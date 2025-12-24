English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Ishan Kishan: శతకొట్టిన ఇషాన్ కిషన్.. కేవలం 33 బంతుల్లోనే సెంచరీ.. వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డు బద్దలు..!

Ishan Kishan: శతకొట్టిన ఇషాన్ కిషన్.. కేవలం 33 బంతుల్లోనే సెంచరీ.. వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డు బద్దలు..!

Ishan Kishan Made History: జార్ఖండ్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో సూపర్ సెంచరీ సాధించి చరిత్ర సృష్టించాడు. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో కర్ణాటకతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కిషన్ కేవలం 33 బంతుల్లోనే శతక్కొట్టాడు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన రెండవ బ్యాట్స్‌మన్‌గా కిషన్ నిలిచాడు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 24, 2025, 03:10 PM IST

Trending Photos

Actor Struggle Story: రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్మిన తండ్రి… ఆస్కార్ వేదికపై నిలిచిన కొడుకు!
5
Vishal Jethwa
Actor Struggle Story: రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్మిన తండ్రి… ఆస్కార్ వేదికపై నిలిచిన కొడుకు!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 2 రాశులకు ఈరోజు తిరుగులేదు, బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌..!
5
today horoscope december 24 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 2 రాశులకు ఈరోజు తిరుగులేదు, బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌..!
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఏకంగా 5 రోజులు సెలవులు.. ఊర్లకు వెళ్లే స్టూడెంట్స్ ఇలా ప్లాన్ చేసేసుకోండి..!
6
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఏకంగా 5 రోజులు సెలవులు.. ఊర్లకు వెళ్లే స్టూడెంట్స్ ఇలా ప్లాన్ చేసేసుకోండి..!
Actress Pragathi: వేణు స్వామికి అంత సిన్మాలేదు.!.. ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
5
Actress Pragathi
Actress Pragathi: వేణు స్వామికి అంత సిన్మాలేదు.!.. ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
Ishan Kishan: శతకొట్టిన ఇషాన్ కిషన్.. కేవలం 33 బంతుల్లోనే సెంచరీ.. వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డు బద్దలు..!

Ishan Kishan Century In 33 Balls: జార్ఖండ్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో సూపర్ సెంచరీ సాధించి చరిత్ర సృష్టించాడు. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో కర్ణాటకతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కిషన్ కేవలం 33 బంతుల్లోనే శతక్కొట్టాడు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన రెండవ బ్యాట్స్‌మన్‌గా కిషన్ నిలిచాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే విజయ్ హజారే ట్రోఫీ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ రికార్డు బీహార్‌కు చెందిన సకిబుల్ గని పేరిట ఉంది. కిషన్ బుధవారం అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో.. కేవలం 33 బంతుల్లోనే శతకం సాధించాడు. అయితే, అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌పై 36 బంతుల్లో సెంచరీ చేసిన బీహార్ ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డును ఇషాన్ కిషన్ బద్దలు కొట్టాడు. ఈ రికార్డును కిషన్ అధిగమించాడు.

మిడిల్ ఆర్డర్ నుంచి ఇషాన్ కిషన్ సెంచరీ చేసినందుకు సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కిషన్ జార్ఖండ్ తరఫున 6వ స్థానంలో నిలిచి అద్భుతమైన ఫామ్‌ను ప్రదర్శించాడు. 27 ఏళ్ల ఇషాన్ కిషన్ కర్ణాటకపై 39 బంతుల్లో ఏడు ఫోర్లు, 14 సిక్సర్లతో 125 పరుగులు చేశాడు. స్ట్రైక్ రేట్ 320.15. టీ20 ప్రపంచ కప్ కోసం ఇషాన్ కిషన్ భారత జట్టులోకి ఎంపికయ్యాడు.  

జార్ఖండ్, కర్ణాటక మధ్య గ్రూప్ A మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్‌లో జరుగుతోంది. టాస్ గెలిచిన కర్ణాటక మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ (125), కుమార్ కుషాగ్ర (63), విరాట్ సింగ్ (88) ఇన్నింగ్స్‌‌తో రాణించారు. జార్ఖండ్ 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 412 పరుగులు చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ ప్రస్తుతం అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. ఇటీవల సయ్యద్ ముష్తాక్ అలీ ట్రోఫీ ఫైనల్‌లో సెంచరీ చేశాడు. హర్యానాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కిషన్ 49 బంతులు ఎదుర్కొని 10 సిక్సర్లు, ఆరు ఫోర్లతో 101 పరుగులు చేశాడు. SMAT ఫైనల్‌లో సెంచరీ చేసిన తొలి కెప్టెన్‌గా నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో జార్ఖండ్ 69 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.

Also Read: Vaibhav Suryavanshi: చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. బ్యాటుతో బుడ్డోడి విధ్వంసం.. డివిలియర్స్ వరల్డ్ రికార్డు బ్రేక్..!

Also Read: IPL 2026: ఇక ఐపీఎల్‌లో ఆర్సీబీ దబిడిదిబిడే.. 40 ఏళ్ల రికార్డును బ్రేక్ చేసిన కోహ్లీ టీమ్ ప్లేయర్..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ishan KishanIshan Kishan 33 Ball CenturyIshan Kishan RecordIshan Kishan Century In 33 BallsJharkhand vs Karnataka

Trending News