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Alireza Beiranvand: గొర్రెల కాపరి నుంచి గోల్‌కీపింగ్ లెజెండ్‌గా.. ఇరాన్ గోల్ కీప‌ర్ అలిరెజా రియల్ లైఫ్ స్టోరీ!

Alireza Beiranvand: క్రీడా ప్ర‌పంచంలో ప్రస్తుతం ఎక్కడా చూసినా ఇరాన్ గోల్ కీప‌ర్ అలీరెజా పేరే వినిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ఫిఫా ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026లో బెల్జియంతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో అత‌డి అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌నే కారణం. బెల్జియం టీమ్ 23 సార్లు ఇరాన్ గోల్ పోస్టుపై దాడులు చేయగా.. అలీరెజా అడ్డుగోడలా నిల‌బ‌డ్డాడు. ఏడు సార్లు గోల్స్ ఖాయ‌మ‌నుకున్న ద‌శ‌లో వాటిని చాకచక్యంగా ఆపేశాడు. దీంతో ఇరాన్‌పై ఎంతో ఈజీగా గెలుస్తుంద‌నుకున్న బెల్జియం డ్రాతో స‌రిపెట్టుకోవాల్సి వ‌చ్చింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 23, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:27 PM IST
Alireza Beiranvand: గొర్రెల కాపరి నుంచి గోల్‌కీపింగ్ లెజెండ్‌గా.. ఇరాన్ గోల్ కీప‌ర్ అలిరెజా రియల్ లైఫ్ స్టోరీ!
Image Credit: Iran Goalkeeper Alireza Beiranvand Unreal Story In Telugu (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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గొర్రెల కాపరి నుంచి గోల్‌కీపింగ్ లెజెండ్‌గా.. గోల్ కీప‌ర్ అలిరెజా రియల్‌లైఫ్ స్టోరీ
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