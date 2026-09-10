Ishan Kishan 350 Runs Duleep Trophy: చెన్నైలోని ఎం.ఏ. చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా సౌత్ జోన్తో జరిగిన 2026 దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఈస్ట్ జోన్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పాడు. ఈ ఎడమచేతి వాటం వికెట్ కీపర్ - బ్యాటర్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 344 బంతుల్లో 270 పరుగులు చేసి, తన జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్లో 708 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
అనంతరం సౌత్ జోన్ జట్టును 336 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసిన ఈస్ట్ జోన్, 372 పరుగుల భారీ ఆధిక్యాన్ని పొందింది. రెండవ ఇన్నింగ్స్లోనూ తన అత్యుత్తమ ఫామ్ను కొనసాగించిన కిషన్, వేగంగా ఆడుతూ 98 బంతుల్లో 80 పరుగులు సాధించాడు.
2023లో భారత జట్టుకు దూరమై, బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ కోల్పోయిన అనంతరం, తన మనస్తత్వాన్ని మార్చుకుని దేశవాళీ క్రికెట్లో కష్టపడి తిరిగి వన్డే, టీ20 జట్లలో స్థానం సంపాదించాడు. అతిగా ఆలోచించడం మాని, కేవలం పరుగులు చేయడంపైనే దృష్టి పెట్టడమే ఈ ఘనతకు కారణమని కిషన్ వెల్లడించాడు.
ఈ రెండు ఇన్నింగ్స్లు కలిపి ఈ మ్యాచ్లో మొత్తం 350 పరుగులు సాధించడం ద్వారా, దులీప్ ట్రోఫీ చరిత్రలోనే ఒకే మ్యాచ్లో 350 పరుగులు చేసిన తొలి బ్యాటర్గా కిషన్ ఘనత వహించాడు. దీనితో పాటు 1987 అక్టోబర్లో భిలాయిలో జరిగిన మ్యాచ్లో వెస్ట్ జోన్పై నార్త్ జోన్ తరఫున రమణ్ లాంబా నెలకొల్పిన 320 పరుగుల సుదీర్ఘ రికార్డును కూడా అతను అధిగమించాడు.
ఈ చారిత్రాత్మక విజయం అనంతరం మాట్లాడిన కిషన్.. తన కెరీర్లో ఎదురైన క్లిష్ట సమయం గురించి పంచుకున్నాడు. 2023లో భారత జట్టు తరఫున అన్ని ఫార్మాట్లలో ఆడినప్పటికీ, ఊహించని పరిణామాల వల్ల అతడు బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ను కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత దేశవాళీ క్రికెట్పై పూర్తి దృష్టి సారించిన కిషన్, 2025-26 రంజీ ట్రోఫీలో సెంచరీలు సాధించాడు.
అంతేకాకుండా, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో రెండు సెంచరీలతో కలిపి మొత్తం 517 పరుగులు చేసి జార్ఖండ్ జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. ఈ అద్భుతమైన దేశవాళీ ప్రదర్శనలతో అతడు తిరిగి బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్ను సాధించడమే కాకుండా, భారత వైట్-బాల్ (వన్డే, టీ20) జట్లలో కూడా చోటు దక్కించుకున్నాడు.
తనలో వచ్చిన ఈ మార్పు గురించి కిషన్ వివరిస్తూ.. "మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం, అతిగా ఆలోచించకపోవడం, అనవసరమైన అంచనాలను పక్కన పెట్టడం వల్ల ఈ ఫలితాలు వచ్చాయి" అని తెలిపాడు. కేవలం మైదానంలోకి దిగి పరుగులు చేయడం, జట్టును గెలిపించడంపైనే తన దృష్టి ఉందని అతడు స్పష్టం చేశాడు.
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