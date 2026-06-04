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Lalit Modi: ఆ రోజు నేను ప్యాంట్‌లో మూత్రం పోసుకున్నా.. లలిత్ మోదీ సంచలనం..!

Lalit Modi on Dawood Ibrahim: దావూద్ ఇబ్రహీం గ్యాంగ్ భయంతో తాను ప్యాంట్‌లో మూత్రం పోసుకున్నానని ఐపీఎల్‌ ఫౌండర్ లలిత్ మోదీ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఐపీఎల్‌లో బెట్టింగ్‌కు వ్యతిరేకంగా తాను కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నానని చెప్పారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 04, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:40 PM IST
Lalit Modi: ఆ రోజు నేను ప్యాంట్‌లో మూత్రం పోసుకున్నా.. లలిత్ మోదీ సంచలనం..!
Image Credit: Lalith Modi (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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