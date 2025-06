Victory Parade Stampede: 11 మంది మృతికి విరాట్‌ కోహ్లీని అరెస్ట్‌ చేయాలా? నెటిజన్లు ఏమంటున్నారో చూడండి

Virat Kohli Arrest: ఐపీఎల్‌ 2025 ట్రోఫీ అందుకున్న రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుకు ఆనందమే లేకుండాపోయింది. ట్రోఫీ అందుకున్న అనంతరం బెంగళూరులో చిన్నస్వామి స్టేడియం వద్ద సంబరాల్లో జరిగిన తీవ్ర విషాదంతో సర్వత్రా ఆర్సీబీ జట్టుపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తొక్కిసలాట జరుగుతుందన్న సమాచారం ఉన్నా కూడా అలాగే సన్మాన కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ సీఎంతోపాటు ఆర్సీబీ ఆటగాళ్లు ఉండడం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ఈ వ్యవహారంలో వారిని.. వీరిని కాకుండా ఏకంగా విరాట్‌ కోహ్లీని అరెస్ట్‌ చేయాలనే డిమాండ్‌ వ్యక్తమవుతోంది. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలో పెద్ద యుద్ధమే మొదలైంది. కోహ్లీని అరెస్ట్‌ చేయాలంటూ వేలల్లో హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ ఉద్యమం నడుస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

విజయోత్సవ యాత్ర బుధవారం ఆర్సీబీ యాజమాన్యం చేపట్టింది. విధానసౌభ, చిన్నస్వామి స్టేడియంలో రాజకీయ ప్రముఖులతోపాటు ఆర్సీబీ జట్టు ఆటగాళ్లు కూడా హాజరయ్యారు. అయితే స్టేడియం వద్ద లక్షలాది సంఖ్యలో అభిమానులు, ప్రేక్షకులు తరలిరావడంతో తొక్కిసలాట జరిగి 11 మంది మృతిచెందిన విషయం తెలిసిందే. పదుల సంఖ్యలో గాయపడిన వారు ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. యావత్‌ క్రీడా ప్రపంచంతోపాటు భారతదేశాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిన సంఘటనలో నిర్లక్ష్యం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంతోపాటు ఆర్సీబీ ఆటగాళ్లు తీవ్ర అలసత్వం ప్రదర్శించి ప్రమాద తీవ్రత పెరగడానికి కారణమయ్యారని తెలుస్తోంది.

RCB IS ACCUSED NUMBER ONE IN THE BANGALORE STAMPEDE CASE 🚨 #ArrestKohli SHAME ON RCB pic.twitter.com/sG5FaHvs9L

ఈ వ్యవహారంలో ఆర్‌సీబీ, క‌ర్ణా‌టక క్రికెట్ సంఘం, ఈవెంట్ మేనేజ‌ర్లపై కేసు న‌మోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో ఆర్‌సీబీ జట్టు స్టార్‌ ఆటగాడు విరాట్‌ కోహ్లీని అరెస్ట్‌ చేయాలనే డిమాండ్‌ వస్తోంది. అరెస్ట్ కోహ్లీ అనే నినాదం సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. తొక్కిసలాటకు భాద్యుడిగా కోహ్లీని అరెస్ట్‌ చేయాలని సోషల్‌ మీడియాలో నెటిజన్లు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. సోషల్‌ మీడియాలో#ArrestKohli ని నెటిజన్లు ట్రెండ్‌ చేస్తున్నారు. తొక్కిసలాట సమయంలో విరాట్ కోహ్లీ వ్యవహారించిన తీరు.. ఘటన జరిగి రెండు రోజులైనా కోహ్లీ నుంచి.. ఆర్సీబీ యాజమాన్యం నుంచి సరైన ప్రకటన రాకపోవడంతో విరాట్‌ కోహ్లీని అరెస్ట్‌ చేయాలనే డిమాండ్‌ మొదలైంది.

He flew to London. 11 fan died 💔. 50+ were injured

But he cried only for a trophy 🏆😭😭

This isn’t passion —

This is not good 💔#ArrestKohli https://t.co/HOQTdLhz1D