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Ishan Kishan 350 Runs: ఒకే మ్యాచ్‌లో 350 పరుగులు చేసిన ఇషాన్ కిషన్..రికార్డు క్రియేట్ చేసిన యువ కెప్టెన్!

Ishan Kishan 350 Runs Duleep Trophy: 2026 దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్‌లో ఈస్ట్ జోన్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ అద్భుత బ్యాటింగ్‌తో నయా చరిత్ర సృష్టించాడు. చెన్నైలోని ఎం.ఏ. చిదంబరం స్టేడియంలో సౌత్ జోన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో మొత్తం 350 పరుగులు సాధించి, దులీప్ ట్రోఫీ చరిత్రలోనే ఒకే మ్యాచ్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన మొదటి బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 10, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:08 AM IST
Ishan Kishan 350 Runs: ఒకే మ్యాచ్‌లో 350 పరుగులు చేసిన ఇషాన్ కిషన్..రికార్డు క్రియేట్ చేసిన యువ కెప్టెన్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ishan Kishan 350 Runs: ఒకే మ్యాచ్‌లో 350 పరుగులు చేసిన ఇషాన్ కిషన్..రికార్డు క్రియేట్ చేసిన యువ కెప్టెన్!
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