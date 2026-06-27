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Ireland Vs India: ఐర్లాండ్‌పై ఓటమి తర్వాత కోచ్ కీలక నిర్ణయం..రేపు జరిగే మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియాలో కీలక మార్పులు!

Ireland Vs India Playing 11: ఐర్లాండ్‌తో ఇటీవలే జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియా ఓటమిని మూటగట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు పసికూన ఐర్లాండ్ చేతిలో తగిలిన దెబ్బకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవడమే లక్ష్యంగా భారత జట్టు సన్నద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రెండో మ్యాచ్‌లో గెలుపుతో సీరీస్‌ను 1-1తో సమం చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో జట్టులో కొన్ని కీలక మార్పులు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 27, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:24 PM IST
Ireland Vs India: ఐర్లాండ్‌పై ఓటమి తర్వాత కోచ్ కీలక నిర్ణయం..రేపు జరిగే మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియాలో కీలక మార్పులు!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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