IPL Playoffs Scenario 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఇప్పుడు తుదిదశకు చేరుకుంది. నేటితో లీగ్ మ్యాచ్లు పూర్తి కానున్నాయి. అదే విధంగా ప్లేఆఫ్స్కు చేరనున్న నాలుగో జట్టు ఏదో తెలిసిపోతుంది. అయితే ప్లేఆఫ్స్ నాలుగో స్థానం కోసం మూడు జట్లు పోటీ పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే పంజాబ్ తన చివరి లీగ్ మ్యాచ్ గెలిచి ముందడుగు వేయగా.. నేడు జరగబోయే రెండు మ్యాచ్ల్లో నాలుగో స్థానం ఖరారు అవుతుంది.
ప్లేఆఫ్స్ రేసులో రాయల్ ఛాలెంజర్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్లు వరుసగా పాయింట్స్ టేబుల్లో నిలవగా.. అయితే ఇప్పుడు నాలుగో స్థానం కోసం పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు 15 పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో ఉండగా.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు 14 పాయింట్లతో ఐదో స్థానంలో.. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ జట్టు 13 పాయింట్లతో ఆరో స్థానంలో నిలిచింది.
ఐపీఎల్లో నేడు జరగనున్న తొలి మ్యాచ్లో ముంబయి ఇండియన్స్తో జరిగే మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ విజయం సాధిస్తే.. ఎలాంటి సమీకరణాలు లేకుండా 16 పాయింట్లతో ప్లేఆఫ్స్లో నాలుగో బెర్త్ను ఖరారు చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ ఓడితే.. ఆ తర్వాత మ్యాచ్ ఫలితం బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది.
నేడు జరగనున్న రెండో మ్యాచ్లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు తలపడనుంది. ఇప్పటికే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు ప్లేఆఫ్స్ నుంచి తప్పుకోగా.. కోల్కతా జట్టుకు చిన్న ఛాన్స్ ఉంది. అది కూడా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు గెలుపును బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. రాజస్థాన్ ఓడితే కేకేఆర్ విరోచితంగా పోరాడాల్సి ఉంటుంది. రాజస్థాన్ గెలిస్తే కోల్కతా ఎలిమినేట్ అయినట్లే లెక్క.
ముంబై ఇండియన్స్తో జరగనున్న మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ఓడితే పంజాబ్, కేకేఆర్కు ఛాన్స్ ఉంటుంది. రాజస్థాన్ ఓడితే పాయింట్లు, నెట్ రన్రేట్ బట్టి ఆ జట్టు ప్లేఆఫ్స్కు చేరుతుంది. 15 పాయింట్లతో పాయింట్ల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు +0.309 నెట్ రన్రేట్నూ కేకేఆర్ అధిగమించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఢిల్లీపై కేకేఆర్ గెలిస్తే 15 పాయింట్లతో +0.011 నెట్రన్రేట్తో నిలుస్తుంది. అయితే పంజాబ్కు కేకేఆర్తో పోలిస్తే మెరుగైన రన్రేట్ ఉన్న కారణంగా ఆ జట్టు ప్లేఆఫ్స్కు చేరుతుంది.
ఒకవేళ పంజాబ్ను పక్కకి నెట్టి కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టు ప్లేఆఫ్స్లో నాలుగో బెర్తు ఖరారు చేసుకోవాలంటే కేకేఆర్ ముందు కొన్ని కీలక సవాళ్లు ఉన్నాయి. తొలుత బ్యాటింగ్ చేస్తే 200+ టార్గెట్ సెట్ చేసి 77 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందాల్సి ఉంటుంది. అదే విధంగా ఒకవేళ తొలుత బౌలింగ్ చేస్తే.. 200+ టార్గెట్ను 12.1 ఓవర్లలో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తేనే పంజాబ్ను దాటుకొని కోల్కతా ప్లేఆఫ్స్ చేరే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇదంతా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ఓడితేనే!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook