్లో ఉంటాడన్నారు. అతను బాబాను కలవాలని చెబితే.. తాను ఆయన పెంట్హౌస్కు వెళ్లగా తనకు ఓ ఐపీఎల్ టీమ్ కావాలని అడిగారని గుర్తు చేసుకున్నారు. తనకు దావూద్తో సమస్య ఉందని ఆయనకు చెప్పగా.. ఒక్క నిమిషంలో పరిష్కరిస్తానని అన్నారని చెప్పారు.
"నన్ను టెర్రస్పైకి తీసుకువెళ్లారు. శాటిలైట్ ఫోన్ నుంచి దావూద్కు ఫోన్ చేశారు. దీంతో నేను భయంతో మూత్రం పోసుకున్నాను. అయితే అప్పుడు దావూద్ ఎక్కడ ఉన్నాడో నాకు తెలియదు. ఇది నేను రికార్డు చేసిన వాంగ్మూలం.. ఆ తరువాత ప్రతి చోటా ఆ బాబా నాకు కనిపించేవాడు. ఇది 2012 లో జరిగింది." అని లలిత్ మోదీ అన్నారు. తాను ఐపీఎల్ను సౌతాఫ్రికాకు తరలించినందుకే తనపై దాడి జరిగిందన్నారు. ఐపీఎల్ను దక్షిణాఫ్రికాకు తరలించరని వారు బెట్టింగ్ వేయడంతో వారికి భారీ నష్టాలు వచ్చాయన్నారు. ఆ నష్టాలను తాను పూడ్చాలని వారు కోరుకున్నారని అన్నారు.