IPL Schedule 2026: ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఐపీఎల్ షెడ్యూల్ లో ఈ సారి కీలక మార్పు..!

Indian Premier League 2026: బౌండరీలమోత... సిక్సర్ల వర్షం కురిపించే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ షెడ్యూలు విడుదలైంది. డిపెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ తో ప్రారంభ మ్యాచ్ ఆడబోతోంది. నాలుగు రాష్ట్రాలైన పశ్చిమ బంగాల్, తమిళనాడు, కేరళ, అస్సాంతో పాటు పుదుచ్చేరి వంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో ఏప్రిల్ నెలలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో వేదికల మార్పు చేర్పులతో పూర్తిస్థాయి విడుదల ఖరారు చేయలేకపోయారు. బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా ప్రాథమికంగా తొలిజాబితాను విడుదల చేసింది. పది వేదికలపై 20 మ్యాచ్ లతో ఆడే విధంగా షెడ్యూలు ఖరారైంది.
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 19వ సీజన్ ఆరంభానికి సమయం ఆసన్నమైంది. BCCI ఇండియా క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు ఇండియా ప్రీమియర్ లీగ్ ను నిర్వహిస్తోంది. ఐపీఎల్ మెయిన్ స్పాన్సర్ గా టాటా సంస్థ వ్యవహరిస్తోంది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ మార్చి 28వ తేదీన ఆరంభం కాబోతోంది. పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు, అస్సాం, కేరళ రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మార్చి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 12 తేదీ మధ్య పది వేదికలపై 20 మ్యాచులతో తొలి జాబితాను ఖరారు చేశారు. బెంగళూరు, ముంబై, గౌహతి, న్యూ ఛండీఘర్, లక్నో, కోల్ కతా, చెన్నై, ఢిల్లీ, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్ వేదికలలో మ్యాచ్ లు నిర్వహిస్తున్నారు. యధావిధిగా వీకెండ్ రోజుల్లో డబల్ హెడ్డర్ మ్యాచులు నిర్వహిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు తొలిమ్యాచ్, రాత్రి ఏడు గంటల 30 నిమిషాలకు మరో మ్యాచ్ నిర్వహిస్తారు.
ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ ఆరంభ మ్యాచ్ బెంగళూరు చిన్నస్వామిస్టే డియం వేదికగా మార్చి 28వ తేదీన శనివారం సాయంత్రం డిపెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు... సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ తో తలపడబోతోంది. ఐపీఎల్ షెడ్యూల్ ఖరారుతో మ్యాచ్ నిర్వహణ ఏర్పాట్ల పనులు చేపట్టారు. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ రెండో మ్యాచ్ మార్చి 29వ తేదీన ఆదివారం రాత్రి ఏడు గంటల 30 నిమిషాలకు ముంబైలో జరుగుతుంది. వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్, కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్ జట్లు తలపడుతాయి.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ మూడో మ్యాచ్ మార్చి 30వ తేదిన సోమవారం గౌహతిలో జరుగుతుంది. బర్సపర క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ , చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు పోటీపడుతాయి.ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ నాలుగో మ్యాచ్ మార్చి 31వతేదీన మంగళవారం న్యూ ఛండీఘర్ లో జరుగుతుంది. ముల్లన్ పూర్ మహారాజ యాదవింద్ర సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా పంజాబ్ కింగ్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు తలపడుతాయి.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఐదో మ్యాచ్ ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీన బుధవారం లక్నోలో జరుగుతుంది. భారతరత్న అటల్ బిహారి వాజ్ పేయి ఏక్నా క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా లక్నో సూపర్ జెయింట్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్లు ఆడుతాయి.ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఆరో మ్యాచ్ ఏప్రిల్ రెండో తేదీన గురువారం కోలకతాలో జరుగుతుంది. ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్, సన్ రైజర్స్ జట్టు పోటీ పడుతాయి.ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఏడో మ్యాచ్ ఏప్రిల్ మూడో తేదీన శుక్రవారం చెన్నైలో జరుగుతుంది. చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ జట్లు తల పడుతాయి.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఎనిమిదో మ్యాచ్ ఏప్రిల్ నాలుగో తేదీన శనివారం మధ్యాహ్నం ఢిల్లీలో జరుగుతుంది. అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, ముంబై ఇండియన్స్ జట్ల హోరాహోరీ పోరు జరుగబోతోంది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ తొమ్మిదో మ్యాచ్ ఏప్రిల్ నాలుగో తేదీన శనివారం రాత్రి అహ్మదాబాద్ లో జరుగుతుంది. నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు సత్తా చాటబోతున్నాయి.ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ పదో మ్యాచ్ ఏప్రిల్ ఐదో తేదీన ఆదివారం మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్ లో జరుగుతుంది. రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్లు తలపడుతాయి.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ 11వ మ్యాచ్ ఏప్రిల్ ఐదో తేదీన ఆదివారం రాత్రి బెంగళూరులో జరుగుతుంది. చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ పోటీపడుతాయి.ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ 12వ మ్యాచ్ ఏప్రిల్ ఆరో తేదీన సోమవారం రాత్రి కోల్ కతాలో జరుగుతుంది. ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ జట్ల హోరాహోరీ పోరులో సత్తాచాటబోతున్నాయి.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ 13వ మ్యాచ్ ఏప్రిల్ ఏడో తేదీన మంగళవారం రాత్రి గౌహతిలో జరుగుతుంది. రాజస్థాన్ రాయల్స్, ముంబై ఇండియన్స్ జట్లు సత్తా చాటబోతున్నాయి.ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ 14వ మ్యాచ్ ఏప్రిల్ ఎనిమిదో తేదీన బుధవారం రాత్రి ఢిల్లీలో జరుగుతుంది. అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు పోటీ పడుతాయి.ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ 15వ మ్యాచ్ ఏప్రిల్ తొమ్మిదో తేదీన గురువారం రాత్రి కోల్ కతాలో జరుగుతుంది. ఈడెన్ గార్డెన్ వేదికగా కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్ జట్లు తలపడుతాయి.ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ 16వ మ్యాచ్ ఏప్రిల్ పదో తేదీన శుక్రవారం రాత్రి గౌహతిలో జరుగుతుంది. బర్సపర క్రికెట్ స్టేడియంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లు పోటీ పడుతాయి.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ 17వ మ్యాచ్ ఏప్రిల్ 11వ తేదీన శనివారం మధ్యాహ్నం న్యూ ఛండీఘర్ లో జరుగుతుంది. ముల్లన్ పూర్ మహారాజ యదవీంద్ర సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో పంజాబ్ కింగ్స్, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్లు పోటీ పడుతాయి.ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ 18వ మ్యాచ్ ఏప్రిల్ 11వ తేదీన శనివారం రాత్రి చెన్నైలో జరుగుతుంది. చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్లు హోరాహోరీ పోరులో సత్తా చాటబోతున్నాయి.ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ 19వ మ్యాచ్ ఏప్రిల్ 12వ తేదీన ఆదివారం మధ్యాహ్నం లక్నోలో జరుగుతుంది. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు తలపడుతాయి.ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ 20వ మ్యాచ్ ఏప్రిల్ 12వ తేదీన ఆదివారం రాత్రి ముంబైలో జరుగుతుంది. వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లు తలపడుతాయి.
ఇప్పటి దాకా పది వేదికలపై పది జట్లు 20 మ్యాచుల్లో తలపడే విధంగా షెడ్యూలు ఖరారు చేశారు. నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల తేదీలతో షెడ్యూలు వచ్చిన తర్వాత... రెండో దశలో ఐపీఎల్ ఫుల్ షెడ్యూలును ఖరారు చేస్తారు. ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైనల్ మ్యాచ్ నిర్వహించిన విధంగా ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్ నరేంద్రమోడీ స్టేడియంలో నిర్వహించాలని బీసీసీఐ సన్నాహాలు చేస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.