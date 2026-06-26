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India vs Ireland: బొక్కబోర్లాపడిన టీమిండియా.. చరిత్ర సృష్టించిన పసికూన ఐర్లాండ్‌

Ireland Creates History 1st Win Across Formats Against Team India: టీ20 ప్రపంచకప్‌ చాంపియన్‌ గెలిచిన తర్వాత జరిగిన తొలి టీ20 సిరీస్‌లో భారత జట్టు ఘోరంగా ఓడిపోయింది. పసికూన ఐర్లాండ్‌ చేతిలో టీమిండియా భారీ పరాజయం ఎదుర్కొంది. మొదటి మ్యాచ్‌లోనే ఆతిథ్య జట్టు చేతిలో భారత జట్టు ఓడిపోయింది. శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ పోరాడినా మ్యాచ్‌ కోల్పోయింది. ఈ మ్యాచ్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 26, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:12 PM IST
India vs Ireland: బొక్కబోర్లాపడిన టీమిండియా.. చరిత్ర సృష్టించిన పసికూన ఐర్లాండ్‌
Image Credit: Ireland Creates HistorySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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India vs Ireland: బొక్కబోర్లాపడిన టీమిండియా.. చరిత్ర సృష్టించిన పసికూన ఐర్లాండ్‌
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