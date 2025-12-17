PSL Vs IPL Clash 2026: ఈ ఏడాది పాకిస్థాన్కు వరుసగా దెబ్బ మీద దెబ్బ తగులుతున్నాయి. పెహల్గామ్ ఘటన తర్వాత ఆపరేషన్ సింధూర్తో పాక్ని భారత్ వణికించింది. అదే రీతిలో అటు మహిళలు, పురుషుల క్రికెట్లో కూడా పాకిస్థాన్పై టీమ్ఇండియా ఆధిపత్యం చలాయించింది. ఇప్పుడు మరోసారి పాకిస్థాన్కు మరో గట్టి దెబ్బ తగిలింది. అది బీసీసీఐ నిర్వహించే ఐపీఎల్ రూపంలో. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మంగళవారం అనగా డిసెంబరు 16న జరిగిన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) వేలం ఇప్పుడు పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (పీఎస్ఎల్)ను చిక్కుల్లోకి నెట్టేసింది. వచ్చే ఏడాది ఒకే సమయంలో అనగా మార్చి 2026లో ఈ రెండు లీగ్లు ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే గతంలో పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్లో ప్రాతినిధ్యం వహించిన 11 మంది విదేశీ ఆటగాళ్లను ఇప్పుడు ఐపీఎల్ ఎగరేసుకుపోయింది. దీని ఫలితంగా పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్కు సుమారు రూ.27.3 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు తెలుస్తోంది.
అటు నుంచి ఇటువైపు..
పాకిస్థాన్ వేదికగా జరుగుతోన్న సూపర్ లీగ్లోని వివిధ జట్ల తరఫున ఆడుతున్న 11 మంది కీలక ఆటగాళ్లను ఐపీఎల్ యాజమాన్యాలు నిన్న జరిగిన వేలంలో భారీ ధరలకు దక్కించుకున్నాయి. ఇందులో 10 మందిని వేలంలో కొనగా, మిచెల్ ఓవెన్ను పంజాబ్ కింగ్స్ ముందే రిటైన్ చేసుకుంది.
పీఎస్ఎల్ నుంచి ఐపీఎల్కు మారిన ఆటగాళ్ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది..
|ప్లేయర్ పేరు
|ఐపీఎల్ టీమ్
|ధర (రూ. కోట్లలో)
|పాత పీఎస్ఎల్ టీమ్
|జేసన్ హోల్డర్
|గుజరాత్ టైటాన్స్
|₹7.00
|ఇస్లామాబాద్ యునైటెడ్
|బెన్ ద్వార్షుయిస్
|పంజాబ్ కింగ్స్
|₹4.40
|ఇస్లామాబాద్ యునైటెడ్
|ఆడమ్ మిల్నే
|రాజస్థాన్ రాయల్స్
|₹2.40
|కరాచీ కింగ్స్
|ఫిన్ అలెన్
|కేకేఆర్
|₹2.00
|క్వెట్టా గ్లాడియేటర్స్
|అకీల్ హోసేన్
|సీఎస్కే
|₹2.00
|క్వెట్టా గ్లాడియేటర్స్
|కైల్ జేమీసన్
|ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
|₹2.00
|క్వెట్టా గ్లాడియేటర్స్
|టిమ్ సైఫర్ట్
|కేకేఆర్
|₹1.50
|కరాచీ కింగ్స్
|మాథ్యూ షార్ట్
|సీఎస్కే
|₹1.50
|ఇస్లామాబాద్ యునైటెడ్
వీరితో పాటు ల్యూక్ వుడ్ (₹75 లక్షలు), జోర్డాన్ కాక్స్ (₹75 లక్షలు) కూడా ఐపీఎల్ బాట పట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
చిక్కుముడి.. ఐపీఎల్కే మొగ్గు!
నివేదికల ప్రకారం.. ఐపీఎల్, పీఎస్ఎల్ రెండు సీజన్లు కూడా వచ్చే ఏడాది మార్చి 26 నుండే ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒకే సమయంలో రెండు లీగ్లు పోటీ పడితే, ఆటగాళ్లు సహజంగానే ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రేజ్ ఉన్న ఐపీఎల్కే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఆటగాళ్లు పీఎస్ఎల్ను వదిలి ఐపీఎల్ను ఎంచుకోవడం వల్ల పాకిస్తాన్ లీగ్ తన కళను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇది పీఎస్ఎల్ నిర్వాహకులకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. దీంతో పీఎస్ఎల్ నిర్వాహకులు దిద్దుబాటు చర్యలు మొదలుపెడుతున్నట్లు సమాచారం.
ఫ్రాంచైజీలకు సవాలు
పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్కు చెందిన క్వెట్టా గ్లాడియేటర్స్, ఇస్లామాబాద్ యునైటెడ్ వంటి జట్లు తమ ప్రధాన విదేశీ ఆటగాళ్లను కోల్పోవడం వల్ల ఆ జట్లు భారీగా బలహీనపడ్డాయి. ఇప్పుడు ఆ స్థానాలను భర్తీ చేసేందుకు కొత్త ఆటగాళ్లను వెతుక్కోవడం పీఎస్ఎల్ ఫ్రాంచైజీలకు పెద్ద సవాలుగా మారింది.
Also Read: Ayesha Takia Photo: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన నాగార్జున హీరోయిన్..'సూపర్' హీరోయిన్ ఆయేషా ఇప్పుడెలా ఉందంటే?
Also Read: 8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు షాకింగ్ న్యూస్..DA పెంపు, ఇతర ప్రయోజనాలు రద్దు..క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook