  • IPL Mini Auction: కుర్రోళ్లకు కోట్లు కోట్లు.. ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో వజ్రాలను పట్టారు

Uncapped Players Auqib dar Kartik Sharma And Prashant Veer Get Crores In IPL Mini Auction: ఐపీఎల్‌ మినీ వేలం అత్యంత ఉత్కంఠగా కొనసాగింది. ఈ వేలంలో ట్విస్ట్‌ల మీద ట్విస్ట్‌లు చోటుచేసుకున్నాయి. ఖరీదైన ఆటలో యువ కెరటాలకు బంపర్‌ ఛాన్స్‌ దక్కింది. అన్‌క్యాప్‌డ్‌ ప్లేయర్లకు అదృష్టం తన్నుకుంటూ వచ్చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 16, 2025, 07:01 PM IST

Uncapped Players Auction: అన్‌క్యాప్‌డ్‌ ప్లేయర్లు వేలంలోకి వస్తే ఫ్రాంచైజీలు అంతగా ఆసక్తి కనబర్చవు. కొంటే బేసిక్‌ ధరకు లేకుంటా.. రెండు, మూడు కోట్లకు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అంతేకానీ డబుల్‌ డిజిట్‌ ఖర్చుతో అన్‌క్యాప్‌డ్‌ ప్లేయర్లను దక్కించుకోవడం చాలా అరుదు. అలాంటి అరుదైన ఘట్టాలకు తాజా ఐపీఎల్‌ మినీ వేలం వేదికగా నిలిచింది. రూ.30 లక్షలు పలికిన దేశీయ ఆటగాళ్లు రూ.14 కోట్లకు పైగా ధర పలికారు. కోట్లకు కోట్లు ధారపోసి మరి మట్టిలోని మాణిక్యాలను ఫ్రాంచైజీ జట్లు ఒడిసిపట్టాయి.

Also Read: Prashant Veer: రూ.30 లక్షలకు వచ్చి రూ.14 కోట్లు కొలగొట్టిన ప్రశాంత్‌ వీర్‌ ఎవరు?

2026 ఐపీఎల్‌కు సంబంధించిన మినీ వేలం మంగళవారం నిర్వహించారు. ఈ వేలంలో స్టార్‌ ప్లేయర్లను ఐపీఎల్‌ జట్లు పక్కనపెట్టేశాయి. స్టార్‌ ఆటగాళ్లను కాకుండా అన్‌క్యాప్‌డ్‌ ప్లేయర్లను వల వేసి పట్టుకున్నాయి. కార్తీక్‌ శర్మ, ప్రశాంత్‌ వీర్‌తోపాటు అకీబ్‌ దార్‌ వేలంలో అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయారు. అన్‌క్యాప్‌డ్‌ ప్లేయర్లు ఈ స్థాయిలో వేలంలో ధర దక్కించుకోవడం బహుశా ఇదే మొదటిసారి కావొచ్చు. వేలంలో అత్యధిక ధర దక్కించుకున్న దేశీయ ఆటగాళ్ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Also Read: Cameron Green IPL 2026: అన్ని రికార్డులు కొల్లగొట్టిన కామెరూన్ గ్రీన్.. రూ. 25.20 కోట్ల అత్యధిక ధరకు దక్కించుకున్న కేకేఆర్ 

రాజస్థాన్‌కు చెందిన కార్తీక్‌ శర్మ వేలంలోకి రాగానే అతడిని దక్కించుకునేందుకు టాప్‌ జట్లు పోటీపడ్డాయి. హోరాహోరీగా సాగిన వేలంపాటలో ఆఖరకు చెన్నై జట్టు రూ.14.20 కోట్లు కుమ్మరించి కార్తీక్‌ శర్మను కొనుగోలుచేసింది. రూ.30 లక్షల బేస్‌ ప్రైస్‌తో వచ్చిన కార్తీక్ శర్మను కొనేందుకు జట్లు పోటీపడడంతో వేలం అత్యంత ఆసక్తికరంగా సాగింది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌ పోటీ పడుతూ వేలంలో ధరను అమాంతం పెంచుకుంటూ పోయాయి. రూ.13 కోట్ల వద్ద సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్ కూడా రంగంలో దిగడంతో వేలంపాటు ఇంట్రెస్టింట్‌గా సాగగా.. చివరకు ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌, కేకేఆర్‌ పోటీ నుంచి తప్పుకోవడంతో చివరకు సీఎస్‌కే రికార్డు స్థాయిలో కార్తీక్‌ శర్మను రూ.14.20 కోట్లకు దక్కించుకుంది.

Also Read: KTR Warning: కాంగ్రెస్ గూండాలకు కేటీఆర్‌ భారీ హెచ్చరిక.. పోలీసులకు మాస్‌ వార్నింగ్‌!

మరో యువ కెరటం ఉత్తరప్రదేశ్‌కు ప్రశాంత్ వీర్‌కు కోట్లాభిషేకం జరిగింది. రూ.30 లక్షల బేస్‌ ధరతో అన్‌క్యాప్‌డ్‌ ప్లేయర్‌గా ప్రశాంత్‌ వీర్‌ మినీ వేలంలోకి వచ్చాడు. వేలంలో ప్రశాంత్‌ను దక్కించుకునేందుకు జట్లు పోటీపడ్డాయి. అన్‌క్యాప్‌డ్‌ ప్లేయర్‌కు కోట్లు కోట్లు కుమ్మరిస్తూ వేలాన్ని అత్యంత ఉత్కంఠగా కొనసాగించాయి. హోరాహోరీగా జరిగిన వేలంలో రూ.14 కోట్లు ఖర్చు చేసి చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ దక్కించుకుంది. జమ్మూ కశ్మీర్‌కు చెందిన అకిబ్ దార్‌ కూడా మినీవేలంలో భారీ ధరకు అమ్ముడుపోయాడు. రూ.30 లక్షల బేస్ ప్రైస్‌తో వచ్చిన అకిబ్ దార్‌ను దక్కించుకునేందుకు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ పోటీ పడ్డాయి. రూ.కోటి వరకు రాజస్థాన్ పోటీ పడి పక్కకు తప్పుకున్న పరిస్థితిలో బెంగళూరు ప్రవేశించింది. కొద్దిసేపు వేలంలో పాల్గొన్న ఆర్‌సీబీ తర్వాత వైదొలగడంతో.. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ రంగంలోకి దిగింది. దీంతో వేలం ఉత్కంఠగా మారింది. తర్వాత ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ వెనక్కి తగ్గడంతో చివరకు రూ.8.40 కోట్లకు అకిబ్‌ దార్‌ను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు దక్కించుకుంది.

Also Read: KCR Meeting: రంగంలోకి తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌.. 19న బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కీలక సమావేశం

ఈ ముగ్గురు ఆటగాళ్లు దేశవాళీ క్రికెట్‌లో సంచలన ప్రదర్శనలు చేస్తున్నారు. వారి ప్రతిభను నిశితంగా పరిశీలించిన ఐపీఎల్‌ జట్లు కోట్లు కోట్లు కుమ్మరించి మరి కొనుగోలు చేశాయి. మరి ఈ దేశీయ క్రికెటర్లు ఐపీఎల్‌లో ఎలా ఆడతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. మట్టిలోని మాణిక్యాలు.. ప్రతిభ కలిగిన వారిని ఐపీఎల్‌ వెలికి తీస్తుంది. అలా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ముగ్గురు యువ కెరటాలు ఐపీఎల్‌లో ఎలాంటి ప్రదర్శన చేస్తారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

IPL Mini Auctioncricketauqib darKartik SharmaPrashant Veer

